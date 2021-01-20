Кокорин может перейти в итальянскую «Фиорентину» и это не шутка

Александр Кокорин может уехать в Италию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скандальный нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин может совершить еще один фантастический разворот в своей карьере. 29-летним нападающим всерьез интересуется клуб Серии А «Фиорентина». Пока неизвестно, готовы ли «фиалки» выкупить российского форварда или только взять в аренду. Но, чтобы сделка состоялась, Кокорин должен отказаться от огромной зарплаты.

Зачем Кокорину «Фиорентине»

«Фиалки» терпят бедствие в Серии А. После 18-ти туров «Фиорентина» занимает 14-е место, и каждый гол ей дается с огромным трудом: за 18 матчей забито всего 18 мячей – это худший результат во всей лиге. 1 февраля в Италии закрывается трансферное окно. И за это время «фиалки» должны найти нападающего в усиление. Кокорин – один из приоритетных вариантов.

К Александру в Италии, как ни странно, сохранилось хорошее отношение. Его постоянно хвалил тренировавший сборную России Фабио Капелло. А делами Кокорина сейчас занимается одна из бывших менеджеров Дона Фабио Элиза Бартоше, работавшая в российской сборной, а также сын еще одного именитого итальянского тренера Марчелло Липпи Давид.

Шанс для «Спартака»

С точки зрения «Спартака» возможный переход Кокорина в «Фиорнетину» - это чудо. Если «Фиалки» еще и заплатят 5 млн евро отступных – это будет просто фантастика. Кокорин превратился для «Спартака» в проблему. Каждый его день в красно-белой футболке наносит клубу имиджевый и финансовый урон. Нападающий постоянно получает странные травмы перед важными матчами с «Зенитом» или «Сочи», а когда выходит на поле совершенно не оправдывал статуса одного из лучших нападающих страны. В результате Кокорин стал считаться «мертвым» активом «Спартака» - ему приходится платить одну из самых больших зарплат в российском футболе, и нет желающих забрать форварда в другую команду. А тут на горизонте внезапно появляется «Фиорентина».

Запросы придется понизить

Самому Кокорину предложение сыграть в одном из сильнейших чемпионатов может оказаться хорошим вызовом. А его семье возможность пожить в одном из самых красивых мест Италии тоже должна показаться привлекательной. А сейчас переговоры в той стадии, когда многое зависит от желания самого Кокорина. В Италии ему никто не собирается платить 3 млн евро в год. По сообщениям журналиста Нобеля Арустамяна, предложение «Фиорентины» - 1,7 млн евро. И если Кокорин согласится на понижение зарплаты, то сделка может состоятся. Но что выберет скандальный форвард – деньги или красивый футбол в большом чемпионате – огромный вопрос.