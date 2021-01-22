"Не будет тебе дома, Василий Петрович!" 30 лет назад павловская реформа ограбила миллионы людей

Москва. Посетители у дверей депутатской комиссии по обмену 50 и 100-рублевых купюр, январь 1991 г. Фото Станислава Панова /Фотохроника ТАСС/

Новость о павловской реформе я узнал не из телевизора или газет - о ней сообщил мне мой друг-рыбак, который вкалывал на плавбазе обыкновенным рыбообработчиком и был в рейсе где-то в районе Берингового моря. Он разбудил меня ночью звонком через береговую радиостанцию и возбужденно кричал: "Серега, прием! Мы тут не знаем, что делать... У меня и других на руках по десять тысяч. Как их обменять? Мужики в панике. Подскажи, что делать? Прием...".

Что я мог ему подсказать и чем помочь? Ситуация была безвыходная: до ближайшей сберкассы тысяча миль, за три дня, отведенные на обмен старых купюр, из района лова не выберешься. Деньги в итоге пропали.

Другой мой знакомый, 40-летний чукотский бульдозерист, двадцать лет отпахал на зимнике, по двенадцать часов в любой мороз таская на тросе за своей "дэтэшкой" огромную круглую бабу для укатывания наста. Жена делила полставки в кочегарке, а дети жили в интернате в 250 километрах от их дорожного пункта. Накопили 30 тысяч - хотели выйти на пенсию и купить дом в Краснодарском крае. Погода, как это часто бывает на Чукотке в январе, стояла снежная и пуржистая, так что в райцентр, где была комиссия при райисполкоме, со всеми своими деньгами в рюкзаке он добрался только в последний день реформы. А там ему сказали: "Ничего не знаем, докажи, откуда у тебя деньги!". В общем, прощай двадцать лет беспросветной жизни! Не будет тебе дома, Василий Петрович...

Таких историй в моем блокноте множество. И ведь ограбили не подпольных цеховиков, не новоявленных кооператоров и не торгашей, которые подъедались на продовольственных и промтоварных базах. Жучки-то как раз крутанулись и вывернулись. Без своих накоплений, которые хранились в чулках и под подушкой, оказались сотни тысяч, если не миллионы людей. Например, северян и дальневосточников, которые зарабатывали своим горбом и копили в очень сложных условиях, - нефтяников и буровиков, оказавшихся в эти дни на вахте, моряков и рыбаков, строителей БАМа, колымских старателей и водителей-дальнобойщиков.

Чуть больше повезло тем, у кого деньги хранились на счете в сберкассе. Но радовались они недолго: уже через два года эти сбережения обнулили гайдаровская денежная реформа и отказ платить по банковским вкладам. Начатый Павловым грабеж продолжился.

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