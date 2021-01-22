Цифра идет в школу: то ли еще будет, ой-ой-ой!

Уже в ближайшие несколько лет интернет со всеми его образовательными возможностями должен появиться у каждого рабочего места школьника. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Цифровая образовательная среда - это новое даже в педагогической среде понятие вызвало среди родительских масс нешуточные волнения. «Чиновники внедряют цифру, чтобы окончательно перевести детей на удаленку и свалить их образование на наши плечи», - вынесли вердикт папы и мамы, для которых дистанционная четверть в конце прошлого учебного года стала настоящим испытанием.

«О постоянном переходе на дистант и речи нет, а цифровая образовательная среда (ЦОС) не равна удаленке!» - объясняли в Министерстве просвещения. Но что это такое? И зачем цифру так активно внедряют в школу? Попробуем разобраться.

Зачем нам это надо?

- Образование как отрасль бурно развивается сейчас и во всем мире, и у нас в России. Наполняется новыми смыслами и технологиями, - объяснял необходимость перемен первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. - И цифровая образовательная среда - это принципиально новый образовательный проект, который вобрал в себя все современные и инновационные механизмы. Ключевое же остается прежним - дать каждому ученику все необходимое для его развития, для успешного построения его карьеры и, конечно же, для непрерывного обучения людей на протяжении всей жизни.

Действительно, странно было бы ожидать, что в бурно меняющемся под влиянием технологий мире школа останется незыблемой скалой, практически не меняющейся с прошлого века. Особенно учитывая, что она должна готовить людей будущего. Цифровые технологии начали применяться в школьном образовании достаточно давно. Уже много лет внедрялись и электронные дневники, и электронное портфолио учащихся. Наполнялась контентом Российская электронная школа. Создавались образовательные сервисы, позволяющие ученикам дополнительно подтягивать знания. Однако пандемия коронавируса стала катализатором цифровизации. При экстренном переходе на дистанционное образование те школы и педагоги, которые вовсю пользовались информационными технологиями, оказались в гораздо более выигрышном положении, чем те, где на компьютер до сих пор смотрели как на диковинку. И чаще проблемы отмечались в небольших городах и селах, где причиной наряду с вполне понятным человеческим фактором стало и материально-техническое оснащение школ. На выравнивание ситуации, приведение общего уровня информационной грамотности и укомплектованности образовательных учреждений к адекватным современности показателям и направлен федеральный проект «Цифровая образовательная среда».

Учителям придется научиться

Для начала скажем, что останется незыблемым. Очный формат школьного обучения, в котором есть три стороны процесса: педагог, ученик и его родители. «Переход на дистанционное образование как на основную форму обучения в школах даже не рассматривается», - подчеркивают в Минпросвещения. Но изменения внутри этой триады будут. Более того, они уже идут. Просто пока эти подвижки не всем заметны.

- Сегодня очень сильно меняется функция учителя. Она уже давно вышла за рамки просто передачи определенных знаний по тому и иному предмету, - подчеркивает заместитель министра просвещения Дмитрий Басюк. - Ведь школа сегодня не единственный источник знаний для ребенка. Он может гораздо больше сведений получить самостоятельно через интернет. А вот помочь разобраться в этой информации, научиться определять, какая из них достоверная и какая может быть полезна потом для формирования полезных жизненных навыков - тех самых soft skills, о которых мы все сегодня говорим, - это современная роль учителя. На наших глазах формируется новая функция педагога, когда он как посредник помогает ребенку воспринимать информацию, правильно ее форматировать и потом применять для своего личностного становления.

Готовы ли педагоги к таким радикальным переменам? Есть ли у них необходимые навыки? Есть ли у школ достаточная материально-техническая база? Эти вопросы отнюдь не риторические. Для модернизации системы образования все они должны быть решены.

