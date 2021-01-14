Недавний инцидент, когда полиции пришлось штурмом брать квартиру Бари Алибасова, а сам он предстал перед \\"гостями\\" изрядно покалеченным якобы из-за падения с лестницы, все-таки может оказаться нападением. По крайней мере, в окружении продюсера, которого не берет ни \\"Крот\\", ни покушение, уверены в этой версии. И уже даже есть имена злопыхателей.Так, PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин предоставил kp.ru аудиозапись с угрозами в адрес знаменитости и его помощников. Мол, первый солист \\"На-На\\" Валерий Юрин регулярно шлет ругательства и пугает Бари Каримовича расправой.На той самой записи мужской голос действительно стращает оппонентов жуткими предупреждениями: \\"Еще раз колдунам пожалуетесь - ляжете вместе с колдунами в одну братскую могилу\\", \\"Теперь я за вами буду гоняться, прячьтесь\\", \\"До последней капли крови\\", \\"Вы не туда влезли, не в ту нору зашли - вам пришел ... (цензурно \\"конец\\". - Ред.)!\\"...- От Юрина постоянно приходят сообщения, в которых он обещает расправиться с нами. И в этом контексте сами напрашиваются подозрения, что загадочное падение Алибасова с лестницы может быть избиением, - поделился соображениями с \\"КП\\" Вадим Горжанкин. - Не исключено, что это дело рук экс-солиста Валерия Юрина и бывшего директора коллектива Андрея Назарова, а также Ольги Шукшиной - дочери Лидии Николаевны, которая недавно развелась с Алибасовым.Напомним, противостояние продюсера и бывших коллег по \\"На-На\\" началось еще в прошлом году. В мае-2020, когда Бари Каримович попал в больницу в состоянии сильнейшего запоя, его сын Бари-младший вихрем прошелся по телеканалам, обвинив упомянутую троицу Юрин-Назаров-Шукшина в спаивании своего знаменитого отца. Мол, бывшие приятели хотят отобрать у продюсера все нажитые честным трудом богатства: деньги, квартиры, права на песни...Еще тогда Алибасовы грозились довести скандал до уголовного дела, однако до сих пор так этого и не сделали. Теперь, когда у семьи есть аудиозаписи угроз, возможно, они все-таки обратятся в правоохранительные органы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПервый солист «На-На» Валерий Юрин — об избиении Алибасовым-младшим: «Андрею Назарову зашивали голову два часа»В студии шоу «На самом деле» сын Бари Алибасова, как говорят очевидцы, жестоко избил бывшего директора группы (подробности)ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПервый солист «На-На» Валерий Юрин — об избиении Алибасовым-младшим: «Андрею Назарову зашивали голову два часа»В студии шоу «На самом деле» сын Бари Алибасова, как говорят очевидцы, жестоко избил бывшего директора группы (подробности)