В России хотят продавать картошку «эконом-класса»: что это значит для покупателей

Мелкая картошка скоро может появиться на прилавках российских магазинов Фото: Евгения ГУСЕВА

- Что это? - с удивлением спросил Незнайка.

- Как что? Сам видишь - картошка.

- Чего же она такая крошечная?

Картошка на самом деле была очень мелкая. Незнайка глядел на нее, глядел, и его даже начал разбирать смех. Стрига переглянулся с коротышками и украдкой повертел пальцем возле своего лба, как бы желая этим сказать, что Незнайка свихнулся с ума. А вихрастый сказал:

- И нечего тут смеяться. Картошка вполне хорошая. Лучше и не бывает.

Не зря «Незнайка на Луне» считается отличным учебником по экономике! Угодив в лунную тюрьму, Незнайка продал свою знаменитую шляпу, чтобы купить еды. За бесценок продал. А потому и денег ему хватило лишь на самый дешевый продукт - мелкую картошку.

Похоже, скоро мы с вами сможем изучить эти особенности рыночной экономики уже не по книге, а на практике. И лететь на Луну для этого необязательно. Мелкая картошка скоро может появиться на прилавках российских магазинах, причем с той же целью, что и в книге Носова - снижение цены.

Как подсчитал Минсельхоз, за прошлый год картофель подорожал на 40%. Причина – не только в снижении курса рубля, но и в неурожае. По оценкам Картофельного союза, из-за дождей, засух и коронавирусных ограничений в 2020 году в России собрали на 10% меньше картофеля, чем в 2019-м.

Можно ли снизить цену картошки? В Картофельном союзе считают: этого можно добиться, если торговые сети будут менее требовательны к размеру клубней. Сейчас большинство из них принимает у производителей картошку диаметром не меньше 55 мм. Картофельный союз направил торговым сетям предложение: принимать клубни разного размера, в том числе эконом-класса диаметром 35-55 мм, фасованные в сетку от 2,5 до 5 кг.

- Здесь есть два направления для экономии, - говорит Татьяна Губина, руководитель аппарата Картофельного союза. - Во-первых, производители будут экономить на сортировке. Во-вторых, вместо того, чтобы отправлять более мелкие клубни на переработку (на сухое пюре и т. д., - Ред.), производители будут поставлять их в магазины, и российского картофеля на прилавках станет больше. В том числе и в конце зимы и весной, когда мы привыкли видеть на прилавках импортный, египетский картофель. По нашим оценкам, эта инициатива позволит снизить среднюю цену на 10-15 процентов. А качество продукта не пострадает, оно не зависит от размера клубней – картофель как был вкусным, так и останется.

- Никто не говорит о том, что картофель, который уже представлен в магазинах, уберут с полок, - комментирует Варвара Сердюкова, специалист отдела рыночной информации Института конъюнктуры аграрного рынка. – Если торговые сети согласятся на предложение Картофельного союза, ассортимент продукции расширится и каждый покупатель будет сам решать, что для него лучше и выгоднее.

Специалисты считают, что на мелкую картошку найдется свой покупатель. И это не только люди с низким доходом: если вы любите картошечку с зеленью да чесночком, то для вас это уже - не эконом, а премиум-класс

- Существует отдельный тип картофеля, называемый «бэби картофель». Его специально выращивают маленьким, - говорит Варвара Сердюкова. - Из-за размеров его удобно жарить без предварительной чистки и запекать, так что спрос на такой картофель должен быть.