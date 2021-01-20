В Кремле ответили на «расследование Навального»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле ответили на обвинения, выдвинутые Алексеем Навальным в «расследовании о дворце Путина» под Геленджиком.

- Голословные утверждения, чистая чушь и компиляция, - так охарактеризовал опубликованный на YouTube фильм пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремле напомнил, что и сама тема появилась не вчера, и что о подготовке подобных фильмов он предупреждал.

- Мы говорили, что нам давно известно о готовившихся информационных атаках на президента. В данном случае президенту вменяется то, чего не существует, - сказал Песков. - Вся его собственность декларируется им в ежегодных декларациях. Эта тема была вброшена года 3-4 тому назад и переливается из пустого в порожнее, не обременяя себя хоть какими-то попытками что-то доказать.

Пресс-секретарь главы государства предположил, что все это расследование затеяно исключительно с целью собрать еще денег с последователей.

- В конце этого материала указаны номера счетов с просьбой перечислять туда деньги. Это и есть главная задача подобных псевдорасследований, главный лохотрон, - обратил он внимание. - И мы предупреждаем всех граждан - подумайте, прежде чем перечислять деньги таким жуликам. Как мы видим, у жуликов постоянно совершенствуются способы изъятия денег у населения. Подумайте десять раз!

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