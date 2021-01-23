Захарова: дипломатам США придется объясниться по публикациям о "маршрутах протестов" в России

Официальный представитель МИД РФ отметила, что американское посольство также вбросило информацию о "походе на Кремль". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американским дипломатам придется объясниться по поводу опубликованной посольством США информации о "маршрутах протестов" в городах России.

"Вчера посольство США в Москве опубликовало "маршруты протестов" в городах России и вбросило информацию о "походе на Кремль". Что это было: установка или инструкция? О таких планах даже организаторы не заявляли. Американским коллегам придется объясняться на Смоленской площади", сообщила Мария Захарова ТАСС.

Мария Захарова предложила представить, что подобное сделало бы посольство России в Вашингтоне. Захарова предположила, что такие действия со стороны РФ закончились бы "глобальной истерией американских политиков".

Ранее МИД РФ осудил публикацию посольства США. На Смоленской площади отметили, что Россия расценит эти действия как вмешательство во внутренние дела страны.