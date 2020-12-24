Под Новый год у 82-летней Народной артистки началась новая жизнь: 24 декабря мировой суд развел Лидию Федосееву-Шукшину с Бари Алибасовым. Союз интеллигентной дамы, вдовы Василия Шукшина с одиозным продюсером, который с самого начали считали мезальянсом, продержался всего два года. И по факту, штамп в паспорте разрушил нежную дружбу, которая много лет связывала пару.Инициатором развода выступила супруга: Лидия Николаевна устала от бесконечных выходок своего чудаковатого мужа. Он то пил \\"Крот\\", то составлял завещание на домашнюю обезьяну, то записывал себе в любовницы исполнительницу танца живота... Но самым болезненным ударом, безусловно, стал квартирный обман.Как выяснилось еще весной, артистка то ли по глупости, то ли с холодным расчетом (желая уберечь жилье от собственных родственников) подарила Бари Каримовичу свою однокомнатную квартиру в Новой Москве стоимостью около 10 миллионов рублей. Алибасов обещал после смерти жены отдать недвижимость ее внукам, однако за спиной дарительницы переписал \\"однушку\\" своему помощнику. Как ни пыталась шокированная предательством актриса вернуть свои квадратные метры, сколько ни плакала по ток-шоу, муж-продюсер так и не сдался. В итоге, разрешить скандал удалось лишь через суд. А вернув квартиру, Федосеева-Шукшина раз и навсегда решила развестись.- Последний год выдался для Бари Каримовича крайне сложным: сначала его обокрали, потом было следствие о покушении на убийство, затем он серьезно заболел, теперь вот семья распалась, - пожаловался после развода пиарщик продюсера Вадим Горжанкин. - Но Алибасов ни в чем не виноват. Он продал квартиру, имея на это полное право, будучи законным хозяином, чтобы выручить деньги на лечение. А когда большая часть средств была потрачена на восстановление здоровья, Шукшина вдруг потребовала вернуть подаренное имущество. Этим она поставила продюсера в очень сложное положение...Таким образом, из-за этой \\"некрасивой истории\\" Алибасов остался без квартиры и в долгах - теперь он якобы должен своему помощнику уплаченные за жилье 2,5 миллиона рублей. Была даже вероятность, что при разводе половину этой суммы потребуют с Лидии Николаевны, так как все совместно нажитое, в том числе и долги, при расставании делится пополам. Однако, адвокаты артистки уверены, что это ложь: мол, \\"однушку\\" Бари Каримович просто-напросто переписал, не взяв за это ни копейки. Так или иначе, этот развод, к счастью для Федосеевой-Шукшиной, не стоил ей ни копейки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовый удар для Федосеевой-Шукшиной: заразившаяся коронавирусом внучка не возвращает квартиру в ФинляндииАнна Шукшина спустя месяц после красивого жеста на телешоу так и не оформила документы на недвижимость (подробности)\\"Дарит их направо и налево\\": поклонники пересчитали квартиры Лидии Федосеевой-ШукшинойКак пишут читатели kp.ru, имущество народной артистке досталось настолько даром, что она его не особенно ценит (подробности)