- В рамках проекта «500+» мы имеем возможность поддержать школы со слабыми показателями. Проект позволяет образовать в регионе методические лаборатории, где учителя-предметники помогают своим коллегам повысить мастерство, - рассказывал Дмитрий Басюк на форуме «Новая образовательная среда 2020/21». - Конечно, при этом важна мотивация самого педагога к повышению квалификации, профессиональному развитию. Но для нас очень важно, что проект «500+» вошел в национальный проект «Образование». Это значит, что мы можем направить на помощь отстающим школам не только методические ресурсы, но и обеспечить их необходимой инфраструктурой - техникой, электронными сервисами и т. п. Здесь очень важно, что в рамках федеральной программы «Цифровая образовательная среда» мы можем обеспечить необходимыми ресурсами даже школы в небольших городах и сельской местности.

Ведь мы обязаны предоставить всем ученикам равный доступ к получению качественных знаний, вне зависимости от того, в городе-миллионнике живет ребенок или в удаленном селе; есть ли у него ограничения по здоровью и т. п. Это особенно актуально последнее время, ведь из-за распространения коронавируса мы столкнулись с серьезным вызовом. Пандемия показала, что мы не везде можем обеспечить ребенку доступ к качественным знаниям. А это означает, что мы сегодня обязаны обеспечить и детям, и педагогам механизмы выравнивания качества знаний, если по каким-то причинам во время дистанционного обучения образовались проблемы.

Существующие электронные сервисы предстоит объединить в одну федеральную сеть. И защитить ее от возможностей взлома. Фото: Shutterstock

Прогресс тормозит нехватка компьютеров

Вот какие ключевые проблемы на пути цифровизации школы выделил замдиректора «Академии Минпросвещения России» Роман Ершов, назвав их одновременно приоритетными задачами:

• Разрозненность многочисленных сервисов, каждый из которых по отдельности закрывает лишь часть образовательных потребностей.

У школ есть сайты, отдельно порталы с электронными дневниками (в каждом регионе свои), а контент для уроков содержится еще где-то. В результате пользователям приходится регистрироваться везде, переключаться между сервисами. Это было одной из главных проблем при введении дистанта весной 2020 года.

• Низкая информационная безопасность существующих сервисов.

Пранкеры в той весенней дистанционной четверти вламывались на видеоконференции прямо во время уроков и срывали весь процесс. Продвинутые детишки то и дело пробуют пробить защиту электронных дневников - ведь если взлом удастся, можно феерически начудить. Поэтому всем сервисам необходимо обеспечить защиту высочайшего класса.

• Различия в подходах и реализации сервисов, которые не позволяют их логически встраивать в образовательный процесс.

Сейчас уже существует немало обучающих сервисов. Но создавались они разными производителями по собственным стандартам. В результате встраивать их в единую систему оказалось непросто.

• Малое количество верифицированного качественного образовательного контента.

Производство его требует отдельных навыков и времени. Например, мало придумать идеальный урок по какой-то теме. Его еще необходимо снять, смонтировать и т. п.

• Нехватка необходимой инфраструктуры в домохозяйствах (компьютеры, интернет).

Чтобы учитель смог подготовиться и провести урок на достойном уровне, у него и дома, и на рабочем месте должны быть хорошая техника и сеть. Пока этим могут похвастаться далеко не все регионы.

Более того, чтобы ученик смог полностью воспользоваться преимуществами цифры, в идеале у него в семье должно быть по компьютеру (ноутбуку) на каждого ребенка. Здесь тоже есть к чему стремиться...

Теории хватит. Больше практики!

Чтобы понимать, куда дальше двигаться российскому образованию, важно определить его сегодняшнее место. И оценить это удобнее всего, что называется, со стороны. Как наша система образования выглядит по сравнению с другими, можно узнать из международных рейтингов.

Два крупнейших из них - TIMSS, который в первую очередь оценивает математические компетенции школьников разных государств, и PISA,

изучающая навыки 15-летних учащихся школ и колледжей. Согласно TIMSS и 2015, и 2020 года, Россия попадает в первую десятку лучших систем образования. Наши школьники 4-х и 8-х классов весьма неплохо по сравнению со сверстниками знают математику и естествознание.

