«Потеряет здоровье, станет неучем и вырастет асоциальным»

Переход на дистанционное обучение снится родителям в кошмарах. И чего же мы боимся? Фото: Shutterstock

Многие родители в ужасе от слов «цифровая образовательная среда», поскольку видят в этом лишь только дистант. А он стал для многих настоящим жупелом. Какие только грехи не взваливают на удаленную учебу! Разберем самые главные страхи пап и мам. Насколько они оправданны и можно ли как-то исправить ситуацию, если ваш класс отправили на карантин.

1. «Дети безнадежно отстанут от программы!»

С каким бы скрипом, нервными срывами учителей и родителей не внедрялось дистанционное обучение в период начала пандемии, результаты ЕГЭ за 2020 год показали, что школьники не стали учиться хуже. По словам научного руководителя московского Центра педагогического мастерства, руководителя федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике Иван Ященко, количество высокобалльников даже увеличилось на ЕГЭ-2020 в тех регионах, где раньше их почти не было.

Во-первых, у детей была возможность сосредоточиться на важных предметах, не тратя время и силы на ненужное. Во-вторых, чаще стали пользоваться верифицированными электронными сервисами с качественным контентом - РЭШ (Российская электронная школа), МЭШ (Московская электронная школа). Появилась и такая практика, когда на самые интересные уроки одной школы приглашали детей из других учебных заведений. Так, например, уроки по математике в московской школе № 58 проходили с уровнем посещаемости в 200 процентов.

2. «За монитором дети горбятся и слепнут!»

Многочасовое просиживание за экранами компьютера и гаджетов действительно может плохо сказаться на здоровье ребенка. Согласно правилам Роспотребнадзора, которые вступили в силу с января 2021 года, дети до 10 лет должны работать с интерактивной доской не более 20 минут, старше 10 лет - не больше получаса. Первоклассники могут проводить за ноутбуком не больше 20 минут без перерыва (было 15), а 10-классники - 35 минут вместо получаса.

Педагоги ориентированы на то, чтобы во время уроков чередовать задания, требующие смотреть в монитор, с работой за учебником и в тетради.

Осталось дело за малым: во время выполнения детьми домашних заданий напоминать им, что пришло время перерыва. Пора сделать небольшую разминку и зарядку для глаз.

- Научите ребенка структурировать его время. Дистанционное обучение в этом смысле - хорошее подспорье и толчок. В качестве разминки для глаз подойдут элементарные простые упражнения, когда меняешь фокусировку взгляда на объекте вдали и вблизи поочередно. После уроков полезно выйти на прогулку, - говорит психолог, профессор Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Марина Розенова.

Важно, чтобы родитель сам выступал для ребенка примером, напоминает эксперт. Позиция «в том, что у нас не отлажена учеба из дома, виноваты все, кроме меня», быть может, и удобная в чем-то, но абсолютно бесперспективная.

- Вся ситуация с пандемией учит нас личной ответственности за свое здоровье, за свои успехи, за то, что и как я делаю. Задача родителя - помочь своим детям освоиться, - считает Марина Розенова. - Позаботьтесь о том, чтобы гаджет был удобен для работы. Например, если школьник выходит на учебу с телефона, это неудобно и неполезно. Даже если в семье один компьютер на всех - помогут четкое расписание и правила совместного пользования. К тому же можно поспрашивать у друзей, знакомых, наверняка у них окажется техника, которой они готовы поделиться.

Малообеспеченным семьям во время самоизоляции с техникой помогали волонтеры. Возможно, подобные программы работают в регионах до сих пор - узнайте.

3. «Одичают и превратятся в настоящих хикикомори!»

Слово, звучащее как имя персонажа из аниме, появилось в Японии в конце 1990-х годов. Так стали называть людей, которые выбирают для себя добровольную изоляцию от друзей и семьи, целые дни просиживая за компом.

- На самом деле процесс социализации - это процесс усвоения нового опыта. И часто он никак не связан с общением в детской среде, - говорит Анна Ермолаева, руководитель службы «Детский телефон доверия» Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ). - Социализация - это получение опыта общения, в том числе с группой, и более эффективно этот опыт дети усваивают от взрослых, а не от других детей. Ребенку достаточно рассказать, показать, чтобы он понимал, как дружить, как вести себя, как спрашивать. Поэтому в контексте коллективного обучения процесс социализации переоценен.

