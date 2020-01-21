Что дало науке изучение мозга Ленина

Смерть Ильича положила начало новому направлению в отечественной науке - изучению мозга великих людей. Которое, в свою очередь, позволило сделать немало современных открытий. О том, как серые клеточки Ленина послужили науке, «Комсомолке» рассказали эксперты бывшего Института мозга (сейчас это Отдел исследований мозга Центра неврологии РАМН).

Нарезали на пластины

Провожая Ильича в последний путь, миллионы людей даже не догадывались, что у Ленина был предварительно удален мозг. Медики изъяли его сразу после смерти вождя революции 21 января 1924 года.

- Идея сохранить тело и мозг Ленина принадлежала Дзержинскому, он же отвечал за похороны Владимира Ильича, - рассказал «КП» контрразведчик Валерий Величко. - Идею поддержали группа неврологов и сам Сталин.

Сохранилась расписка, датированная 24 января 1924 года: «Я, нижеподписавшийся Аросев (представитель Института Ленина), получил от тов. Беленького (члена коллегии ГПУ) 24-го сего января 18 часов 25 минут вечера для Института В. И. Ленина стеклянную банку, содержащую мозг, сердце Ильича и пулю, извлеченную из его тела. Обязуюсь хранить полученное в Институте В. И. Ленина и лично отвечать за его полную целостность и сохранность».

Однако в музее мозг пролежал недолго. Посчитали, что это не просто память, но и предмет серьезных научных изысканий. «Интерес к изучению мозга Ленина нарастает при мысли, что это мозг гениального человека», - писал тогда патологоанатом Н. Ф. Мельников-Разведенков.

И в 1925 году была организована специальная лаборатория по изучению мозга Ленина, которая через несколько лет расширилась до института. На исследование интеллекта гения революции денег не жалели.

- Поскольку своих специалистов изучения морфологии (строения) мозга в СССР не было, то из Германии пригласили профессора, невролога Оскара Фогта, которому доверили руководить ходом научных работ по изучению серого вещества Ленина, - рассказывает «КП» профессор Владимир Скребицкий, руководитель лаборатории функциональной синаптологии мозга.

Так сегодня выглядит Институт мозга.Фото: Иван МАКЕЕВ

По проекту Фогта в Германии изготовили «резательные» аппараты. Сначала мозг Ленина поместили в парафин, а потом ассистентка Фогта Вельке разрезала его на тонкие пластинки. Согласно заключительному докладу, срезов было 30 953, каждая пластинка толщиной 20 микрометров (0,02 мм).

По свидетельствам ученых, мозг Ленина находился в очень плохом состоянии. Художник Юрий Анненков, видевший его в стеклянном сосуде, говорил, что одна половина сохранилась безупречно, другая была «сморщенной, раздавленной и размером не более грецкого ореха». Позже фразу про грецкий орех опровергли, однако мозг действительно был невелик - весил 1340 граммов. Для сравнения: мозг Тургенева весил 2012 г, а Байрона - 1800 г.

- По итогам своей работы Фогт сделал доклад на заседании Академии наук, сообщив, что обнаружил в мозгу у Ленина в лобной области каких-то огромных размеров клетки. Такие он якобы видел в двигательной области у атлетов, - рассказывает «КП» Скребицкий. - Из чего Фогт сделал умозаключение, что Ленин был «атлетом ассоциаций». (Большевики торжествовали: теперь научно доказано, что Ленин был гением. Газета «Правда» сообщила, что результаты исследований Фогта являются «важным вкладом в материалистическое объяснение всего физического». - Ред.) Но потом никто из исследователей таких клеток не видел ни у атлетов, ни в мозге Ленина. То, что делал Фогт, - это был в какой-то степени политический заказ.

Ирина Боголепова руководит лабораторией анатомии и архитектоники мозга.Фото: Иван МАКЕЕВ

Эпоха революционных идей

- 1920-е годы для науки - совершенно фантастическое время, - говорит бывшая сотрудница Института мозга Мария Цетлин. - С одной стороны, Гражданская война и полная разруха. С другой - расцвет науки, причем в разных областях.

