Сын Высоцкой и Кончаловского пришел на премию с травмированным лицом

Сын Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой Петр. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве прошла церемония вручения премии "Золотой орел". Награды раздавали в первом павильоне киноконцерна "Мосфильм". Там по традиции собрался весь цвет отечественного кинематографа. Режиссер Андрей Кончаловский появился на мероприятии с сыном Петром.

Андрей Кончаловский стал триумфатором "Золотого орла". Он получил премию в номинации "Лучшая режиссура" за фильм "Дорогие товарищи". Картина режиссера ранее получила спецприз жюри Венецианского фестиваля. Фильм выдвинут от России на премию "Оскар".

Создать настоящий ажиотаж вокруг себя смог 17-летний сын мэтра и Юлии Высоцкой. Петр появился на премии с травмированным лицом. Молодой человек заклеил щеку лейкопластырем. При этом под глазом у него заметно красное пятно.

Он позировал на красной дорожке в компании своих родственников - брата Андрея Бакова и теток Анны и Надежды Михалковых.

Стоит отметить, что Петр вырос настоящим красавцем. И к радости поклонников Кончаловского и Высоцкой стал чаще выходить со звездными родителями в свет. В частности, ранее он появился на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

Петр Кончаловский, Анна и Надежда Михалковы и Андрей Баков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Знаменитый режиссер и его супруга периодически делятся снимками Пети в блогах. Наследник звезд учится в выпускном классе. Он мечтает стать архитектором. Высоцкая и Кончаловский практически никогда не рассказывают о Петре. Актриса как-то обмолвилась, что сын очень близок с отцом. "Они много времени проводят вместе. Более того, Петя смущается, когда мы втроем. Он говорит: «Когда вы с папой, вы дружите против меня, всегда находите, к чему привязаться»", - признавалась актриса.