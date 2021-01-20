Маловато будет: 83% россиян недовольны своей зарплатой

62% опрошенных устроит повышение зарплаты на сумму от 10 до 30 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Чтоб ты жил на одну зарплату!» - в 2021 году это пожелание остается таким же язвительным, как и во времена Лелика с Козлодоевым. Потому что довольны своей получкой, оказывается, только 17% россиян. К такому выводу пришли аналитики сайта Работа.ру, опросив более 3500 взрослых россиян по всей стране.

Сколько денег не хватает россиянину для полного счастья? Как выяснила Работа.ру, 62% опрошенных устроит повышение зарплаты на сумму от 10 до 30 тысяч рублей. О надбавке больше 50 тысяч осмеливается мечтать лишь каждый пятый.

Напомним, как недавно писала «Комсомолка», зарплата мечты в России составляет 158 тысяч рублей. Это втрое выше среднего показателя по стране.

НАГЛЯДНО

Какую прибавку к зарплате вы хотите?

До 10 000 рублей - 15%

До 20 000 рублей - 27%

До 30 000 рублей - 20%

До 40 000 рублей - 9%

До 50 000 рублей - 11%

Больше 50 000 рублей - 18%

По данным Работа.ру.