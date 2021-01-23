Провокации были. Но обошлось без крови. Пока

В Москве 23 января прошла акция протеста. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первая масштабная и несанкционированная акция протеста сторонников несистемной оппозиции в российских городах завершилась с традиционным итогом – на протест вышло подавляющее меньшинство даже по сравнению с теми, кто еще за день до мероприятия высказывал горячее и непобедимое желание идти «свергать власть» и «освобождать вождя» - то есть блогера Алексея Навального. Который, кстати, сейчас сидит в теплой камере СИЗО на двухнедельном карантине за игнорирование правила нахождения на условном сроке без уважительных причин. Таких дел в России рассматривается за год не одна сотня, но именно случай Навального стал исключением для его сторонников. В некоторых городах, кстати, на место проведения, вообще, кроме ОМОНа, никто не пришел.

Кстати говоря, посольство США в России продемонстрировало накануне редкую осведомленность, сообщив о времени и маршрутах движения протестующих в крупнейших городах нашей страны (спасибо им за это, наверное, и от наших правоохранительных органов) и выдав рекомендации гражданам США избегать этих мест.

Протестанты шли под музыку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При этом, что характерно, даже сами штабы Навального такую информацию в широкое поле не выдавали. Из чего следует простой и логичный вывод о том, кто для этой оппозиционной верхушки является реальной руководящей и направляющей силой. И, получается, что все новации последнего времени о деятельности иноагентов в России со стороны государства были совсем не лишними.

Впрочем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже пообещала американским дипломатам, что им придется объясниться по поводу «маршрутов протестов». Впрочем, это все, пусть и важные, но все же нюансы, картинки общей мозаики.

Самое главное – не удалось допустить не только масштабного, но и минимального кровопролития. И, не менее главное – расчеты сторонников и активистов Навального на масштабное задействование детей и подростков провалились. То ли родители вовремя спохватились и взяли своих чад под контроль, то ли те сами смогли одуматься.

На протесты вышли около 4000 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во всяком случае, даже те из них, кто пришел и стал участниками, не превратились в «юных бойцов», а многие и вовсе решили просто «потусить» или посмотреть со стороны, слабо представляя себе, зачем тут все эти люди собрались, и что они намерены дальше делать. Агентство Рейтер объявило, что в Москве вышло на протест более 10 тысяч человек. Конечно, команде Навального очень хотелось бы, чтобы так оно и было, но ГУВД Москвы сообщило о 4 тысячах.... Да и в других городах количество участников варьировалось от нескольких десятков или сотен до тысячи, максимум, полутора тысяч. При том, что это города – миллионники или около того.

Ставка на детей объясняется тоже весьма логично – электорат Навального, активно участвовавший в его акциях года этак четыре назад, вырос, повзрослел и, не стоит этого скрывать, поумнел. Алексей вместе со своими сторонниками в значительной степени потерял тех школьников и студентов, что готовы были за него тогда идти в огонь и в воду. Требовалось срочно заместить их «свежей кровью». К тому же, активисты и руководства команды сидящего в СИЗО блогера не скрывали, что дети им нужны для собственной безопасности и смягчения противодействия силовиков, с одной стороны, - кто же будет бить не «онижедетей», а просто детей.

ОМОН и москвичи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С другой, под прикрытием подростков можно устраивать провокации, бросая в силовиков из-за спин поставленных в первые ряды протестующих, что было в ряде городов, разные предметы. Кстати, безопасности «околовождей» ничего не угрожало. Большая часть из них, по традиции, основанной самим «оппозишенфюрером», как его прозвали после пребывания в Германии, была задержана еще накануне, некоторых, как Любовь Соболь и Юлю Навальную задержали еще на подступах, а остальные просто не пришли, посылая горячие приветы и «лучи поддержки» из Берлина, Парижа, Лондона, Дубаи и прочих центров «цивилизованного мира». Мол, мы бы рады, но вот дела не позволяют, а вы там держитесь.

Сказать, что протест прошел совсем мирно, нельзя. И во Владивостоке, и в Екатеринбурге, и, особенно, в Москве и Санкт-Петербурге, и в других радикалы-активисты из числа протестующих предпринимали многочисленные попытки спровоцировать ОМОН и Росгвардию на самые жесткие варианты противостояния.

В ОМОН летели снежки Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщили инфрмагенства, только в столице России в столкновениях с участниками акции протеста пострадали 39 силовиков. Им пускали в глаза струи газа из баллончиков, их пытались завалить на землю, чтобы избить, с них сбивали шлемы, но силовики на эти провокации старались по мере возможности не отвечать. ОМОН не применял даже спецсредства, стараясь сдерживать протестующих просто руками, лишь изредка и в отношении самых буйных доставая полицейские дубинки. Более того, в Москве в самом начале акции на Тверской росгвардейцы даже угощали желающих чаем и пирожками, а когда появились пострадавшие среди вышедших на протест (зачастую, от рук самих же протестующих), то оказывали первую медицинскую помощь.

Задержания проходили максимально "мягко" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но потом картинка изменилась. Можно смело сказать, что по итогам сегодняшних выступлений, с учетом современных технологий распознавания лиц и идентификации, несколько десятков человек из числа таких активистов отправятся в колонию. «Болотное» дело имеет все шансы повториться с новыми десятками участников.

Безусловно, без провокаций со стороны сторонников Навального не обошлось. Парня, свалившегося в приступе эпилепсии в одном из городов на митинге, которому помогли бойцы ОМОНа, постарались объявить жертвой силовиков. Можно сказать, что если бы правоохранители подали хоть один серьезный повод обвинить их в превышении власти или жестокости, сейчас бы уже все либеральные отечественные и зарубежные СМИ заливались бы соловьями, живописуя «ужасы карателей».

Некоторые пришли просто потусить Фото: Владимир ВОРСОБИН

Впрочем, говорить, что все прошло и закончилось, явно не стоит. Прошедшие 23 января в России акции протеста – это репетиция, проба пера. В реальности максимум этих протестов запланирован к выборной кампании в Госдуму осенью этого года. И пусть никого не радует явная безграмотность и «детскость» ответов тех же школьников, считающих, что Навальный «трудился в Администрации президента, пока не уволился оттуда в знак протеста» или что он «был до перехода в оппозицию губернатором Калужской области», а то и прославился еще какими-то иными подвигами на трудовой ниве. Выходить впредь на такие акции незнание того, что Навальный в жизни не руководил хотя бы ЖЭКом, им не помешают.

А времени на то, чтобы исправить недостатки в сфере работы с детьми и молодежью, ликвидировать косяки в воспитании и образовании, у страны и государства все меньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Провокаторы нападают, ОМОН защищается: как изнутри выглядит несанкционированный митинг в Москве

Наш спецкор Александр Коц передает с места событий (подробности)

Тактика бесстыдства: Детей ставят живой цепью перед толпой и из-за их спин кидают в ОМОН бутылки

Организаторы несанкционированных митингов 23 января уже не скрывают, что ставка на подростков – это их «методичка», которая должна обезопасить от силовиков их самих (подробности)