«Блеснула кольцом за 57 миллионов»: Анастасия Волочкова отпраздновала 45-летие с Никитой Джигурдой и Андреем Малаховым

Сама же Анастасия блеснула на пресс-воле не только щедро декольтированным нарядом, который подчеркнул ее формы, но и очень дорогим кольцом, подарком от своего таинственного бойфренда, имя которого она пока так и не назвала. Фото: Иван МАКЕЕВ

В день своего рождения Анастасия Волочкова отыграла спектакль «Балерина в зазеркалье цирка», а потом был скромный фуршет с шампанским и тортом, куда пришёл Андрей Малаховым с букетом белых роз, Никита Джигурда, Никас Сафронов со свежим портретом именинницы.

В день своего рождения Анастасия Волочкова отыграла спектакль «Балерина в зазеркалье цирка» Фото: Иван МАКЕЕВ

Сама же Анастасия блеснула на пресс-воле не только щедро декольтированным нарядом, который подчеркнул ее формы, но и очень дорогим кольцом, подарком от своего таинственного бойфренда, имя которого она пока так и не назвала.

Праздник отгремел в театре «Тодес» Фото: Иван МАКЕЕВ

Это массивное колечко кольцо с турмалином Параиба и бриллиантами. Турмалины Параиба - это неоново-голубые драгоценные камни, которые добываются из рудника Баталья в бразильском штате Параиба. Ярким голубым цветом они обязаны высокому содержанию меди. Бразильские камни считаются достаточно редкими, и цена отдельных экземпляров доходит до 10 тыс. долларов (более 630 тыс. рублей) за карат. По слухам, кольцо Анастасии Волочковой обошлось ее избраннику в 57 млн. рублей.

Андрей Малахов Фото: Иван МАКЕЕВ

Никас Сафронов Фото: Иван МАКЕЕВ