«Блеснула кольцом за 57 миллионов»: Анастасия Волочкова отпраздновала 45-летие с Никитой Джигурдой и Андреем Малаховым

Сама же Анастасия блеснула на пресс-воле не только щедро декольтированным нарядом, который подчеркнул ее формы, но и очень дорогим кольцом, подарком от своего таинственного бойфренда, имя которого она пока так и не назвала.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В день своего рождения Анастасия Волочкова отыграла спектакль «Балерина в зазеркалье цирка», а потом был скромный фуршет с шампанским и тортом, куда пришёл Андрей Малаховым с букетом белых роз, Никита Джигурда, Никас Сафронов со свежим портретом именинницы.
В день своего рождения Анастасия Волочкова отыграла спектакль «Балерина в зазеркалье цирка»
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сама же Анастасия блеснула на пресс-воле не только щедро декольтированным нарядом, который подчеркнул ее формы, но и очень дорогим кольцом, подарком от своего таинственного бойфренда, имя которого она пока так и не назвала.
Праздник отгремел в театре «Тодес»
Фото: Иван МАКЕЕВ
Это массивное колечко кольцо с турмалином Параиба и бриллиантами. Турмалины Параиба - это неоново-голубые драгоценные камни, которые добываются из рудника Баталья в бразильском штате Параиба. Ярким голубым цветом они обязаны высокому содержанию меди. Бразильские камни считаются достаточно редкими, и цена отдельных экземпляров доходит до 10 тыс. долларов (более 630 тыс. рублей) за карат. По слухам, кольцо Анастасии Волочковой обошлось ее избраннику в 57 млн. рублей.
Андрей Малахов
Фото: Иван МАКЕЕВ
Никас Сафронов
Фото: Иван МАКЕЕВ
Потом был скромный фуршет с шампанским и тортом
Фото: Иван МАКЕЕВ