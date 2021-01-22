Денежные купюры СССР достоинством 50 и 100 рублей. Фото: Христофоров Валерий/Фотохроника ТАСС

МИФ 1. РЕФОРМА ОБРУШИЛАСЬ, КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ

Ровно 30 лет назад, 22 января 1991 года, в вечерней программе «Время» прозвучало шокирующее сообщение: 50-ти и 100-рублевым купюрам жить осталось до полуночи. Указ президента Горбачева.

Давалось три дня на то, чтобы обменять их на новые банкноты того же достоинства. Работающим разрешалось спасти до 1000 рублей, пенсионерам — 200 или в пределах месячной пенсии. Если больше, то только по решению рай- и горисполкомов. Делалось это для того, чтобы отсечь лишние рубли, скопившиеся у населения — их количество втрое превышало стоимость имеющихся в стране товаров.

Казалось, даже техника протестовала против такого «сравнительно честного» отъема денег. В самом начале передачи вдруг пропал звук — слыханное ли дело для главного телеканала страны! На экране появилась дежурная заставка. А для истории сохранилась техническая запись, на которой видно, как диктор Анна Шатилова вызывает аппаратную, при этом так вколачивает пальцы в клавиши телефона, что тот аж подпрыгивает.

Наконец, дали резервный канал звука, диктор перевела дыхание, поправила фирменный воротничок-стоечку и начала зачитывать текст. В какой-то газете тогда написали, что ведущая, как только увидела принесенный перед самым началом передачи текст, просто остолбенела — дома у нее, якобы, лежало 8 тысяч рублей! Вот и забыла нажать кнопку эфира. Шатилова уже 30 лет отшучивается: мол, сроду таких денег не водилось. Просто техника подвела, бывает.

26 ноября 1990 г. Министр финансов СССР В.С. Павлов во время выстуления. Фото: Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС

Считается, что известие обрушилось на головы россиян как снег на голову. Но это не совсем так.

- Чиновники сливали информацию знакомым кооператорам, спекулянтам и прочим, - рассказал научный руководитель Института проблем глобализации, экономический обозреватель «Радио КП» Михаил Делягин, в 1991-м он входил в группу экономистов при Ельцине.

Слухи о реформе активно циркулировали и в прессе того времени. Журналисты постоянно спрашивали про обмен денег и получали заверения от советского премьера Валентина Павлова, что «никакой реформы не будет» (а что еще он мог сказать?).

Но даже если кто-то не внял этим сигналам, то все стало известно за несколько часов до московского выпуска новостей. Страна-то у нас большая и телефонизированная — на Дальнем Востоке люди уже знали о реформе, и кинулись звонить своим близким в Центральной России.

Так что еще днем многие стали опустошать прилавки. А некоторые отправились в авиакассы. Брали билеты подороже, чтобы через несколько дней сдать и получить возврат новыми деньгами.

Еще один путь спасения — почтамт. Отсылаешь купюры старые, через три дня получаешь новые. Да, оба варианта предполагали потери — комиссии за возврат билета и за перевод, зато на душе спокойно.

МИФ 2: РАЗОРИЛА РОССИЯН

- Павловскую реформу помнишь? - спрашиваю знакомого.

- Конечно — наглый грабеж, всю страну разорили! - с неподдельной страстью отвечает тот.

- А лично ты сколько потерял?

- Ну я-то ничего не потерял — обменял на работе несколько сотенных, но вот другие…

И таких диалогов у меня было не меньше двадцати — с людьми, кто не потерял ни копейки, но осуждает. Более того, ни одного не нашлось, кто реально чего-то лишился, кроме времени — очереди в сберкассы, действительно, были огромными.

Впрочем, не мной подмечено: люди помнят о прошлом то, что написано в газетах.

- Все эти многочисленные статьи об «ужасах» января 1991-го — это тиражируются выдумки либералов, - решительно заявил «КП» экономист Михаил Хазин, в начале 90-х работавший в Институте статистики Госкомстата. - Они все валят на Павлова, чтобы отвести справедливые обвинения в свой адрес. Потому что именно их правление в последующие годы и привело к обнищанию страны.

На самом деле подавляющая часть населения от павловской реформы не пострадала, а многие ее и вовсе не заметили. При средней зарплате на январь 1991-го 230 рублей в месяц 50-рублевые и 100-рублевые купюры для многих были в диковинку. В основном, деньги хранили пачками по сто червонцев — так и считать удобнее: пачка — тысяча рублей. А хрустящие сотенки хранились в штучных экземплярах — например, подарить в конвертике на день рождения.

