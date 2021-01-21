Кто и как создавал Культ Ленина, а потом разрушал его

Барнаул. Бюсты Ленина в музее "Мир времени". Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне 97-й годовщины со дня смерти основателя СССР вышел необычной труд известных историков-исследователей Елены Котеленец и Геннадия Бордюгова «Ленин: культ и антикульт в пространствах памяти, истории и культуры». Ее необычность - в попытке создания мини-энциклопедия «о том, о ком написано все». В анализе того, как и почему менялось отношение общества и руководства страны к крупнейшему деятелю отечественной и мировой истории ХХ века и как иногда причудливо трансформировался его образ в культурном пространстве самой большой страны мира. В попытке показать, что персонаж то - «живее всех живых»! Ведь большое собрание «мемов о Ленине» - это посыл поколению миллениаллов. Для которого Ильич не мем, но миф.

«КП», прочитав эту книгу, задала несколько вопросов одному из соавторов, профессору кафедры истории России РУДН Елене Котеленец.

Обложка книги "Ленин: Культ и Антикульт".

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЛЕНИНА

- Елена Анатольевна, сопротивлялся ли сам Ленин своему возвеличиванию, которое его товарищи по партии начали еще при жизни вождя революции?

- Однозначно, да! Владимир Ильич стыдил тех работников, кто это делал. Требовал при-влечь к суду авторов выспоренных приветственных телеграмм. Просил Политбюро осудить Максима Горького за культовую статью о себе. Всячески игнорировал юбилейные празднества в 1920 году.

- Ленину культ не был нужен, а партии - необходим?

- Джинн уже был выпущен из бутылки. Потому сегодня важно понять: отчего это про-изошло? Через культ Ленина его близкое окружение возвышало себя. Для быстро расту-щей советской бюрократии «обоготворение авторитета есть её образ мыслей». Парадоксально, но молодая система власти вскоре перестала нуждаться в Ленине как живом чело-веке. Он мешал ей своими нравоучениями о недопустимости сотворения культа. И когда вождь отошел в вечность, ничто уже не мешало достраиванию его культа...

ИНСТРУМЕНТ СТАЛИНА

-... Главным творцом которого стал Сталин – и как он использовал культ Ленина?

- Уже к концу 1920-х годов отчетливо просматривался двойной культ: Иосиф Виссарионович, возвеличивая Ленина и превращая его в ключевой инструмент политики и идеологии, начал собственное возвышение. Но этот «дуумвират» не мог сохраняться долго. Произошло функциональное размежевание вождей. Здравствовавший становился основным, главным, актуальным, а почивший – титульным.

"Самый человечный человек". Художник Д. Венециано

ПРИВИВКА ХРУЩЕВА

- Удалось ли Хрущеву сломать эту конфигурацию?

- В принципе, Никита Сергеевич успешно разделил «сиамских близнецов». Он поднял Ленина на более высокий пьедестал. Однако на волне перемен и антисталинских разоблачений власть услышала новые, крамольные для того времени вопросы: «Скажите, Ленин, где пробелы?/Скажите – в суете мы суть не проглядели?»

- Это спрашивал суперстар советской поэзии Андрей Вознесенский – он в 60-е так верил в Ленина и косвенно работал на его культ?

- Не знаю. Но именно Ленин для многих шестидесятников стал знаменем перемен, гарантией от возможного появления «нового Сталина».

Памятник Ильичу в Индии, район Гоа.

АНЕКДОТЫ БРЕЖНЕВА

- Тогда почему же при Брежневе все это было доведено до абсурда, опошлением вождя революции?

- Действительно, именно при Леониде Ильиче люди в СССР отреагировали на празднование 100-летия Ленина, на шумную и дорогостоящую идеологическую кампанию под лозунгом «Ленин с нами» шутками и анекдотами. Расцвела неподцензурная и фольклорная лениниана. Можно сказать, что своей безжизненностью тот юбилей запрограммировал на предстоявшие полтора десятилетия имитационную сущность эпохи застоя.