А вот по результатам PISA мы, увы, только в тридцатке топа. Почему такая разница? Вот как объясняет это директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко:

- Дело в том, что организаторы TIMSS ставят перед собой задачу понять, как усваиваются знания, полученные на уроках. Они запрашивают образовательные программы государств - участников рейтинга и формируют свои опросники на основании этих данных. С этими заданиями наши школьники прекрасно справляются. Но PISA позиционируется как инструмент, который оценивает умение применять полученные знания на практике. Задания этого исследования более отвлеченные и более непривычные для наших подростков. Поэтому и успехи у них невысоки Чтобы попадать в десятку лучших систем образования (а именно такую задачу перед нами ставит национальный проект «Образование»), очевидно, нужно укреплять практическую направленность обучения.

В прошлом году наш институт провел масштабное исследование (и теперь в рамках нацпроекта «Образование» мы еще несколько лет будем его проводить), чтобы понять, какие именно факторы влияют на успешность школ. Поучаствовало около 2000 учебных заведений, это большая выборка для России.

Оказалось, что уровень освоения учеником знаний и способность применить их на практике улучшают следующие факторы:

• связь обучения с реальной жизнью: это и различные формы допобразования, и различные формы внеурочной деятельности, проектная деятельность и т. п.;

• профориентация. Абсолютно четкая связь: там, где не просто на уроках рассказывают о профессиях, а организованы экскурсии на производство, есть взаимодействие с вузами или организациями и т. п. - это сразу сказывается на результатах.

То есть когда дети видят, где именно им могут пригодиться знания и умения, полученные на уроках, их мотивация к занятиям усиливается, и обучение идет успешнее.

Сейчас более половины выпускников 9-х классов уходят в колледжи, где их ждет обучение конкретным профессиям. И готовить почву для этого необходимо еще в 6 - 8-х классах, чтобы дети не несли документы в колледж просто потому, что он близко расположен. А получали востребованную специальность, по которой могли впоследствии трудоустроиться;

• индивидуализация. Когда учитель ведет урок, она может проявляться в персонифицированной реакции на ответ ученика. Выяснилось, что больших успехов достигают те учащиеся, которые могут получать от педагога индивидуальное оценку его выступления с указанием на сильные стороны, ошибки и пути их исправления. Это так называемое формирующее оценивание.

Конечно, не каждый ответ нуждается в такой подробной характеристике. Да и невозможно давать ее после каждой реплики любого ученика. Но это хорошо работающий инструмент, который должен быть в арсенале педагогов.

ФАКТ

Международное мониторинговое исследование качества школьного образования TIMSS-2020:

Россия - в шестерке лучших стран мира.

Естествознание в 4-х классах - 3-е место; в 8-х классах - 5-е место.

Математика в 4-х и 8-х классах - на 6-м месте.

ДОСЛОВНО

«Цифровые решения не подразумевают сегодня ухода от традиционных занятий в школах, я это особо хочу подчеркнуть, - говорит замминистра просвещения Виктор Басюк. - Никогда ни одна форма удаленного обучения не заменит совместной работы ученика и учителя в школе. И нет сейчас никаких идей заменить живое педагогическое общение. Ведь только путем личного общения мы можем достигать результатов личностного развития школьника».

ОФИЦИАЛЬНО

Интернет доберется до каждого класса

Три основных направления, которые реализуются в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»*:

• Комплексное оснащение школ по всей стране базовым оборудованием - компьютеры, доступ к сети интернет, внутришкольные сети и пр.

Интернет должен прийти не просто в школу, он должен быть в каждом классе, на каждом рабочем месте.

• Верифицированный образовательный контент, который расширит содержание учебников.

Открытые уроки лучших педагогов страны; видеоролики, дополняющие и раскрывающие темы уроков самых разных предметов; электронные библиотеки и т. д.

• Создание и развитие цифровых сервисов и платформ. В том числе предполагается интеграция в общую федеральную сеть уже существующих в различных регионах.

СКАЗАНО!

«Вектор внедрения цифровых технологий в образовательный процесс был заложен в национальный проект «Образование» еще до эпохи ковида. Но пандемия как раз показала, что вектор был выбран правильный».

(Роман ЕРШОВ, замдиректора «Академии Минпросвещения России» - директор Центра информационно-аналитического и проектного сопровождения национальных проектов на форуме «Новая образовательная среда 2020/21».)