- Помню у нас в НИИ женщины из бухгалтерии ходили по отделам, спрашивали, кому сколько денег надо поменять, - рассказал «КП» менеджер по логистике Борис Львов, в советское время - горный инженер. - Если у кого-то были крупные суммы, например, готовился человек сделать крупную покупку и не укладывался в обменный лимит, то ему свои «квоты» отдавали коллеги, кому нечего было менять.

Реформа, по замыслу, была направлена против крупных залежей наличности у спекулянтов, взяточников, контрабандистов и работающих с черным налом кооператоров. Но богачи не тот народ, чтобы угодить в ловушку.

- Знакомая работала тогда в руководстве райпищеторга и понятно, что денег у нее хватало, - продолжает Львов. - Она рассказывала, что поменяла 50 и 100-рублевые купюры на червонцы и четвертаки в одном из своих магазинов, который еще не сдал выручку в банк.

Впрочем, большие деньги меняли и вполне официально. К людям, не вызывающим подозрений, власти относились лояльно.

- У меня незадолго до обмена умер отец, у него была крупная сумма, - рассказал «КП» финансовый омбудсмен Павел Медведев, во времена реформы депутат Верховного совета РСФСР, председатель подкомиссии по банковскому законодательству. - Но в отведенные три дня мне было не до обмена — мы сидели на телефонах на случай, если вдруг в российском Центробанке не хватит денег для обмена и надо будет запрашивать помощи в союзном. Все прошло гладко, но время я пропустил. Однако потом нашел знакомого, который лежал в больнице. В таких ситуациях людям продлевали срок обмена. И он от своего имени обменял отцовские деньги, там было гораздо больше тысячи.

Коллега рассказала мне историю про знакомых артистов, которые получили на руки гонорар за концерты, а наутро им предстояло улетать на очередные гастроли. Возиться с обменом было некогда. Посидели ребята в ресторане (старые деньги принимали до полуночи), а что не смогли прокутить — теми пачками сторублевок, перетянутыми банковскими ленточками, затеяли играть в футбол. Ленточки разорвались, деньги разлетелись…

Борьба с теневой экономикой в СССР. Махачкала, продукция подпольной фирмы, деятельность которой прекращена дагестанскими оперативниками, январь 1991 г. Фото Рудольфа Дика /ИТАР-ТАСС/

Но, как говорится, честь и слава - по труду. Например, руководитель «Ласкового мая» Андрей Разин, благодаря связям, узнал об обмене заранее и скупил в Сочи земельных участков на 2 млн руб.

А некоторые на реформе даже смогли заработать.

- Я в те времена был главным инженером на одном предприятии, - рассказал «КП» калининградский журналист Илья Стулов. - Многие наши работницы за хороший процент меняли купюры труженикам янтарной мафии.

МИФ 3: ПРИВЕЛА К РАСПАДУ СОЮЗА

Еще одно расхожее обвинение, которое предъявляют Павлову — то, что из-за его реформы провалился ГКЧП и распался Союз. Логика такая: вероломная конфискация так разозлила население, что оно не поддержало ГКЧП, поскольку в него вошел непопулярный Павлов.

Экономисты категорически не согласны с такой трактовкой.

- Политическое влияние реформы приближалось к нулю, ничего такого страшного в ней не было, - сказал «КП» авторитетнейший экономист академик Абел Аганбегян, стоявший у истоков перестройки. - Столько было событий более существенных, шел распад страны…

Действительно, достаточно посмотреть хронику того времени. Армянские погромы в Баку, карабахский конфликт, массовые беспорядки в Душанбе, бои в Приднестровье, Ошская резня, события в Южной Осетии... Союзные республики одна за другой провозглашают суверенитет. Председатель Верховного Совета РСФСР Ельцин объявил приоритет российских законов над союзными. А до этого — антиалкогольная компания, которая хоть и сберегла многие жизни, вызвала огромное недовольство по всей стране.

- К распаду СССР привел не Павлов, а Горбачев, - сказал научный руководитель Института проблем глобализации, экономический обозреватель «Радио КП» Михаил Делягин, в 1991-м он входил в группу экономистов при Ельцине. - Росту сепаратистских настроений во многом способствовал тотальный дефицит. Своими преобразованиями Горбачев дал людям возможность зарабатывать, но в гораздо больше степени дал возможность спекулировать, сколачивать состояния на государственных ресурсах.

На митинге в Москве, январь 1991 г. Фото Станислава Панова /Фотохроника ТАСС/.

Самая ходовая схема – перевести, например, испытательную лабораторию на заводе в форму кооператива. Сам же завод оплачивал услуги этого кооператива по договору, деньги обналичивались и делились между инженерами и руководством.

Воротилы посерьезнее скупали в окрестных магазинах, например, вокруг шахтерских поселков, все запасы пива и продавали его в своих ларьках в 10 раз дороже госцены. А куда деваться горняку, когда другого места освежиться после забоя нет на километры вокруг?

