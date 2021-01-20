Преклонный возраст и секретная записка от Трампа: В интернете шутят про нового президента США

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

«Симпсоны»

Как известно, «Симпсоны» все предсказали. Похоже, даже женщину на посту вице-президента. Только вот с цветом кожи не угадали.

Как всегда, всё происходящее уже когда-то было в Симпсонах...

Записка Трампа

В сети много догадок по поводу того, что именно написал Дональд Трамп в прощальной записке Байдену. Разумеется, догадки эти шутливые.

Эксклюзив: записка Трампа Байдену в день инаугурации. "Извини, не могу. Не обижайся!"

Джо, ты знаешь, что победил я. Подпись: Дональд Трамп.

Берни Сандерс

На церемонии было немало ярко одетых женщин, но намного больше обсуждают наряд сенатора от Вермонта Берни Сандерса. Его чуть ли не социалистические идеи довольно популярны у многих американцев, он чуть было не выиграл праймериз у Хиллари Клинтон 4 года назад, был соперником Джо Байдена за номинацию от демократов. Но во время инаугурации 46-го президента США выглядел скорее не как политик, а как чей-то недовольный дедушка.

Когда меня заставляют выйти из моего комфортного дома.

Друзья

Три поколения демократов: Барак и Мишель Обама, Камала Харрис, которые многие уже прочат в следующие президенты, с мужем и Джо Байден с Супругой.

Один срок

Надпись на фото: Передаю ключи от дома. Тебе на один срок.

Многие считают, что в силу возраста (Байдену 78 лет) 46-й президент США даже не будет пытаться переизбраться через 4 года.

КСТАТИ

Анекдоты про Джо Байдена

«Почему журнал Time объявил «Человеком года» не одного Байдена, а его в паре с Камалой Харрис? Да потому, что одного Байдена на весь год может не хватить».

Анекдот, появившийся в период подсчета голосов и обвинений в том, что демократы приписали себе голоса умерших избирателей:

«- Никак не могу понять – зачем покойникам-то нужно было голосовать за Байдена?!

- Да просто он им почти свой!»

После того, как стало известно, что Трамп заразился коронавирусом, но все равно отправился приветствовать своих сторонников:

«Выпуск новостей. Ведущий читает текст: «Зараженный коронавирусом Трамп отправился поприветствовать сторонников. Переходим к следующей новости…». Редактор шепчет ведущему в наушник: «Ты не закончил! Там написано далее – отправился поприветствовать сторонников Байдена».

Группа сторонников Трампа умирает и попадает в рай. У ворот их встречает апостол Петр и спрашивает, есть ли у них вопросы.

Все хором задают один и тот же: «Мы знаем, что выборы были сфальсифицированы. Но кто стоял за этим?!»

Апостол невозмутимо отвечает: «Дети мои, Байден честно победил. Никаких фальсификаций не было».

Один из сторонников Трампа поворачивается к остальным и заявляет: «Я же говорил вам, что это организовали выше, чем мы все думали!»