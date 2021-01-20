Судороги, паралич лица и даже смерть: из-за чего на самом деле пострадали пациенты, привитые вакцинами от коронавируса Pfizer и Moderna

Вакцинация пенсионерки препаратом от Pfizer в Германии. Фото: REUTERS

«ПОСМОТРИТЕ НА МОЮ МАМУ»

На днях посетителей соцсетей шокировало жуткое видео. Женщина с сильнейшим тремором (дрожанием рук, ног и всего тела) пытается двигаться, хватаясь за стены и двери. Каждый шаг дается ей с огромным трудом. Ролик выложил американец Брент Грайнер, подписав: «Вот, что вакцина Pfizer сделала с моей мамой».

Как рассказал журналистам молодой человек, тяжелая неврологическая реакция началась через 3 дня после прививки. Пациентку госпитализировали. В компании Pfizer по запросу RT дали комментарий: «Мы изучаем данный случай, но не можем ничего подтвердить. На текущий момент не было выявлено такого сигнала в вопросе безопасности препарата, как нервно-мышечные расстройства».

Между тем данные о серьезных проблемах у пациентов, привитых вакцинами нового типа - мРНК-препаратами (Pfizer, Moderna) - поступают из разных стран мира. Эти сообщения активно обсуждают как эксперты, так и обыватели. Выдвигаются несколько версий, включая самые радикальные:

1) новая технология потерпела крах, мРНК-вакцинам не место в медицине;

2) прививки такого типа, конечно, перспективны, но пока не доработаны, выпускать их в широкое применение рано;

3) мРНК-вакцины действительно могут давать серьезные осложнения. Но с учетом масштаба вакцинации на сегодняшний день доля пострадавших соответствует таковой при многих других прививках, уже давно и прочно вошедших в наши профилактические календари;

4) на самом деле все истории никак не связаны с самой вакцинацией, а притянуты за уши конкурентами производителей новых прививок.

Что же происходит на самом деле? В этом мы постарались разобраться вместе с экспертами.

Шприцы с вакциной ждут своей очереди в одной из португальских больниц. Фото: REUTERS

СПРАВКА «КП»

Что такое мРНК-вакцина от ковида

В таком препарате генетический материал коронавируса (так называемая матричная РНК) «упаковывается» в специальную оболочку, благодаря которой проникает в клетки человека. В них на основе мРНК запускается выработка одного из белков вируса, к которому формируется иммунитет (подробнее см. далее в тексте).

ПАРАЛИЧ ЛИЦЕВОГО НЕРВА: ОСЛОЖНЕНИЕ ИЛИ СОВПАДЕНИЕ?

Первое место в мире по доле вакцинированного населения сегодня занимает Израиль. По данным международного мониторинга, который ведется на портале bloomberg.com, показатель привитых от ковида 1-й дозой вакцины Pfizer в этой стране - 29,8 на каждые 100 человек (на 20 января). Всего первый этап вакцинации прошли более 2,5 млн израильтян. И у 13-ти из них зафиксировано крайне неприятное недомогание - паралич Белла. Также его называют парезом лицевого нерва, это односторонний паралич лица.

«По крайней мере 28 часов я ходил с ним», - рассказал один из вакцинированных изданию «Едиот Ахронот» («Последние новости», ивр.). Такое же явление крайне редко, но отмечалось у добровольцев, принимавших участие в клинических исследованиях еще одной мРНК-вакцины - прививки американской компании Moderna. Об этом говорится в подробном официальном отчете об испытаниях с участием более 30 000 человек, который размещен в открытом доступе.

Представители обеих компаний-производителей мРНК-вакцин отмечают, что паралич Белла регулярно встречается среди населения в целом. Поэтому нынешнее количество случаев не позволяет сделать однозначный вывод, что причиной пареза лицевого нерва стали именно прививки. Как говорится, «после» не значит «вследствие».

По медицинским данным такое недомогание действительно очень распространено в обычной жизни - в среднем с ним сталкивается один из 60-70 человек на протяжении всей жизни. Или около 23 человек на 100 000 ежегодно, автор этого текста один из таких людей.

И все-таки: насколько велики шансы, что после вакцин нового типа появятся осложнения вроде паралича лица или сильного тремора, как у американской пациентки из пугающего видео?

БИОИНЖЕНЕР: ЧТО ДЕЛАЕТ В ОРГАНИЗМЕ мРНК-ВАЦИНА

- Когда ген коронавируса (в виде той самой матричной РНК) доставляется внутрь клетки человека и начинает работать, на поверхность клетки выставляется антиген, то есть фрагмент SARS-CoV-2, - поясняет биоинженер, эксперт по разработке фармацевтических препаратов Александр Кудрявцев. - Получив сигнал о появлении «чужака», на место происшествия стремится иммунная клетка. Увидев антиген, она уничтожает клетку, в которой был синтезирован этот фрагмент вируса. И в то же время иммунная система запоминает антиген, формируются антитела к ковиду и клетки памяти (то, что мы называем Т-клеточным иммунитетом. - Ред.).

