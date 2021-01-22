Блогер и стример - это тоже работа!

Снимать блог о своих путешествиях или впечатлениях от ресторанов кажется отличной идеей. Пока сам не попробуешь регулярно вести свой канал в соцсети. Фото: Shutterstock

Шутка про то, что нынешние абитуриенты идут получать профессию, которая через 4 года исчезнет, - уже не шутка. Это суровая реальность. Нашим родителям казалось, что уж кто-то, а бухгалтеры без работы не останутся. А это, оказалось, одна из самых быстро вымирающих профессий. Ну уж кассиры-то в супермаркетах всегда будут требоваться! - успокаивали мы себя. Однако сейчас даже в недорогих магазинах устанавливают кассы самообслуживания, армия кассирш стремительно демобилизуется. Так к чему во взрослой жизни готовиться нынешним школьникам? Стоит ли налегать на математику и физику? Развивать те самые soft skills? Говорят, на рынке труда они уже не так востребованы, как hard skills - то есть знание технологий и производственные навыки. Разберемся.

Всемирный экономический форум (WEF) предсказывает, что к 2022 году более 75 миллионов человек потеряют работу. В первую очередь эта участь постигнет (и уже постигает) охранников, кассиров, бухгалтеров, курьеров и водителей. Рискуют остаться без работы также секретари, фасовщики, операторы кол-центров и корректоры. Их, скорее всего, заменят новые роботизированные технологии и сервисы. Но есть и хорошие новости. В мире появится более 130 миллионов новых рабочих мест.

ТЕХНОЛОГИИ - НАШЕ ВСЕ

Практически все профессии будущего так или иначе связаны с технологиями. И это более чем справедливо. Крупнейший сайт по поиску работы HeadHunter опросил независимых экспертов, которые рассказали, какие профессии в ближайшее время будут востребованы на рынке. Более 70% специалистов уверены, что это инженер 3D-печати, биоинженер, инженер по возобновляемой энергии, проектировщик «умной среды». Сюда же отнесли нейропсихолога, специалиста по кибербезопасности и робототехнике. Спрос на эти специальности, по прогнозам экспертов, только возрастет после 2024 - 2025 годов.

А КТО НЕ В ТИКТОКЕРЫ?

Но, конечно, далеко не всем по душе стриминг и блогинг. И слава богу, кто-то же должен производить крутые камеры для съемок и придумывать навороченные смартфоны. Производство в самых разных отраслях все сильнее нуждается в квалифицированных кадрах. Инженеры снова востребованные специалисты! Как и другие профессии, завязанные на реальное современное высокотехнологичное производство.

Все большие обороты набирает движение молодых профессионалов WorldSkills, поддержка которого заложена в национальный проект «Образование».

Там каждый школьник может попробовать себя в разных сферах, в том числе и профессиях будущего. Например, «Аддитивное производство»; «Технологии информационного моделирования BIM»; «Разработка мобильных приложений», «Промышленный дизайн» и «Промышленная робототехника». То есть все то, что в скором времени заполонит рынок труда.

Министерство просвещения поддерживает также национальный конкурс «Большая перемена», призванный помочь школьникам выявить свои сильные стороны и научиться применять их на практике. Авторы проектов-победителей конкурса получают миллион рублей на оплату своего обучения.

Так, одним из победителей конкурса стал воронежский школьник Владислав Рогозин. И его случай показателен, так как демонстрирует принцип равенства доступа к качественным знаниям, заложенный в нацпроекте «Образование». О проекте школьника на форуме «Образовательная среда 2020/21» рассказал руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов:

- Владислав - одиннадцатиклассник одной из школ Воробьевского района Воронежской области. Для понимания: в населенном пункте, где он живет, всего 6500 жителей. В его школе (а она самая крупная в районе) - 370 учеников. Три года подряд Владислав занимал призовые места на региональных олимпиадах по химии.

На одной из смен в центре работы с одаренными детьми Владислав познакомился с учениками Воронежской гимназии имени Басова, традиционно сильной математическими компетенциями. Ребята подготовили совместный проект - разработка технологического протокола получения изобутанола путем сбраживания водорослей. С ним они прогремели на нескольких федеральных конкурсах, в том числе в «Больших вызовах» и «Большой перемене».

Причем проект школьников не просто какая-то ученическая игрушка для ума. У технологии уже есть серьезный бизнес-партнер, нефтяная компания, которая уверена в том, что ее можно будет применить на практике. Это пример того, как современная образовательная среда может работать на результат.

О заработках блогеров ходят легенды, а многие дети - звезды интернета содержат своих родителей.

ИГРАЕТ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ? СЧИТАЙ, ДЕЛАЕТ КАРЬЕРУ

Одна из главных проблем профориентации школьников в том, что родители - представители предыдущего поколения - как правило, сами не очень разбираются в технологиях будущего. Поэтому детям ничего рассказать о зарождающихся профессиях просто не могут, даже чтобы просто зародить интерес. Но это еще полбеды. Часто мамы и папы относятся с огромным недоверием к тому, что подростки часами просиживают за компьютером. Мол, играет в игрушки, вместо того, чтобы учиться и в приличный вуз поступать. Или снимает глупые ролики для Ютуба, а могла бы научиться хотя бы готовить...

Между тем киберспорт (он в глазах пап-мам вполне может выглядеть как компьютерные игрушки), блогинг и стриминг сегодня вполне себе профессия, хорошо кормящая и взрослых, и детей. Хотя да, многим из нас это не по нраву.

Как бы вы лично ни относились к этим модным нынче специальностями, на реплику сына или дочери «Когда вырасту, раскручу свой канал и буду зарабатывать миллионы» психологи советуют реагировать спокойно. Не запрещайте (тем более это не имеет смысла). Пойдите навстречу, предложите: «Почему бы тебе не попробовать прямо сейчас? Можешь завести свой блог или канал. Я найду курсы по качественной съемке». Тут есть два варианта: либо ребенок и вправду очень заинтересуется и начнет этим заниматься, либо поймет, что все на самом деле не так просто, что эта работа - на самом деле работа, причем сложная, и быстро потеряет интерес.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ - НО ВКАЛЫВАТЬ ПРИДЕТСЯ

Родителям нужно наконец понять и принять, что тот же блогинг, например, - это профессия. Чтобы в ней преуспеть, нужно изо дня в день придумывать что-то новое и креативное. Организовывать съемки и сюжеты. Дашь слабину, позволишь себе спокойно почивать на лаврах первого успеха - зритель тут же переметнется на другой канал. Ну и оплачивается эта работа соответствующе.

О заработках блогеров ходят легенды, а многие дети - звезды интернета содержат своих родителей. Например, самый популярный тиктокер Даня Милохин в свои 18 лет зарабатывает порядка 2,87 миллиона рублей в месяц (и это только в TikTok). Такую сумму назвал Forbes, хотя сам Милохин позже признался, что получает даже больше. А доход 18-летней Вали Карнавал уже давно перевалил за три миллиона в месяц.

Примерно такие же деньги крутятся и в других онлайн-сферах: стриминге и киберспорте. Стримеры в основном зарабатывают на рекламе. У киберспортсменов все устроено несколько иначе. Они так же, как футболисты, играют за определенную команду и получают за это зарплату. Причем довольно неплохую. Например, 21-летний Роман Кушнарев за свою карьеру заработал более $1,8 млн призовых.

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