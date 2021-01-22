Смертельный челлендж: 10-летняя девочка умерла, пытаясь повторить испытание из Tik-Tok

Малолетняя итальянка в точности повторяла инструкции популярного "челленджа", пока не потеряла сознание. Фото: Shutterstock

Жуткая трагедия произошла 21 января в итальянском городе Палермо (Сицилия). Там 10-летняя девочка умерла, попытавшись повторить опасный «челлендж» из популярной среди подростков социальной сети Tik-Tok.

Девочка, имя которой не называется, решила «ответить» на брошенный ей в мессенджере «вызов». Авторы этого жуткого челленджа, увидели «прикол» во временном потемнении в глазах от нехватки кислорода.

Малолетняя итальянка в точности повторяла инструкции, пока не потеряла сознание, сообщает агентство «Ansа».

В итоге этого краткосрочного «отключения» хватило несчастной, чтобы ее сердце остановилось. Родители, услышав звук падения тела, ворвались в комнату и отвезли ее в больницу.

Но, несмотря на все усилия врачей, спасти девочку не удалось. Убитые горем родители решили пожертвовать ее органы нуждающимся.

Полиция уже начала расследование и конфисковала мобильный телефон подростка. Следователи рассчитывают выяснить, кто именно рекомендовал ребенку подобное «испытание».

Это уже не первый случай в Италии, когда неконтролируемое использование соцсетей детьми приводит к трагедиям. В конце сентября 2020 года в Неаполе 11 летний мальчик погиб следуя инструкциям «знакомого» из Tik-Tok, предположившего ему «интересную игру».

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