Но и эти спекулянты — дети малые по сравнению с теми, кто занимался экспортно-импортными операциями. Покупал, например, за копейки компьютеры за границей и втридорога продавал их госпредприятиям. На таких сделках обналичивались миллионы.

- Кооперативы мало того, что завышали цены и раскручивали денежную массу, они ничего не производили, и в отсутствие ограничений фонда заработной платы богатели на посреднических операциях, - прокомментировал для «КП» события того времени чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, в начале 90-х он был депутатом Верховного совета СССР, занимался вопросами конверсии. - Я помню выступление председателя Всеобщей конфедерации профсоюзов СССР Владимира Щербакова: по Москве кооперативы внесли вклад порядка 2,5% от общего объема производства, а денег им было выплачено столько же, сколько всем остальным предприятиям вместе взятым. Выражаясь шахматным языком, создание такого порядка — это был серьезный зевок со стороны власти, допущенный еще до Павлова. А реформа — это попытка отыграть по пешкам стратегически проигранную партию, у него это не получилось.

МИФ 4: ВСЕ ДЕНЬГИ ДОСТАЛИСЬ МАФИИ

Вопрос, куда делись деньги, которые сдало население, до сих пор будоражит умы. По правилам Центробанка в таких случаях купюры должны быть утилизированы — измельчены, спрессованы в брикеты и вывезены на свалки.

- Из-за огромных объемов этой бумажной массы, Центробанк не стал их утилизировать по правилам, а просто зарыл, — рассказал Делягин.

Деньги — в землю?! Оказывается, да.

«Утилизация ветхих банкнот осуществлялась на полигонах твердых бытовых и промышленных отходов, на Красногородской экспериментальной бумажной фабрике (Ленинградская обл.) при производстве оберточной бумаги, на Государственном унитарном предприятии «МПБО-II» (г. Санкт-Петербург) при производстве компоста, на Ульяновском заводе кровельных материалов (г. Ульяновск) при производстве рубероида и на ряде других предприятий. Также была разрешена и утилизация банкнот через захоронение», - официально сообщили «КП» в Центробанке.

Однако по стране активно ходили слухи, что на обмене нажилась мафия. Сданные деньги тайно вывозились из банков, раздавались нужным людям и снова пускались в обмен.

Невероятно? Но тогда почему, начиная реформу, союзные власти рассчитывали уменьшить денежную массу на 50-80 млрд рублей, а получилось только на 14 млрд?

Как говорится, нет дыма без огня.

- Отлично помню те события - деньги меняли грузовиками и, похоже, в обход всех правил! - рассказал «КП» известный борец с мафией генерал-лейтенант милиции в отставке Александр Гуров. - Я тогда руководил главным управлением по борьбе с оргпреступностью, коррупцией и наркобизнесом МВД Союза. Примерно в 9-10 часов вечера в один из дней, когда шел обмен, поступило от агентуры сообщение, что в Центробанк заехал КАМАЗ с деньгами, не инкассаторская машина. «Полкузова старых купюр», - передал агент. Наши оперативники хотели проверить законность обмена, но их в Центробанк не пустили. Бегали ребята, прорывались, созванивались, я подключился, но ничего не вышло у нас.

По мнению генерала, это могли быть деньги новых русских капиталистов. И не кого-то одного, а «консолидированный бюджет» нескольких предпринимателей — слишком большой объем.

- В основном, кооператоры, это была мелкота, но попадались и крупные, уровня Артема Тарасова, например, - продолжает Гуров. - У них в офисе часто находились крупные суммы наличности. В январе 1991-го мы проводили обыск в одном из офисов Тарасова и обнаружили горы неучтенных рублей, долларов, аудиокассет, они тогда в дефиците были. Но у нас в отношении кооператоров руки были связаны - еще за несколько лет до этого из ЦК поступило распоряжение их не трогать. Говорят, большие деньги стояли за тем документом.

Интересно, что сам Тарасов фактически подтвердил подозрения генерала.

- Был у меня чемодан денег, не считал, сколько там — я их обменял через знакомого банкира, так что ничего не потерял, - откровенничал он в одной из телепередач.

Обесцененные старые денежные купюры, 23 января 1991 г. Фото Сергея Мамонтова /Фотохроника ТАСС/.

МИФ 5: ДРУГОГО ПУТИ У НАС НЕ БЫЛО

До сих пор нет единого мнения, так ли необходима была реформа, и принесла ли она хоть какую-то пользу.

- Реформа не провалилась, - считает Анатолий Карпов. - Даже те 14 млрд, которые смогли изъять из обращения — это крупная масса.