- У некоторой части людей - к сожалению, мы не знаем, какой - есть ненулевая вероятность, что вместе с антигеном иммунная система запомнит как врагов и клетки-жертвы, в которые попала вакцина, - продолжает эксперт. - Тогда иммунитет начнет атаковать собственные клетки организма. То есть разовьется аутоиммунное заболевание (к этому типу болезней относятся ревматоидный артрит, системная красная волчанка и др. - Ред.).

Несколько врачей, опрошенных «КП», рассказали: такая гипотеза существует, но ее подтверждений на практике официально не зафиксировано. А вот случаи неврологических осложнений давно известны.

В Израиле при вакцинации используется детище компании Pfizer. Фото: REUTERS

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОБОЧКИ - НЕ НОВОСТЬ

- Паралич Белла, безусловно, может быть связан с вакцинацией, - говорит Александр Кудрявцев. - В научной литературе встречается описание таких осложнений после самых разных вакцин - от бешенства, оспы, краснухи, энцефалита. Причины предположительно иммунноаллергического характера. Обычно такие случаи являются крайним исключением, встречаются очень редко.

Этот риск несопоставим с тем благом, который приносит вакцинация, спасая жизни и здоровье миллионов людей, подчеркивают эксперты.

Почему и как часто будут проявляться неврологические осложнения у мРНК-вакцин, еще предстоит выяснить. Пока это, к сожалению, непонятно, признает ученый. Что касается видео американской пациентки, то на нем типичный случай подобного осложнения, считает Кудрявцев. С ним согласен известныи невролог, неи рофизиолог, кандидат медицинских наук, член-корреспондент Американскои академии неврологии Виктор Косс:

- Да, это похоже. Вакцинация может давать неврологические осложнения - тремор, тики, боль, временные параличи. Но все это, как правило, достаточно быстро проходит, - рассказал «КП» доктор Косс. - Вероятность таких побочных явлений выше у людей, имеющих хронические заболевания: диабет, атеросклероз, гипертоническую болезнь. А также у лиц, склонных к паническим атакам.

СМЕРТЬ ВРАЧА

Недавно стало известно о трагическом случае - в американском штате Флорида скончался 56-летний врач Грегори Майкл. За две недели до смерти он получил прививку Pfizer. Спустя три дня после укола медик заметил на теле многочисленные красные точки, которые свидетельствуют о внутреннем кровотечении, рассказала журналистам жена доктора. Грегори погиб в результате геморрагического инсульта.

- Смерть врача в настоящее время исследуется. Но опасения, что причиной могла стать вакцина, не беспочвенны, - говорит Александр Кудрявцев. - Тромбоцитопения (снижение количества клеток крови тромбоцитов. - Ред.), которая была отмечена у погибшего и привела к внутренним кровотечениям, давно известное редкое осложнение вакцинации. Подробно ее описал, в частности, канадский гематолог Джон Келтон (Kelton, 1981). Но надо отметить, что тромбоцитопения вовсе не обязательно приводит к геморрагическому инсульту и летальному исходу. Поэтому нужно дождаться результатов расследования, которое проводит компания Pfizer.

ЛЕТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ В НОРВЕГИИ И ГЕРМАНИИ

Увы, случай в США не единственный известный летальный исход у вакцинированных прививкой Pfizer. Подчеркнем: ни зарубежные, ни российские эксперты не говорят, что это смерти «от» вакцины (помните - «после» не значит «вследствие»?). И вот почему.

23 человека, скончавшихся в Норвегии, и 10 умерших в Германии, о которых известно к сегодняшнему дню, были пациентами паллиативных отделений домов престарелых. То есть эти люди были тяжело, неизлечимо больны, поясняют медицинские специалисты. И, как ни жестоко это звучит, имели высокие шансы уйти из жизни каждый день. Норвежское агентство по лекарственным средствам сообщает, что в среднем еженедельно (без всяких прививок) умирает около 400 таких пациентов. Однако это ни в коем случае не отменяет необходимости расследования обстоятельств и причины каждого конкретного случая, подчеркивает ведомство.

Эксперты не исключают, что по итогам разбирательств может быть признана нежелательность применения определенных видов вакцин для сильно ослабленных хронических больных преклонного возраста.

Вакцина Moderna перед использованием. Фото: REUTERS

ВОПРОС В ТЕМУ

Насколько опасен полиэтиленгликоль?

Это вещество входит в состав мРНК-вакцин. И в СМИ появились предположения, что именно полиэтиленгликоль может быть причиной тяжелых реакций на прививки. Однако исследований, которые подтвердили бы его вред, на сегодня нет.

- ПЭГ вряд ли замешан в осложнениях, - считает биоинженер Александр Кудрявцев. - Это давно и широко применяемый компонент. Маловероятно, чтобы он стал причиной каких-то серьезных проблем у вакцинированных.

ВМЕСТО ВЫВОДА

На данный момент причинно-следственная связь между вакцинацией мРНК-прививками и повреждением здоровья пациентов не доказана. Количество известных на сегодня неблагоприятных последствий с учетом масштаба вакцинации не превышает стандартной статистики осложнений при большинстве давно применяемых прививок. Вместе с тем очень важно продолжать наблюдения и исследования, подчеркивают эксперты. Возможно, в дальнейшем будут приняты рекомендации о том, для каких групп пациентов больше или меньше подходят те или иные виды вакцин.

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