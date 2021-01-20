«Открыл результаты анализа и выдохнул»: Сколько антител появляется в организме после вакцины от коронавируса

После вакцины антитела появляются у всех есть, но очень разное количество. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Краткая предыстория

Коронавирусом я переболел еще в конце марта. С симптомами: температура до 37.8 в течение полутора суток, не чувствовал вкуса еды и запахов. Собственно, о том, что это действительно был ковид, узнал уже в мае, когда сдал анализ крови на антитела. Показало 70.0.

5 декабря - в первый день массовой вакцинации в Москве - я записался и явился на ближайший к дому прививочный пункт. Ажиотажа в нашей поликлинике на северо-востоке города, кстати, еще никакого не было. На медосмотре спросил у врача про антитела. Мол, если полгода назад было вот столько-то, это не противопоказание для прививки? Женщина-доктор изучила содержание моей электронной карты и успокоила:

За это время у вас от ваших 70.0 вряд ли что-то осталось. Так что не сомневайтесь.

Ну, раз врач сказал... Подставляю под шприц со «Спутником V» левое плечо.

К вечеру того дня температура поднялась до 37.9 градусов. Затем ночь умеренного «расколбаса». Следующий день - качели с падением температуры до 37.0 и подъемами на несколько десятков. Показаний для приема лекарств нет. Поэтому - постель и чай с лимоном. К вечеру второго дня в какой-то момент все внезапно кончилось, как рукой сняло: раз и температура в норме, и чувствую себя огурцом.

26 декабря получил вторую порцию вакцины. Вообще без последствий. Ни высокой температуры, ни каких других неприятных ощущений.

- Через три недели можете сдавать антитела, - сказал мне тогда врач.

«ПЕРЕБОЛЕТЬ БЕЗ АНТИТЕЛ - ЭТО ОБИДНО»

Я недели полторы пытался поймать запись на бесплатный анализ крови после прививки на mos.ru. Говорят, некоторые записываются, но мне так и не повезло. Поэтому пришлось записаться через сайт крупной сети лабораторий - их отделение буквально в соседнем дворе.

По науке мои три недели истекли 16 января. Но по факту я пришел сдавать кровь на антитела 18-го, спустя 23 дня после второй порции прививки.

Будний день. Полдень. В холле лаборатории только я и дежурная на ресепшене. Оплачиваю 1200 рублей.

- На самом деле, бывают и очереди. День на день не приходится, - говорит девушка.

- Проверить на антитела после вакцины часто приходят?

- Ну вот еще на прошлой неделе всего один человек был. А эти три дня - по несколько пациентов в день. Примерно такая же ситуация во всех отделениях нашей сети по Москве.

- И что показывает?

- После вакцины антитела у всех есть, но очень разное количество. У кого-то показатель в районе 60. У кого-то выше 200. Еще до этого был случай, когда на антитела кровь сдал мужчина, который с ковидом попал в больницу. Ну, не на ИВЛ, но кислород все равно получал несколько дней. Так вот у него в крови оказался совсем мизер. Он ругаться приходил. Мол, у вас «неправильная» лаборатория. Взяли кровь второй раз, но там был тот же результат. Расстроился он, конечно, - так тяжело переболеть и не получить иммунитета!

ЧТО У МЕНЯ В КРОВИ

После такого разговора я, конечно, немного закручинился. Вакцина ведь мне нужна была, чтобы гарантировано получить антитела... А если их не будет? Вдруг у меня какая-то неправильная особенность организма или еще что?

В общем, набрали у меня из вены крови в «мензурку», и я пошел. Результат обещали прислать в течение суток на электронную почту.

И вот просыпаюсь я, значит, утром, а на телефоне уведомление о письме: «Результаты анализа». Волнуюсь, открывая. Мало ли! Бегаю глазами по заключение, ищу заветную строчку. А вот она:

«Нейтрализующие антитела IgG к S-белку после вакцинации (кол.). Значение: 398.0++».

Выдохнул. И через секунду побежал хвастаться своим домашним. (Даже обалдевшему псу эту электронную справочку показал).

Результаты анализа на антитела после прививки Фото: Александр РОГОЗА

Специалисты рассказывают, что иммунитет зависит от организма самого человека. Поэтому коротко о себе.

40 лет. Рост 174 см. Не курю, не пью. В «мирное» время стараюсь дважды в неделю играть в зале в мини-футбол, но во время пандемии интенсивность снижал из соображений самоизоляции. В настоящий момент перебор веса от нормы - около 10-12 кг.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Это очень прекрасные показатели. У вас хороший иммунитет. Поздравляю, - говорит врач-инфекционист Евгений Тимаков. - S-белок - это как раз то, из чего делается вакцина. То есть, у вас в крови теперь активные воины против коронавируса. Обычный ответ организма на получение вакцины - от 50.0 до 300.0. А у вас выше.

- На сколько месяцев или лет мне этого количества хватит для защиты?

- Этого пока никто не знает, потому что отсроченных исследований по понятным причинам пока не было. По предварительным прогнозам, вакцина дает защиту на полтора-два года. Примерно через 6 месяцев количество антител IgG в организме начнет снижаться. Они в вас не пожизненно. При этом как только в организм попадает вирус, ваша защита активируется, организм начинает «размножать» антитела. Но если контакта с вирусом нет, это все уходит.

- Через какое время можно сделать повторный анализ крови, чтобы понять динамику изменения количества антител.

- Если вам любопытно, через 3 месяца сделайте. Или через 6 месяцев.

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