КОНКРЕТНО

Информационная среда полезна учителю:

• Прежде всего это возможность использовать современный верифицированный качественный контент, который может быть создан как на федеральном ресурсе (например, Российской электронной школе - РЭШ), так и на собственных образовательных ресурсах школы или конкретного педагога.

• Это электронные сервисы для облегчения планирования и подготовки к урокам, что снижает бюрократическую нагрузку на педагога. Не нужно писать бумажные планы. Можно воспользоваться имеющимися шаблонами, ознакомиться с опытом коллег и т. п.

• Возможность использования разноуровневых заданий для учеников с разными способностями. Если на традиционном уроке в одном классе задавать одновременно разные задания сильным и слабым ученикам достаточно проблематично, то электронная платформа позволит сделать это органично, не отвлекая детей и педагога на организационные моменты.

• Цифровое домашнее задание с полуавтоматической проверкой высвобождает время учителя для методического самосовершенствования. Дети решают задачи на электронной платформе, получают обратную связь в режиме онлайн. Для педагога формируется отчет об успехах учеников класса.

В чем плюсы для школьников...

• Доступ к качественным образовательным контенту и сервисам. Да, информации для самообразования, подготовки докладов и рефератов и так полно в Мировой паутине. Но нет никакой гарантии, что опубликованное на непонятно каких сайтах имеет хоть отдаленное отношение к научным знаниям. На верифицированных порталах информация проверена, преподнесена в подходящем для возраста формате.

• Благодаря электронным сервисам процесс образования максимально индивидуализируется. Цифровое домашнее задание, например, дает возможность при решении ошибаться столько раз, сколько необходимо для усвоения материала. И никаких помарок при этом! Это нормально, ведь без ошибок обучения не бывает. Тому, кто с легкостью щелкает задачки, электронная платформа подкинет задание повышенной сложности. Если ученик много раз ошибается в базовых упражнениях, задаст еще несколько однотипных примеров для закрепления материала.

• Поскольку проверка электронного домашнего задания автоматизирована и не требует от педагога долгих часов корпения над тетрадями, учитель спокойно может задавать индивидуальные задания ученику, имеющему пробелы в знаниях.

• Если ребенок имеет ограничения по состоянию здоровья или просто часто болеет, а также если в регионе случается масштабная эпидемия, цифровые платформы позволяют переходить на дистанционное обучение без потери качества образования.

...и родителей

• Для родителя цифровизация школьной жизни - это, во-первых, возможность следить за качеством образования своих детей практически в режиме онлайн. Папы-мамы могут отслеживать, какие темы проходят на уроке, что задают на дом. Педагоги имеют возможность прокомментировать интересующимся родителям выставленные отметки и домашние задания. И могут быть уверены, что нерадивые школяры не «потеряют» дневник с двойкой по пути из школы.

• Доступ к электронным сервисам позволяет родителям участвовать в деятельности школы. Например, оставляя отзывы об организации учебного процесса, качестве питания и т. п.

• Благодаря электронным платформам папы и мамы могут подтянуть свои родительские компетенции - ведь классные руководители имеют возможность рекомендовать им полезный образовательный контент.

Евгений Ямбург. Фото: https://co109.mskobr.ru/director

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Евгений ЯМБУРГ, директор ГБОУ «Школа № 109» г. Москвы, президент педагогической ассоциации «Педагог XXI века»:

- Нельзя идти в будущее, вперед с головой, повернутой назад. И если сейчас в школе главным является, образно говоря, православный военрук, то при этом сложно себе представить открытое общество с возможностью обсуждения самых острых проблем.

С другой стороны, попытка перестроиться на другую крайность -

тотальную цифровизацию - тоже ни к чему хорошему не ведет.

Сегодня требуется очень серьезный разговор о сохранении смыслов культуры, ценностных ориентиров. С каждым новым поколением нужно уметь разговаривать, доносить сложные вещи на доступном языке. Это требует огромных усилий и умений учителя. Сегодня, чтобы быть хорошим педагогом, мало знать свой предмет. Надо обладать огромным кругозором. Нужно знать и психологию, и культурологию, и дефектологию - мы имеем дело с очень большим количеством проблемных детишек.

*Входит в национальный проект «Образование».

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