В 20 - 30-е годы в моде были самые экстравагантные эксперименты, объединенные идеей создания сверхчеловека нового социалистического строя и достижения бессмертия. Ставились опыты по скрещиванию, пересадке семенных желез, введению половых гормонов ради омоложения. Ученый Александр Богданов переливал кровь молодых старикам, чтобы произошла «физиологическая коллективизация». По распоряжению Сталина в 1926 году был создан первый в мире Институт крови, Богданов стал его директором. Правда, ненадолго: ученый ставил эксперименты по омоложению на себе и в 1928 году умер после 12-го по счету переливания крови...

На этом фоне идея исследования мозга великих людей и в дальнейшем возможное выращивание гениев, предложенная неврологом Владимиром Бехтеревым, казалась вполне уместной. Как писал академик в 1927 году, «опуская тело в могилу, безвозвратно теряется и мозг великого человека, тот сфинкс, загадку которого предстоит разгадать».

- На государственном уровне этот вопрос начал поддерживаться, когда укрепилась идея изучать мозг Ленина, - рассказывает Мария Цетлин. - То есть сошлись интересы политики и науки.

За годы работы Институт мозга скопил большую коллекцию. Здесь хранятся мозги партийных деятелей - Калинина, Кирова, Куйбышева, Крупской, Цеткин, Луначарского; писателей Горького, Белого, Маяковского, А. Толстого, Гиляровского; ученых Мичурина, Павлова, Ландау, Циолковского, оперного певца Собинова, режиссера Станиславского и многих других.

- Когда поступил мозг Ленина, надо было собрать коллекцию для сопоставления и определения биологических основ интеллекта и одаренности, - объясняет сегодня Ирина Боголепова, руководитель лаборатории анатомии и архитектоники мозга.

Писатель Юрий Олеша эмоционально описывал, как был изъят мозг застрелившегося поэта Владимира Маяковского: «Вдруг стали слышны из его комнаты громкие стуки, бесцеремонно громкие: так могут рубить, казалось, только дерево. Это происходило вскрытие черепа, чтобы изъять мозг. Мы слушали в тишине, полной ужаса. Затем из комнаты вышел человек в белом халате и сапогах - не то служитель, не то какой-то медицинский помощник, словом, человек, посторонний нам всем; и этот человек нес таз, покрытый белым платком, приподнявшимся посередине и чуть образующим пирамиду, как если бы этот солдат в сапогах и халате нес сырную пасху. В тазу был мозг Маяковского…»

Чаще всего в Институт мозга доставлялось серое вещество революционеров, профессоров, ученых. На пользу пошла давняя традиция завещать тело родному университету для изучения. Таким образом, например, был сохранен мозг Менделеева. Мозги исследовали, сравнивая с «эталонным образцом» Ленина. У Ильича, как сообщалось в докладах, оказался «более высокий процент борозд лобной доли по сравнению с мозгом Куйбышева, Луначарского, Менжинского, Богданова, Мичурина, Маяковского, Циолковского». С 1932 года вопрос о секрете гениальности вождя публично обсуждать перестали.

Коллекция перестала пополняться после смерти Сталина

Мозги великих людей по сей день хранятся в отделе исследований мозга Центра неврологии РАМН и никому не демонстрируются. Но для корреспондентов «КП» было сделано исключение.

Притушенный свет. На полках стоят запаянные стеклянные сосуды, в них - мутная желтовато-зеленая жидкость, в которой застыли мозги. На каждой емкости - надписи с именами великих людей.

- Мозги для изучения под микроскопом нарезали на пластинки, но некоторые хранятся целиком, например, мозг Менделеева, - говорит руководитель отдела Сергей Иллариошкин. - Еще мозг Сергея Вавилова (советский физик, лауреат четырех Сталинских премий) не порезан, но таких мало. Потому что, если мозг просто выставлен целиком, его же не изучишь - он стоит себе как экспонат.

