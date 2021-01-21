«Пьянство и плохой слух»: Анна Калашникова рассказала о деменции Бари Алибасова

Анна Калашникова и Бари Алибасов. Фото: Личный архив

Недавно писательница и светская львица Лена Ленина заявила, что врачи диагностировали продюсеру Бари Алибасову деменцию. Впрочем, семья шоумена эту новость не подтверждает. Мол, да, у Бари Каримовича, конечно, есть проблемы со здоровьем, но не такие страшные.

Однако подруга продюсера певица Анна Калашникова думает, что здоровье Алибасова пошатнула пьянка и творческие провалы его детища - группы «На-на».

- Честно говоря, я не очень верю в слабоумие Бари Каримовича Алибасова. И считаю, что слухи об этом ведутся ради очередного ток-шоу, - поделилась с kp.ru Анна Калашникова. - Если это действительно так, то это большая трагедия лично для Алибасова и его самооценки. Ведь он видел себя, и для этого были все основания, великим стратегом и комбинатором. Гением. Революционером и мыслителем. И осознание того, что он закончит, как слабоумный старик в дурдоме (или доме песнионеров) для него, наверное, равносильно выстрелу в голову.

Как мне кажется, именно неудачный штурм США коллективом, стал отправной точкой тех необратимых изменений, что происходят с мозгом продюсера сейчас. А проблемы с алкоголем только усугубили это обстоятельство.

Ибо предпосылки к такому состоянию у Бари я заметила давно. Еще пару лет назад, когда мы планировали записать дуэт с «На-На». Тогда я списала некоторые моменты его поведения на эксцентричность. Например, то, что не всегда удавалось донести до Алибасова свою мысль. Он плохо слышал или не мог на этой мысли сосредоточиться. Сейчас я понимаю, что, возможно, это был один из признаков болезни.

Я не знаю, сможет ли Бари Каримович справиться сейчас со сложившейся ситуацией. Но я искренне желаю ему выздоровления. Равно как остаться в хороших отношениях с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Очень бы не хотелось , чтобы годы дружбы, любви и нежности были перечеркнуты несколькими неудачными телеэфирами.

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