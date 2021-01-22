Расшифровка анализа на антитела к коронавирусу: почему у разных тестов разные цифры

Положительный или отрицательный результат на антитела анализ покажет точно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В декабре я получил две порции вакцины от коронавируса «Спутник V» и на днях, отсчитав три недели от второй прививки, сделал анализ на антитела в крови. Через сутки от сети лабораторий «Гемотест» пришло письмо с результатами: «Нейтрализующие антитела IgG к S-белку после вакцинации (кол.). Значение: 398.0++».

Антитела IgG - это те, что отвечают за иммунитет. А S-белок - гликопротеин плазмы, который синтезируется в печени.

В редакционном чатике коллеги начали делиться своими результатами, сколько у кого антител было после вакцинации. У кого-то было 36, у кого-то 60, у кого-то - 150. Почему такая разница? От чего это зависит? За расшифровкой анализа на антитела к коронавирусу я обратился к руководителю научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ, опытному эксперту по лабораторной диагностике Андрею Исаеву.

Предварительно я отправил специалисту бланки с моими результатами (398.0) и результатами другого коллеги (63.9 - тоже «Гемотест»).

- Меня не удивляет такая разница, - говорит Андрей Исаев. - Да, вам анализ делали в одной лаборатории и по одной же методике. Но здесь может быть как минимум три фактора, которые влияют на такой разброс. Во-первых, не вполне корректно в каком-то отдельном случае может работать тест-система. Положительный или отрицательный результат на антитела она покажет точно. Но так скажем яркость положительного результата она может оценивать не вполне верно, потому что работает не линейно. Второй важный момент - разный промежуток времени у людей между вакцинацией и сдачей анализов. Плюс пациенты имеют разные особенности - возраст, особенности организма по формированию иммунитета, заболевания.

Исаев ссылается на большое исследование, которое его лаборатория проводила по заказу Департамента здравоохранения Москвы еще в мае прошлого года, когда никому не было понятно, как формируется механизм защиты от коронавируса.

- Мы доказали на большой выборке около 2 тысяч человек: если у пациента есть какие-то дополнительные заболевания (диабет, иммунодефицит или аутоиммунные болезни и патологии), у него изначально формируются более низкие титры и они быстрее падают, чем у полностью здоровых людей.

- То есть если у меня показатель антител почти 400, а у коллеги 60, это не значит, что у меня иммунитет в 6 раз сильнее?

- Между количеством, концентрацией антител и силой иммунной защиты нет прямой зависимости.

- При этом есть коллеги, которые апеллируют вообще цифрами другого порядка. Например, показатель антител - 2 при норме 1.8.

- Это потому что существует большое количество разных тест-систем. Например, «Гемотест» пользуется тест системой Diasorin - в нижней части выданного вам заключения это указывается мелким шрифтом. А у нашей лаборатории (ДНКОМ, - Авт.) три разные тест-системы, по желанию заказчика. Есть российские тест-системы «Вектор Бест» и «ХЕМА», которые тоже считают антитела к S-белку. Это одна история. А есть, например, немецкая тест-система Euroimmun. Там вообще другие значения, другая чувствительность. Есть еще третья система - Abbott, тоже европейская. (Анализы по зарубежным методикам стоят почти в 2 раза дороже, - Авт.). В целом же сейчас российские лаборатории для анализов на коронавирус используют десятки разных тест-систем и их значения вообще некорректно сравнивать между собой, потому что это разные методики. Можно сравнивать только если анализы сделаны на одних и тех же системах. Например, сеть лабораторий «Инвитро» тоже делает анализы на «Вектор Бесте», поэтому результаты наших тестов с ними в одной сравнительной плоскости.

- Тогда для чего нам вообще знать эти цифры, если количество антител на бумаге не говорит о качестве моего иммунитета?

- Для вас это важно, потому что вы можете наблюдать в динамике, что происходит с вашими антителами персонально. Если вы в первый раз сдавали кровь для тест-системы Diasorin, я бы вам рекомендовал в будущем продолжать тестировать их на той же системе. Вы увидите верную картину с точки зрения измерения титров.

- Через какое время стоит сделать повторный анализ?

- Не раньше, чем через четыре месяца или даже полгода. У нас есть научная работа, которая доказывает, что иммунитет сохраняется в течение 6 месяцев. Я имею в виду титры антител, которые плавают в крови. И даже если уровень антител за это время упадет до 0, это не будет означать, что иммунитет у вас пропал. Клетки памяти в любом случае помнят, что вы сталкивались с коронавирусом. Они ждут своего часа в лимфоузлах, селезенке и других органах лимфоидной системы. В случае нового контакта с коронавирусом клетки памяти активируются и выбросят новую порцию антител. То есть если вы будете иметь контакты коронавирусом, появятся новые антитела и титр не упадет.

- А если число антител в организме падает до нуля, сколько времени еще способны защищать организм те самые клетки памяти?

- Это пока не известно. Еще не было исследований о динамике антител на «длинной дистанции» у людей с естественным иммунитетом и искусственным, который появляется после вакцинации, - слишком мало времени прошло. При этом мы не можем сравнивать действие коронавируса с исследованиями по другим, ранее изученным вирусам. Он сильно отличается о того, с чем мы сталкивались раньше. Разброс по длительности работы клеток памяти по разным вирусам может быть очень большой. Например, иммунитета от гриппа не хватает даже на год. А от кори клетки памяти защищают нас всю жизнь. В случае с коронавирусом это может быть какой-то промежуточный результат.

- Вы сказали, что все индивидуально. Но тем не менее, есть ли некие средние цифры - какое количество антител переболевший ковидом или привившийся от него может терять в месяц?

- Увы, но среднюю температуру по больнице в этом случае вывести невозможно. У каждого человека своя динамика, насколько быстро антитела распадаются. Не зря же в правилах вакцинации указывают, что нельзя употреблять алкоголь между двумя прививками. Доказано, что при употреблении алкоголя любые антитела разрушаются быстрее. И еще миллион самых разных параметров влияет на антитела. Может быть и так, что один человек вакцинировался, стал ходить без маски и столкнулся с даже бессимптомным носителем коронавируса. У него антитела подпрыгнут не только за счет прививки, но и за счет того, что он просто вирус где-то подцепил и его организм сейчас с ним активно борется. То есть, тут получится, что это не вакцина дала такие цифры, а просто лимфоциты или клетки памяти выбросили в организм много антител.

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