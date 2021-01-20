Дискутировали и о том, кто и как способен изучить гениальный мозг основателя первого в мире социалистического государства. Изучить и сделать правильные выводы.И - о майн гот! - тут снова подсуетились немцы...Почему серое вещество вождя мировой революции так пристально изучали немецкие, а потом советские профессора?В архивах (точно напротив Кремля) есть дело № 7-К/9-в «Об изучении мозга В. И. Ленина». Начато оно было 19 февраля 1925-го. А закончено... 22 декабря 1969-го.Журналист «КП» заглянул в него.Основатель советской страны и партии Ленин нужен был и стране, и партии и после смерти (скорее - особенно после смерти 21 января 1924 года).17 марта 1924 года Политбюро ЦК ВКП(б) постановило «согласиться с предложением комиссии по похоронам В. И. о поручении дела о сохранении тела В. И. профессору Воробьеву». Уже на следующий день комиссия в лице Молотова (секретарь ЦК) и Красина (нарком внешней торговли) поручила эскулапам приступить к мерам «по сохранению его при помощи низких температур».Тогда речь шла о теле - в целом.Но вскоре возник вопрос и о мозге - в частности. Нет, свои мозгоправы у нас имелись. А вот с мозговедами было туго.Пришлось обращаться в Берлин. К мировой звезде нейробиологии Оскару Фохту.Партийные боссы до зимы 1925-го активно сопротивлялись самой идее вывезти мозг Ленина за пределы первого в мире государства рабочих и крестьян.18 февраля 1925-го глава Нарком-здрава Николай Семашко доложил Политбюро, что в страну пригласили директора Нейробиологического института при Берлинском университете профессора Фохта.В акте № 24 Семашко задается вопросом: «Может ли цитоархитектоническое исследование (изучение клеток коры головного мозга. - Ред.) дать указание на материальное обоснование гениальности В. И. Ленина?» Светила отечественной медицины вместе с немецким профессором «высказываются положительно».И тогда Семашко ставит перед руководством СССР вопрос ребром:- По заявлению профессора... дальнейшее изучение требует разреза мозга на ряд срезов (до 30 тысяч). И вывоза мозга для этого и для дальнейшего изучения в лаборатории в Берлин сроком приблизительно на год.Аппаратура для исследований имелась лишь в столице Германии, да и изготовлена она была в немецком же Геттингене.Семашко заявляет прямо - «неприятие этих мер лишит мозг способности к восприятию окраски и сделает изучение мозга невозможным».Политбюро взволновано. 19 февраля 1925 года оно запрещает вывоз мозга вождя. Но 21 февраля разрешает въезд в СССР Фохту с женой, лаборанткой и всем необходимым оборудованием и препаратами. С санкцией на «пробное исследование одного среза мозга».А 21 мая 1925 года на заседании Политбюро постановили: утвердить договор Института им. Ленина с немецким профессором. В нем, кстати, поручалось главе ОГПУ Дзержинскому «подыскать надежного товарища в качестве ответственного хранителя мозга Ленина во время работ над ним».А Семашко вменялось в обязанность «подыскать двух молодых врачей-коммунистов для посылки их в Берлин для технического усовершенствования на 2 - 3 месяца». Оплата трудов - из запасного фонда Совнаркома.Для работ предоставлялось 10 комнат в Институте Ленина, лаборантка-препаратор получала по 300 рублей ежемесячно, а Фохту платили по 1000 долларов за каждый приезд (доллар тогда был в 15 раз весомее сегодняшнего), плюс покупали билеты, платили за московскую квартиру и «содержание».И приезжал немец не менее 4 раз.В январе 1926-го Семашко доложил о первых успехах. Врачи-коммунисты Сапир и Саркисов после стажировки в Берлине активно работали над срезами мозга Ильича в Москве вместе с Фохтом. Учитывая «громадное научное значение» для мировой науки этого дела, глава Наркомздрава предлагал создать Институт по изучению мозга Ленина. Тогда Политбюро эту идею отвергло, но позже к ней вернулось.