В США многие переживают за здоровье 78-летнего Байдена. Как, мол, в таком почтенном возрасте выдерживать ритм жизни и работы главы ядерной державы. Говорят даже, что избранная вице-президентом Камала Харрис спит и видит, как возьмет власть из рук ослабевшего Джо…Но некоторые помнят легенду, согласно которой над Байденом действительно нависла смертельная опасность. Впрочем, предание это подтверждается историческими фактами.Во времена Дикого Запада вождь одного из индейских племен по имени Текумсе якобы наложил проклятие на американцев. Умирая он сказал, что каждый глава этой страны, избранный в год, без остатка делящийся на 20, умрет до конца своего срока. Дело в том, что белые нарушили договор с племенем Текумсе и захватили их земли. Вот умирающий вождь и прибегнул к страшной магии.Ну ладно, чего только индейцы не желали новым хозяевам своих исконных земель. Если бы сбывалось все это, никаких Соединенных Штатов бы не было. Но проклятие Текумсе работает!В 1840 году президентом избрали Уильяма Гаррисона. В день его инаугурации шел холодный дождь, но он хотел произвести эффект, поэтому отказался от пальто или зонтика, выступая с двухчасовой пламенной речью. Это решение обернулось воспалением легких, от которого через месяц болезни Гаррисон и скончался. Как тут не вспомнить, что, будучи губернатором Индианы, он громил индейцев в сражениях.Вторым проклятым президентом оказался Авраам Линкольн, избранный в 1860-м. Его застрелили в театре. Убиты при исполнении президентских обязанностей были и Джеймс Гарфилд (победил на выборах в 1880-м), и Уильям Мак-Кинли (1900-й). Жертвой проклятия Текумсе можно считать и Франклина Делано Рузвельта, хотя в 1940-м его переизбрали уже на 3-й срок. Смерть седьмого в цепи проклятых президентов США помнят все. Это Джон Кеннеди, убитый Ли Харви Освальдом.Нарушить закономерность удалось только в 1988-м, когда стало ясно, что Рональд Рейган пережил два президентских срока. Правда, на него тоже покушались: психически нездоровый человек стрелял в президента, ранил его и нескольких охранников. Досталось и Джорджу Бушу-младшему, избранному президентом в 2000-м. Во время визита в Грузию в него бросили гранату РГД-5. Несмотря на то, что она была поставлена на боевой взвод, граната не взорвалась.Говорят, после 7 колен (а именно столько президентов погибло до конца полномочий) проклятие Текумсе ослабло и уже не может лишить человека жизни. Но ведь Байдену, избранному в 2020-м уже 78 лет...