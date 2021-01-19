Известный блогер и оппозиционер Алексей Навальный, вернувшийся 17 января из Германии, попал на 30 суток в то самое отделение СИЗО \\"Матросская Тишина\\", куда в 2007 году по его доносу отправили не менее известного националиста Марцинкевича - Тесака (покончившего с собой осенью 2020-го).- Навального поселили в большую трехместную камеру, где есть горячая вода, холодильник, электрический чайник и даже телевизор. Сразу накормили ужином. Как положено по прибытию в СИЗО-1, Навальный принял душ. Его также обеспечили постельными принадлежностями и гигиеническими набором. В камере у него есть свой матрац, белье, подушка, теплое одеяло, тарелка, кружка, ложка, зубная щетка, зубная паста, мыло, бритвенный одноразовый станок, туалетная бумага, - перечислил \\"КП\\" все удобства ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.Представитель ОНК отметил, что Навальный помещен в камеру карантинного отделения, в которой он пока будет содержаться один из-за анти-коронавирусных мер.Кстати, Тесак в «Матросской тишине» тоже сидел один, так как не мог ужиться из-за своего буйного нрава с другими подследственными. Тут вообще выясняется, что у Навального и Тесака было слишком много общего...Именно Навальный в 2007 году потребовал привлечь Тесака по статье 282 УК \\"Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства\\", за то, что тот скандируя националистические лозунги, сорвал полит-диспут в клубе \\"Билингва\\" (Мария Гайдар и Юлия Латынина доверили тогда Навальному вести дебаты). И суд впервые приговорил Тесака к лишению свободы на полгода.Очевидцы событий не раз разбирали тот скандал. И вот, что выяснилось: Навальный хорошо знал Тесака, так как до того, как его прибило к либералам, сам был националистом. Его неоднократно видели на \\"Русском марше\\", уроженцев Кавказа он не просто публично называл \\"чурками\\", но и стрелял в них из травматического оружия (в 2007 году ранил у входа в клуб \\"Гоголь\\" Теймура Тазиева), а евреев, как говорят, регулярно высмеивал.Можно сказать, что Навального, как сейчас стало модно говорить, настигла его карма. Он оказался в следственном изоляторе, куда он однажды сам своим доносом упек Тесака.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему возвращение в Россию Алексея Навального вылилось в детектив и 30 суток арестаОппозиционера задержали в аэропорту 17 января (подробности).