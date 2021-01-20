«Рейтинги программы без Василисы растут!»: куда ушла астролог Володина из «Давай поженимся!»

Василиса Володина за деньги делает гороскопы на разные темы. Фото: кадр программы «Давай поженимся!»

Интерес к гороскопам настолько велик, что в РУДН в феврале планировали запустить курс по натальной астрологии. Правда приказ об открытии программы по натальной астрологии в вузе отменили в день выхода – к тому времени уже поднялась шумиха в СМИ и соцсетях. Однако сам факт появления на сайте Института повышения квалификации и переподготовки кадров РУДН объявления о наборе на курс астрологии был не случайным. А основанным на анализе поисковых запросов интернет-пользователей: астрология традиционно вошла в число наиболее популярных.

Удивительно, но факт. Пока одни смеются над анекдотом, в котором на борту самолета ищут гомеопата для астролога, которому стало плохо, другие продолжают читать гороскопы. 12 лет астролог Василиса Володина выходила в ежедневный эфир популярного шоу «Давай поженимся!» Когда человека столько лет показывают по ТВ в модном шоу, его имя становится брендом. Вот и Володина набрала массу клиентов и раскрутилась. В апреле 2020-го года она из эфиров исчезла, официально объявив, что из-за пандемии не хочет подвергать себя и близких рискам заразиться.

Почти год Василисы нет в эфире. Фанаты Володиной в ее инстаграме порой вспоминают и задаются вопросом-репликой: «как вас не хватает в телевизоре» - на то они и поклонники ее предсказаний. Василиса на днях скромно согласилась: «Да, сама это вижу – увы!» Но страдает по своему отсутствию в телевизоре лишь сама Василиса, и ее верные фанаты. Рейтинги телесмотрения показывают, что отсутствие астролога в эфире не снизило популярность передачи.

Володина не стесняется давать подписчикам советы не смотреть шоу без ее участия.

По данным компании Mediascope, в стране на последней неделе телесмотрения (11 – 17 января 2021 года) в топ-100 программ «Давай поженимся!» среди аудитории «4+» имеет долю 10,6%. Эти цифры в эфире программа получает с двумя ведущими в студии – Ларисой Гузеевой и Розой Сябитовой. А вот цифры, которые были ровно год назад – тогда Василиса присутствовала в компании Ларисы и Розы. На неделе с 13 по 19 января 2020 года у «Давай поженимся!» в топе-100 среди той же аудитории доля 10%. Доля – это количество зрителей программы от общего числа людей, смотрящих в данный момент телевизор. Так что приличные цифры телесмотрения «Давай поженимся!» держит и без астролога, интерес зрителей не упал – он стабилен, а порой показывает рост. В эфире весело, благодаря креативу продюсеров. Ну а Гузеева с Сябитовой учат женихов и невест жизни – иронично, увлекательно, познавательно.

А что же Василиса Володина? Недавно она была в эфире «Модного приговора» с новогодним гороскопом, пишет прогнозы для журналов. Зарабатывает неплохо в своем астроцентре, где она с командой за деньги делает кучу гороскопов на все случаи жизни. Прогноз от Володиной на 5 лет стоит от 140 тысяч рублей, на год от сотрудников астроцентра – от 24 тысяч рублей.

Астролог обсуждает с подписчиками программу.

Василиса Володина знает, что с весны съемки «Давай поженимся!» идут без зрителей в студии, с соблюдением мер предосторожности. Но никто ее не принуждал возвращаться в эфир – работа дело добровольное. Для астролога появление на ТВ не существенный заработок, а важный элемент пиара, провоцирования новой волны интереса к своей персоне, получения новых клиентов. «Василиса предлагала присутствие в эфире в записи из домашней студии или в онлайн включениях в студию. Но это не ток-шоу с массой мнений и экспертов, где мнение ценных свидетелей или экспертов, пожилых звезд дополучают видеозвонками. Формат шоу не предполагает таких нарезок», - рассказали нам коллеги астролога.

Ушла Василиса Володина из эфира в начале пандемии, когда вернется - не сообщила. На качестве эфиров это не отразилось.