- Реформа Павлова была попыткой хоть как-то стабилизировать тот кошмар, который творился в экономике, благодаря Горбачеву, - вторит Михаил Хазин. - То, что он делал, было разумно, просто его возможности были ограничены.

Но так ли опасен был тот денежный навес, чтобы ради него затевать реформу, которая до сих пор аукается в народной памяти недобрым словом? Неужели других путей не было?

- Были — отвечает Делягин. - Работавшие у Ельцина экономисты Игорь Нит и Павел Медведев (нынешний финансовый омбудсмен — В.П.) предлагали ввести временную твердую валюту, которая была бы обеспечена потребительскими товарами — по аналогии с золотым червонцем во временами НЭПа. И между этим твердым червонцем и дешевеющим рублем должен быть установлен свободный курс, пока экономика не стабилизируется. Подобное применялось и в Китае, где какое-то время параллельно ходил золотой юань и обычный.

Но при тех отношениях, которые складывались тогда между союзным и российским руководством никакого сотрудничества у двух команд быть не могло.

Был и еще один путь. Если денег значительно больше, чем товаров, которые на них можно купить, то можно не отбирать деньги, а увеличить производство товаров. Такие программы реализовывались, к примеру, в Китае.

- Нам нужно было снять ограничения на индивидуальное жилищное строительство, вводить собственность на землю, расширить возможности приобретения земельных участков — не 6 соток, а кому сколько надо, - перечисляет заслуженный экономист России, автор популярной книги «Правила бессмысленного финансового поведения» Яков Миркин. - Надо было уже тогда развернуть жилищное строительство «за свои», дать людям возможность приватизировать жилье - недвижимость могла бы связать значительные финансы населения. Плюс к этому — максимально стимулировать мелкого товарного производителя, чтобы насытить рынок товарами народного потребления - именно производителя, а не перекупщика. Все это можно было делать уже в конце 1980-х, опережая нарастание товарного дефицита.

По мнению Миркина причина такой недоброй памяти о реформе Павлова не только в том, что люди чего-то лишились, а в кризисе доверия к власти. Сталинская реформа 1947-го, деноминация 1961-го, когда люди тоже потеряли в доходах, бесконечные потери по облигациям государственных займов... И вот снова обманули. Причем в такое время: с одной стороны экономически трудное, но с другой — полное надежд на справедливость и открытость.

Москва. Очередь в сбербанк после выхода в свет Указа об изъятии из обращения и обмене 50 и 100-рублeвых купюр образца 1961 года. Фото Станислава Панова /ИТАР-ТАСС/

СПРАВКА «КП»

Главные пункты реформы

- 23 января 1991 г. прекращается прием всех видов платежей купюрами 50 и 100 руб. образца 1961 г. Они обмениваются на дензнаки нового образца.

- Обмен будет производиться на предприятиях в пределах среднемесячного заработка за последний год, размер обмена - не более 1000 руб на 1 работающего.

- Обмен для пенсионеров — в пределах 200 руб либо в размере месячной пенсии (если она больше 200 рублей).

- Суммы свыше указанного предела будут приниматься после принятия решений комиссиями при райгорисполкомах.

- Обмен будет производиться в течение 3 дней — с 23 по 25 янв.

- В 1 полугодии 1991 г. начиная с 23 янв., выдача наличных денег с банковских вкладов граждан ограничивается суммой 500 руб в месяц.

- Владельцы вкладов могут использовать деньги на своих счетах для оплаты товаров и услуг в безналичном порядке без ограничения сумм.

Дословно

«Если у вас зарплата 150 рублей, а вы пришли поменять 150 тысяч, тогда естественно сразу возникнут вопросы»

Как премьер Павлов объяснил необходимость реформ

«Мы не преследуем каких-либо целей конфискации у основной массы наших граждан их денежных накоплений. Все купюры достоинством 50 и 100 рублей в рамках месячной зарплаты немедленно обмениваются по месту работы или там, где люди получают свою пенсию или другие доходы законного характера. Кроме того, они тут же сдают то, что у них есть (сверх месячной зарплаты — В.П.), в эти же свои коллективы, чтобы объяснить происхождение этих денег. Ну а если у вас зарплата 150 руб, а вы пришли поменять 150 тысяч, тогда естественно сразу возникнут вопросы...

Более трети наличных денег, которые есть на руках у населения, составляют 50 и 100 рублевые купюры. По данным банков, они очень медленно оборачиваются, государству они возвращаются в 2 раза медленнее чем 10 и 25 рублевые купюры. Они где-то ходят, не попадая к государству. Это свидетельствует о том, что они являются платежным средством вовсе не в государственной сфере экономики. Кроме того, эти купюры стали очень широко использоваться для контрабанды. По разным оценкам, за рубежом этих денежных знаков сегодня порядка 7 млрд рублей».

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