Картина художника В. Стальмахова

УПУЩЕНИЯ ГОРБАЧЕВА

- А Горбачев верил в «ренессанс истинного ленинизма» при своем правлении - или только делал вид?

- Вспомните, одним из первоначальных лозунгов начавшейся в 1985 году перестройки был «Назад к Ленину!». Но при этом новый, молодой по тогдашним меркам генсек не препятствовал преодолению культового понимания Ленина и освобождения от многих культовых атрибутов. Он призывал к новому прочтению и новому пониманию Ленина. Но Михаил Сергеевич не смог остановить процесс десакрализации Ленина. Желающих вывести его в «зону антипамяти» становилось все больше. А «верных ленинцев» – всё меньше.

"Тату с изображением Ильича делают и сейчас. Но если раньше это были преимущественно профили вождя, теперь появилось творческое разнообразие".

МЕТАНИЯ ЕЛЬЦИНА

- И Ельцин в этой ситуации способствовал возникновению антикульта Ленина?

- Не надо спрямлять. Сначала возникли антиленинизм, а в области культуры – антилениниана. Это предполагало пересмотр, критику наследия, отказ от учения. Однако ряд политиков, ученых и художников старались поскорее перевести антиленинизм в плоскость антикульта. Исторический Ленин стал определяться как Антихрист ХХ века, социальный еретик, проводник жестокой философии. Общественная полемика обернулась проклятиями и нездоровым интересом к частной жизни вождя. К его родословной, любовному треугольнику, немецким деньгам и желания поражения своему правительству.

Но антикульт не получил своего завершения. Он существовал в основном в медиа, но не воспринимался в реальности «лихого» времени. К тому же Борис Николаевич после революционной волны 1991-1993 годов взял курс на социальный мир, на общественное согласие, на сосуществование противоположных ритуалов и символов, одним из которых был мавзолей.

"Художник А.Асеев: Ленин-Вождь эволюционировал в Капитана Крюка".

ИЛЬИЧ ЖИВ?

- Где-то в мире Ленин и сейчас «живее всех живых»?

- Почему «где-то в мире»? И у нас тоже. Иначе на него не взваливалась бы ответственность за все прошлые беды. Ленин продолжает оставаться фигурой не из прошлого, а из самого что ни на есть настоящего. Переживаемый в мире кризис идей и ценностей, потеря мечты и утопии сделали его одним из символов протестного движения, разрушителя империи. Его учение во многих странах остается модным интеллектуальным направлением. Вождь пролетариата появляется как герой вирусных видео, футболок и демотиваторов.

- В последние годы Ленин реально стал мемом или вернулся в пантеон главных героев истории страны?

- Во-первых, он из него не выходил. Накануне 150-летия Ленина по данным социологического опроса Фонда общественного мнения (ФОМ) 56% опрошенных россиян оценивали его положительно и только 20 % – отрицательно. А вторых, ленинские мемы – свидетельство своеобразного признания величия исторической фигуры, желания увидеть Ленина по-иному, с юмором, насмешливо, а порой и воскресшего (Ленин – Дзержинскому: «Я в Женеве, явки прежние»). Ведь не о каждом из героев прошлого рассказывают анекдоты и рисуют карикатуры. Мемы – способ излечиться от культа и антикульта, необычная форма переосмысления прошлого и отношения к нему настоящего.

"Ай-ти технологии для торжества коммунизма".

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Елена Котеленец, доктор исторических наук, более 40 лет преподает в РУДН, лауреат Национальной премии «Лучшие книги и издательства года» (2017 г.) за монографию «Битва за Ленина», участник проектов «Неизвестный Примаков» и «Исторические исследования в России».

Генннадий Бордюгов, кандидат исторических наук, приглашенный профессор ряда универститетов Европы и США, глава Международного совета Ассоциации исследователей российского общества, лауреат премий Союза журналистов России (2015, 2016 г.г.).

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