Звезды на кинопремии «Золотой Орел»: Голливудский шик Ходченковой, декольте Асмус и новая девушка Деревянко

Актриса Кристина Асмус на церемонии вручения кинопремии "Золотой орел". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На дворе пандемическая зима, однако никакой коварный ковид не помешал звездным красоткам, пусть и в масках и с антисептиком в сумочке, надеть шпильки и выгулять свои новые платья на кинопремии «Золотой орёл».

Вместе со звёздным дизайнером Владом Торховым мы рассмотрели самые эффектные платья ковровой дорожки и выяснили, кто из кинодив в тот вечер ярче всего блистал.

Дизайнер украшений Влад Торхов

Нонна Гришаева с мужем

- Приталенный брючный костюм Нонны Гришаевой в сочетании с меховым пальто создаёт элегантный образ актрисы, - считает дизайнер Влад Торхов. - Нонна умело подчеркнула детали своей стройной фигуры, сделав акцент на талию. Брюки в пол позволили визуально сделать ноги актрисы ещё длиннее. Супруг Нонны актер и бизнесмен Александр Нестеров для церемонии ограничился внешним видом в стиле «smart casual»- пиджак и джинсы снижают формальность образа.

Сестры Михалковы

Анна и Надежда Михалковы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Классические вечерние образы Анны и Надежды. Ничего лишнего. В таком же стиле одеты и сыновья Анны. Такие наряды, как у сестёр Михалковых достойны королевских приемов, - полагает дизайнер Влад Торхов. - Открытые плечи и перья - один из самых актуальных трендов 2021 года.

Анна и Надежда Михалковы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Виктория Толстоганова

Виктория Толстоганова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Виктория Толстоганова создала на красной дорожке выдержанный классический образ. Почему-то сразу представляется Маргарет Тэтчер. Возможно, Виктория когда-нибудь примерит этот образ на киноэкране,-предположил наш модный эксперт. - Вообще очень мрачная в этом году красная дорожка. Не хватает в костюмах и образах яркости. Все-таки это премия, а не траурное мероприятие.

Виктория Толстоганова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алена Бабенко

- Яркий образ Алены Бабенко просто взрывается на дорожке премии, - похвалил актрису дизайнер Влад Торхов. - Укладка и очки сделали Алену похожей на Софи Лорен. Отличная идея с поясом для брючного костюма. Любой «оверсайз» можно сделать более элегантным, добавив акцент на талию. Плюс такие костюмы отлично скрывают лишнее.

Екатерина Шпица

Екатерина Шпица. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Перья, перья, и еще раз перья. 2021 год диктует нам именно такие тенденции. Но, увы, платье у Шпицы весьма скучное.

Екатерина Шпица. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Игорь Петренко с женой

Игорь Петренко с женой Кристиной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Петренко просто в образе «агента 007». Так и готов прямо сейчас отправиться спасать мир. Правда, если жена Игоря «девушка агента», то почему так мало открытых частей тела?

Нелли Кобзон

Нелли Кобзон. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вдова Иосифа Кобзона Нелли очень элегантно создала образ. И все же сумка Chanel за 800 тысяч рублей, конечно, весомый аргумент, но небольшой клатч бы подошел лучше.

Кристина Асмус

Кристина Асмус. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Нежный образ теперь уже шатенки Кристины Асмус, словно из прошлых лет. Но открытые плечи в тренде только, если у платья есть объемные рукава.

Павел Деревянко

Актер Павел Деревянко в обществе Алены Ивановой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Деревянко словно и не переодевался с премии GQ. Из изменений образа только другие очки. Но Павел, не успев развестись, уже нашел новую спутницу.

- Это Алена Иванова, чемпионка по бальным танцам, - представил эффектную блондинку актер.

Актер Павел Деревянко в обществе Алены Ивановой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ходченкова просто сверкает в прямом смысле этого слова. Брючный комбинезон с корсетной вставкой подчеркивает идеальную фигуру артистки, а россыпь бриллиантов на ней создает голливудский шик.

Светлана Ходченкова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр Домогаров

Александр Домогаров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Несмотря на слухи о недавней женитьбе на танцовщице Татьяне (а эти разговоры, кстати, оказались всего лишь «уткой»-Ред.), Александр Домогаров приехал на «Золотой орёл» один. Классический костюм -тройка Домогарова ничем не отличает его от топ-менеджера любой компании. Праздности образу по случаю премии добавляют только лакированные туфли.

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