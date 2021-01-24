Байден: экономическая ситуация в США продолжает ухудшаться

Президент США Джо Байден заявил, что экономический кризис в стране, возникший на фоне ситуации с пандемией, продолжает углубляться. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что экономический кризис в стране, возникший на фоне ситуации с пандемией, продолжает углубляться. И что для выхода из пике нужны быстрые и решительные меры.

«Кризис только углубляется. Ситуация не улучшается. Нам нужно действовать, нам нужно действовать прямо сейчас смело и решительно», – сказал Байден.

Ранее в подобном же ключе высказался глава Национального экономического совета Брайен Диз. Он рассказал, что на данный момент в США отмечается нехватка 10 миллионов рабочих мест по сравнению с докоронавирусным периодом.

Ожидается, что в ближайшее время Байден подпишет ряд указов, направленных на стабилизацию ситуации в экономике, в частности, направленных на предоставление экстренной финансовой помощи работающим американцам. Кроме того, Министерству сельского хозяйства США предложено рассмотреть варианты продовольственной поддержки бедных семей.

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