Важно и то, говорит наш эксперт, что сейчас часть детей учатся дистанционно, но тем не менее они встречаются на кружках, во дворах, в магазинах, ходят друг к другу в гости.

- Социализация в таких условиях и при правильно организованном дистанционном обучении не пострадает. Напротив, это позволит детям сформировать те социальные навыки, тот опыт, который затем им пригодится во взрослой жизни, в работе, - говорит Анна Ермолаева.

Домашнее дистанционное обучение может научить детей простым навыкам, так называемым soft skills, которые пригодятся им и дальше.

- Просить помощи, структурировать свое время, самостоятельно анализировать задания, искать решение тех задач, с которыми пришлось столкнуться. Прокачивать навыки в переписке и в формулировании своих мыслей - дистанционный формат обучения как раз помогает развиваться в этом направлении. К тому же ребенок получает опыт взаимодействия с компьютером и экраном, как с рабочим инструментом, а не с предметом для развлечения, - считает Анна Ермолаева.

4. «С ума сойдет - день и ночь за уроками!»

Действительно, многие учителя при переходе на дистант начинают задавать еще больше, чем обычно, заданий: ведь ученикам многие темы приходится осваивать самостоятельно. И вот чтоб уж каждый понял все до конца, педагоги вносят в план урока побольше примеров, упражнений и задач. В результате учеба растягивается у многих детей на много часов. И это, конечно, нехорошо.

Однако не дистант причина перегруза с заданиями, уверен наш эксперт.

- Эти перекосы никоим образом не дискредитируют в целом дистанционный формат обучения. При правильной организации он может быть очень эффективным и подходящим в психологическом плане для ребенка, - считает Анна Ермолаева. - А вот перегрузка с домашними заданиями может случиться и при привычном, очном обучении, здесь все дело опять-таки в правильной организации и распределении времени и усилий.

Нужно учить детей самоорганизации, хоть это и нелегко.

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5. «С экрана ничего не усваивается...»

Конечно, живое общение с педагогом экранным не заменишь! Не зря же федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подчеркивает важнейшую роль личного общения с учителем в современном мире. И о замене очного образования дистанционным речь даже не ведется. Но недооценивать возможности дистанта не стоит. Это прекрасный инструмент, позволяющий, например, беречь здоровье детей и взрослых во время эпидемий.

- Дистанционный формат не появился же этой весной! Обучение на дому используется давно и имеет как минусы, так и плюсы, - напоминает психолог Анна Ермолаева.

Постепенно цифровая квалификация учителей будет расти, придет опыт, как готовить уроки для преподавания онлайн, как работать с классом через монитор, появятся новые, более совершенные техника и программы. Было бы странно в XXI веке отказываться от информационных технологий, если мы хотим растить людей будущего.

6. Дистант останется с нами навсегда

Ситуация с дистанционным обучением просто обострила те тренды в образовании, которые уже были намечены, считает профессор МГППУ и психолог Марина Розенова.

- Во всем мире уже давно включали дистант в систему образования, сейчас просто это стало более интенсивно. То, что коммуникация все больше идет через экран, а не очно, - это общая мировая тенденция. Просто, когда мы будем в более спокойной ситуации, пандемия уйдет, получится и в системе образования сформировать оптимальный баланс между реальным и виртуальным, и в нашем повседневном общении нам тоже нужно будет искать свой личный баланс в соотнесении этих двух способов коммуникации, - говорит Марина Розенова.

Истерика по поводу того, что мир изменился и уже никогда не будет прежним ,- не состоятельна. Мир менялся уже давно, просто сейчас ситуация вынудила нас и наших детей учиться быстро и интенсивно.

- Мы получили колоссальные навыки работы с различными виртуальными платформами, обучающими ресурсами. Конечно, это непросто. Но очень важна установка. Если человек настраивает себя на то, чтобы брать больше ответственности на себя, что он будет гибким, что он готов сконцентрировать свою волю и внимание на том, что он делает, ему в принципе проще переживать всю ситуацию, спланировать свою жизнь, рабочее время и физические нагрузки. Наше благосостояние в наших руках. При четком понимании этого и активном настрое возможно с пользой для себя пройти любые изменения, - говорит Марина Розенова.

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