«Прежде чем отказаться от сыновей, мать привела их к депутату и потребовала квартиру»: бабушка Дани Милохина раскрыла страшную семейную тайну

Фото папы Дани и Ильи Милохиных.

ЧАСТЬ 1

ЧАСТЬ 2

История братьев Дани и Ильи Милохиных похожа на сказку. Мальчики из оренбургского детского дома вдруг становятся миллионерами. Известность и деньги ребятам принесла мега-популярная соцсеть Тик-Ток. Своими роликами первым прославился Даня Милохин, а потом подтянулся и старший Илья. Во время пандемии оба брата запели. Даня спел дуэтом с Тимати, Джиганом и Николаем Басковым, а первую песню для Ильи написал известный композитор Виктор Дробыш. Но к славе оба пробились из самых низов. В 2003-м году, когда мальчишкам было 4 и 3 года, родная мать сдала их в приют. Там они провели 10 лет, после чего, уже будучи подростками, попали в приемную семью. О родных Илья и Даня почти 17 лет ничего не знали.

ЗДРАСЬТЕ, Я ВАША МАМА

Семейные секреты раскрыли «Комсомолка» и Первый канал. Сначала мы нашли дядю мальчишек, 29-летнего Евгения Фролова. Он до сих пор живет в Оренбурге в частном доме, в котором родились будущие блогеры. Кстати, оба брата до сих пор прописаны именно там. А вот маму ребят, 39-летнюю Любовь Бережную, мы нашли в 100 километрах от Оренбурга, в поселке Тимашево. У нее все хорошо: не алкашка, как думали брошенные сыновья, работает поваром в школьной столовой, поет в сельском Доме культуры и счастлива с новым мужем и двумя детьми. В эфире программы "Пусть Говорят" женщина спустя 17 лет разлуки впервые увидела сына.

Родных сыновей женщина не видела 17 лет и сейчас свято верит, что дети ее простят. Уверяет, мол, в детский дом ребят сдала из-за бедности: жить было негде, на хлеб якобы не хватало. Но все это, скорее, отмазки: в родительском доме Любе выделили комнату, а с детьми ей помогала мать, бабушка Ильи и Дани, и отчим. Судить не беремся, но похоже, мамаша-кукушка променяла сыновей на свое личное бабское счастье.

А что же отец Дани и Ильи, где он был все это время? 41-летнего Вячеслава Крапчина мы нашли в Севастополе. Туда из Оренбурга мужчина перебрался два года назад. Живет вместе с сожительницей в съемном дачном домике, подрабатывает на стройке, на алкаша не похож.

ПАПА МЕЧТЫ: ГРАБИЛ ЛАРЬКИ И ШЛЯЛСЯ ПО БАБАМ

- Что же вы жену с детьми бросили? – спрашиваю.

- Это не я ее бросил, а она меня. Выгнала на улицу примерно за полгода до того, как детей сдала. Я бегал за ней, просил прощения. К родителям ее ходил: унижался. Но она рогом уперлась, так и не простила, - выдал свою версию папаша.

За что должна была простить, Вячеслав так и не признался. Но если верить Любе, то отец мальчишек пил, употреблял наркотики, нигде не работал и вдобавок был падок на чужие юбки. Да и ответственным его не назовешь. Когда родился старший из сыновей, Илья, Вячеславу было 20 лет, Любе 18. Молодая мамочка до последнего мечтала о свадьбе, но и после появления сына на свет Вячеслав на ЗАГС даже не намекал. Не было свадьбы и после рождения младшего из сыновей, Данилы. Да что там свадьба, смелости папаши не хватило даже на то, чтобы вписать свое имя в свидетельства о рождении детей.

Вячеслав Крапчин живет и работает в Севастополе.

- Это все мать моя виновата. Отговаривала меня. Люба ей не нравилась, - свалил вину на родительницу Вячеслав.

Да и детей из детского дома он забрать не смог не по своей вине. У него на этот счет тоже железобетонное алиби.

- Когда они в приют попали, я был, что уж тут скрывать, в местах лишения свободы. Это второй мой срок. Первый был за угон, еще до знакомства с Любой. А тут попался на грабеже. По дурости залез в ларек, тогда их много было по всему Оренбургу. В колонии я провел 4 года. А когда вышел, сразу побежал к сыновьям в детский дом, - уверяет Вячеслав.

По его словам, он пытался оформить опеку над сыновьями. Но сидевшего и безработного папашу, который в свидетельствах о рождении мальчишек не значится, даже на порог не пустили.

- Я несколько раз приходил, пытался хотя бы через забор на них посмотреть. Но меня охранники прогоняли, – вспоминает Вячеслав.

«ОНА ДЕТЕЙ МЕНЯЛА НА КВАРТИРУ»

Зато, когда дети стали знаменитыми, бедный родственник объявился первым. В социальных сетях горе-папаша писал сообщения и Дане, и Илье. Но блогеры, если кого и готовы простить, так это бабушку по отцовской линии.

- Бабушка Тоня - единственный человек из родственников, который за нас действительно боролся. Я помню, как она нас с братом из детского дома забирала на выходные: кормила пирогами, покупала одежду и конфеты, водила в парк на аттракционы, - вспоминает Илья Милохин.

66-летняя Антонина Петкова сейчас на пенсии и живет в двухкомнатной квартире в одной из новостроек Оренбурга. Она до сих пор бережно хранит фотографии внуков и их рисунки. А еще тайну, которую ей отрыли сотрудники детского дома.

- Люба же не просто от детей отказалась. В тот день она привела мальчишек в кабинет местного депутата и стала требовать квартиру, якобы ей с детишками негде жить. Хотела детей на квадратные метры поменять. Когда ей отказали, она Илюшку и Данилку оставила прямо там, а сама ушла. В приют их полиция привезла, - вспоминает Антонина Васильевна.

По словам женщины, оформить опеку над внуками она пыталась, но получила отказ от директора детского дома. Документа у Антонины Васильевны не сохранилось, так что верить приходится на слово. И верится не особо. На тот момент женщина отлично зарабатывала, трудилась главным бухгалтером в одной из больниц Оренбурга, у нее была собственная квартира — и для отказа у опеки никаких оснований не было. Да и в суд Антонина не обращалась, то есть за детей по факту никто из большой семьи никогда не боролся.

И этот факт не мог не отразиться на Дане и Илье Милюхиных. Оба в многочисленных интервью рассказывают о серьезных психологических травмах, которые принесло им детство. Они не умеют любить и не скрывают этого. Возможно, именно это стало причиной конфликта братьев. Уже около года они не общаются. Сумеют ли братья простить друг друга и принять вдруг появившихся из ниоткуда маму, папу, бабушку и дядей, покажет время.

Уже сегодня, 25 января, в эфире программы "Пусть Говорят" состоится встреча Ильи Милохина с родным отцом и бабушкой. Смотрите сенсационный выпуск в 19.45 по московскому времени на Первом канале.

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