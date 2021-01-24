«Хочу наш развод с Бари отменить»: Лидия Федосеева-Шукшина решила бороться за спасение мужа

Бари Алибасов с женой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

После Нового года Лидия Николаевна сделала своим близким сюрприз. 82-летняя актриса позвонила своему адвокату Юлии Вербицкой: «Хочу развод с Бари отменить».

А после передала трубку Бари Алибасову. Они были вместе. 73-летний супруг в свою очередь сообщил, что хочет отказаться от апелляции по поводу квартиры в Новой Москве. Вместе они попросили адвоката подготовить два новых документа в суд.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года мировой суд развел Лидию Федосееву-Шукшину с Бари Алибасовым. Но решение еще не вступило в законную силу.

Кроме того, Лидия Николаевна с помощью своего юриста Юлии Вербицкой сумела выиграть суд по поводу однокомнатной квартиры в Новой Москве. Честно говоря, тот факт, что суд занял сторону пожилой женщины, - чудо. Все обстоятельства «сделки», когда она подарила квартиру Алибасову, а тот сразу же переписал ее на своего помощника Сергея Моцаря, были не в пользу актрисы. Шансы «отыграть назад Новую Москву» были невелики. И все-таки суд пошел навстречу актрисе. Проигравшая сторона, разумеется, подала апелляцию. Заседание назначено на 26 января. Когда Лидия Николаевна наконец осознала, что брак с Алибасовым ей нанес и материальный ущерб, и репутационные потери, она подала на развод.

- По просьбе Лидии Николаевны и Бари Каримовича мы подали апелляционную жалобу на решение суда о разводе. Собеседование сторон еще не назначено, жалобу пока не рассмотрели, - сообщила kp.ru адвокат Юлия Вербицкая.

12 января Федосеева-Шукшина вернулась от любимого мужа в свою квартиру на улице Бочкова. С того дня Алибасов перестал выходить на связь. Он не отвечал на ее звонки. Лидия Николаевна переживала, беспокоилась о его состоянии, рвалась к нему приехать. Еле отговорили… Потом ей позвонил «прелестный молодой человек». Так она теперь говорит об Алибасове-младшем, который еще недавно на глазах у изумленной публики чуть не подрался с ее младшей дочерью Ольгой.

По версии окружения Федосеевой-Шукшиной, после ее визита к Алибасову приехал Сергей Моцарь и возмутился новостям: как отозвать апелляцию? Квартира в Новой Москве уходит из рук?! Приехал и сын Бари-младший. И тоже с претензией: что значит отец передумал разводиться? Особенно сейчас, когда он стал слишком часто попадать в реанимацию…

Вчера стало известно, что Алибасов снова в больнице. По сообщениям СМИ, основатель группы «На-на» в праздники употреблял чересчур много алкоголя, возникли проблемы со здоровьем. Бари-младший отвез отца в больницу. Сначала Алибасова разместили в отделении наркологии, но вскоре перевели в реанимацию. Сейчас 73-летний продюсер находится под капельницей.

Пока решение суда о разводе не вступило в силу, Лидия Николаевна все еще законная супруга и потенциальная наследница Алибасова. Даже при наличии завещание она имеет обязательную долю в наследстве, не менее одной четвертой от всего-всего, что было нажитого непосильным трудом. Если же завещания нет, и того больше - половину. Это не может не беспокоить другого наследника - Алибасова-младшего.

Окружение 73-летнего продюсера пытается удержать его от «неверного» шага. Одни просят не отзывать апелляцию на квартиру в Новой Москве. Другие, наоборот, просят жалобу на развод отменить.

И все ждут судов.

Родственники Федосеевой-Шукшиной тоже находятся в «легком смущении»: какую бы взвешенную аргументацию не предлагали они, актриса передумала разводиться, чтобы на правах законной супруги принимать участие в жизни любимого. Хотя настроение, мнение и позиция у Лидии Николаевны меняются быстро. Что надумает 82-летняя женщина завтра, не знает никто. В суде она может отказаться от своего иска на развод. И тогда ее брак с Алибасовым устоит. Но может и заново все передумать. Такой вот нескучной жизнью живет народная артистка.

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