- А почему так мало мозгов женщин?

- Потому что сравнивали с мозгом Ленина. Раз сравнивали с мужчиной, то и нужны были для сравнения мужские мозги.

- А почему мозг Крупской в коллекцию попал?

- Из уважения. Она - жена. Когда Сталин умер в 1953 году, это направление стало угасать. Вообще после 1950 года мозги перестали поступать. Их изымали в то время, когда был режим соответствующий. Застрелился Маяковский - ни у кого не спрашивали разрешения: пришла специальная группа в сопровождении офицеров НКВД, забрали мозг, унесли. Так делали со всеми мало-мальски выдающимися людьми того времени. В последующие годы такое изъятие стало невозможным, поэтому коллекция не пополнялась. Мозг академика Сахарова у нас хранится только потому, что вдова Елена Боннэр лично завещала его для исследований. Еще мозг Ландау к нам попал, потому что он долго лечился после травмы, и мозг у него забрали.

Мозг Менделеева «КП» посмотрела, а вот к мозгам Ленина и Сталина нас не допустили.

- Их мы никому не показываем, - поясняет Ирина Боголепова.

Не показывают по нескольким причинам. Во-первых, из-за сегодняшнего неоднозначного отношения к вождям: вдруг придет какой-нибудь оголтелый антикоммунист и разгромит всю коллекцию. Другие причины - этические и юридические: остались родственники, которых может возмутить факт изъятия органов. А в-третьих, показывать, собственно говоря, и нечего. Ведь мозги вождей порезаны на фрагменты и хранятся в виде срезов на стеклышках.

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ

Вес не влияет на одаренность

- Мозг Ленина подробно описан, о нем издано несколько книг, - говорит руководитель отдела исследований мозга Центра неврологии РАМН Сергей Иллариошкин. - Но давно понятно, что изучением строения мозга не определить природу гениальности.

- По сей день связи между строением мозга и одаренностью не найдено, - говорит Владимир Скребицкий. - Вес мозга не влияет на одаренность. Классическое тому подтверждение - мозг французского писателя Анатоля Франса как пример самого легкого из всех «выдающихся» мозгов (чуть более килограмма). Поскольку связей между строением мозга и способностями не находилось, в институте проводились параллельные исследования. В процессе работы было получено много научных данных о деятельности мозга, например, о том, где локализована память, как она нарушается, какими способами мозг ее восстанавливает. Наши ученые изучали природу инсультов - в частности, какой отдел мозга при них страдает. Исследовали болезнь Альцгеймера, проблемы диагностики аутизма у детей. У каждой лаборатории в институте была своя специализация.

- Сейчас у нас новый подход - начинаем изучать генетику мозга великих на тех срезах, которые хранились десятилетиями, - рассказывает Сергей Иллариошкин. - Появились возможности изучать гены, имеющие отношение к особенностям характера, интеллекта и так далее. Сейчас изучаем мозг Маяковского на новом уровне, с точки зрения генетики. Чем болел поэт, и что все-таки с ним случилось.

- Писали, что Маяковский был болен сифилисом...

- Никакого сифилиса у Маяковского не было! А было своеобразное течение сосудистой болезни мозга, связанной с определенной особенностью генетики. Если у нас получится посмотреть с точки зрения генетики, как работали мозги великих людей, это станет новым направлением нейронауки. Такого в мире еще вообще никто не делал.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Похищение реликвии

- До 1991 года возле Пантеона мозга (здания, где хранится мозг Ленина. - Ред.) стояла охрана КГБ, - рассказывает Владимир Скребицкий. - После 1991 года охрану и гриф секретности сняли. Доступ к мозгам вождей имели единицы - для этого нужна была так называемая форма номер два, предполагающая ограничение контактов с иностранцами, выезда за границу.

К слову, еще профессор Фогт, возвращаясь в Германию, самовольно вывез несколько срезов мозга Ленина. Позже в английской печати сообщалось о якобы спецоперации большевиков по возвращению реликвий - фрагментов мозга. Но едва ли это было правдой.

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