Гениальность Ленина, в общем, была подтверждена и медицинской наукой. Но в Москве не нравилось то, что за границей Фохт со временем стал публиковать статьи, где сравнивал мозг вождя не только с мозгами других гениев, но и, например, с серым веществом преступников.И вот в апреле 1932 года завотделом культуры и пропаганды ЦК Алексей Стецкий пишет Сталину тревожное письмо.Товарищ Стецкий докладывает, что еще в 1928 году профессор Фохт получил срез мозга Ленина и увез его в Германию, где использует диапозитив этого среза в своих лекциях. И демонстрации эти «носят возмутительный характер».- Фохт на основе анализа мозга Ленина выдвинул механистическую теорию гениальности: наличие большого числа и своеобразного расположения пирамидальных клеток, - бьет в колокола большевик Стецкий. - В немецкой энциклопедии душевных болезней профессор Шпильмейер утверждает, что такого рода клетки имеются якобы и у слабоумных. В связи с этим в буржуазной прессе был помещен ряд злобных заметок о тов. Ленине.В записке говорится, что мозг находится в несгораемом шкафу в Институте мозга - но без охраны, а ключ у одного из научных сотрудников. Стецкий предлагает «покончить отношения с Фохтом», послав в Берлин товарищей, дабы забрать у профессора все материалы и «положить предел махинациям».Виза Сталина: «Считать предложения правильными».К слову: в августе 1938-го Стецкий был расстрелян.А летом 1935-го, через 11 лет после начала работы над мозгом Ленина, на имя Сталина поступила записка от Владимира Милютина. Тот возглавлял Комитет по заведованию учеными и учебными учреждениями ЦИК СССР.Товарищ Милютин сообщил отцу народов несколько важных вещей.«В результате проделанной работы можно судить о замечательных данных мозга т. Ленина, указывающих на высшую организацию строения его мозга, отличного между прочим от строения других 15 мозгов, исследованных для сравнения институтом, - докладывает Милютин. - К ноябрю 1935 года Институтом будет закончено полностью исследование и детальнейшее описание мозга т. Ленина (одно полушарие изучено, второе изучается)».Милютин подчеркивает, что профессор Фохт изучил лишь небольшую часть мозга Ильича. И напоминает, что немец с 1930 года в СССР не был и «данной работой совершенно не занимался».Милютин предлагает помочь институту материально и усилить его работниками и осторожно интересуется, «следует ли предоставить Вам или в Политбюро подробное изложение результатов изучения мозга т. Ленина». А также намекает на интереснейшие научные выводы по итогам изучения мозгов Луначарского, Покровского и других выдающих деятелей революции и культуры первой трети ХХ века.Сталин адресовал было эту записку Кагановичу (тогда главе Комиссии партийного контроля ВКП(б)). Но потом свою визу почему то зачеркнул.А два года спустя Милютин был расстрелян за «участие в контрреволюционной террористической организации».7 февраля 1936-го секретарь Президиума Центрального исполнительного комитета Иван Акулов направил Сталину письмо, где доложил, что «работа по изучению мозга Ленина завершена». Он предложил в течение месяца «провести некоторые дополнительные работы посравнительному изучению структуры мозга» нескольких выдающихся деятелей партии, науки и культуры.А 27 мая 1936 года Политбюро получило доклад «Изучение мозга Ленина», где потенциальные возможности мозга Ленина приравнивались к работе «десяти полушарий средних людей».Иван Акулов был расстрелян в октябре 1937-го.КСТАТИ«15 других мозгов», о которых сообщалось Сталину, которые сравнивали с мозгом Ленина, - это срезы серого вещества наркома просвещения Луначарского, поэтов Маяковского и Багрицкого, академиков Павлова и Мичурина, отца космонавтики Циолковского, экономиста Скворцова-Степанова, композитора Сука, основателя первого в мире Института переливания крови Богданова и ряда других.Автор благодарит Российский государственный архив новейшей истории за помощь в подготовке материала.В ТЕМУЧто дало науке изучение мозга Ленина21 января - годовщина смерти вождя революции (подробности)