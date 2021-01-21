Шоу «Пусть говорят»: Король тик-тока Даня Милохин посмотрит в глаза маме, сдавшей его в детдом

Мама отдала Даниила с братом Ильей в приют. Фото: Иван Макеев и Андрей Минаев

19-летний Даниил Милохин, кумир молодежи, рэпер и звезда тик-тока (китайского приложения, распространяющего короткие видеоролики) не зря приходил в шоу «Вечерний Ургант». За парня, у которого без малого 11 миллионов подписчиков, всерьез взялись телепродюсеры.

И теперь он станет героем программы «Пусть говорят», чтобы рассказать от драматичных завихрениях судьбы. Гламурный и избалованный, на первый взгляд, мальчик с выбритыми висками вырос в суровом Оренбурге. Когда ему исполнилось три года, мама отдала Даниила с братом Ильей в приют. Он прожил там 10 лет, после чего попал в приемную семью.

Потом был алкоголь, воровство, наркотики и другие способы выживания, которыми в глубинке России вряд ли кого-то можно удивить. Но вот прошло более 16 лет с тех пор, как мама и Даниил не виделись. Он стал популярным блогером, обеспеченным и татуированным парнем, с ним записывают совместные песни Николай Басков и Тимати. А коронавирусный клип на песню «Я дома» набрал 22 миллиона просмотров.

Она — просто гость программы «Пусть говорят», которому придется взглянуть в глаза сыновьям и ответить на коварные и вкрадчивые вопросы Дмитрия Борисова.

Можно долго смеяться, возмущаться и крутить пальцем у виска, мол, совсем докатились, «кто это» и зачем такое показывать, но оренбургского парня слушает современная молодежь. Это факт. Иначе он бы не появился в шоу «Пусть говорят» с душещипательной историей из детства.

— Мне не хватало ласки и любви, — признается Илья Милохин, чуть приподняв подбородок. — Не хватало очень сильно. Я никому не доверяю.

Братья Милохины изрядно повзрослели и остепенились, но смогут ли провинциальные, внезапно разбогатевшие парни, воспитанные в лучших традициях циничного российского шоу-бизнеса, простить родителей, оставивших их в приюте, — не совсем верится. Это станет окончательно понятно, когда Даня и Илья посмотрят в глаза маме.

«Пусть говорят», Первый, четверг, 19.45

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