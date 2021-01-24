Константин Хабенский — о втором сезоне «Метода»: «Я предложил снять два варианта финала. Есть задел на продолжение сериала»

Фото: Кадр из фильма

В эфире Первого канала продолжается триллер психологических состояний «Метод». Второй сезон сериала выдают порциями — до Нового года показали восемь серий, а после праздников — продолжили. Правда, тоже дискретно. 10 серия проекта выйдет в эфир 24 января, после чего будет перерыв на болгарский докфильм о Ванге («Ванга: Человек и феномен», 31 января, 23.50). В феврале «Метод-2» снова вернется на малые экраны, поэтому «КП» узнала, чего стоит ждать от проекта, у главного героя проекта — Константина Хабенского. И главное: будет ли третий сезон?

- В финале первого сезона вашего героя, сыщика Родиона Меглина, недвусмысленно убили ножом в сердце. Почему мы сейчас смотрим второй сезон?

- Еще до начала съемок второго сезона я спрашивал людей, хотели бы они увидеть продолжение этой истории. Наверное, процентов 90 людей очень просили [продолжения]. Но моего героя убили. Что делать? И однажды я сидел с друзьями-летчиками МЧС, мы болтали о «Методе» - шутка через шутку - и вдруг родилось решение. Точным и очень похожим на судьбу Меглина. Я пошутил, что его, конечно, убили, но вдруг у него сердце с другой стороны? Пошутил, а сам задумался - крепко задумался - тут же позвонил своим знакомым-кардиохирургам и спросил, много ли людей живут со смещенным сердцем? «Да, много». Притом живут до старости, отлично себя чувствуют. И тут я понял, что это точное попадание: Меглин живет не только со смещенным сознанием, но и со смещенным сердцем.

Фото: Кадр из фильма

- Как придумывалось перерождение героя?

- Актерская профессия - она такая: играешь ты призрака или реального человека, должен одинаково убедительно воплотить это на экране. Персонаж должен быть наделен привычками - и хорошими, и плохими. Я очень просил режиссера монтажа вырезать все, что будет выходит за рамки нормального человеческого восприятия, потому что я понимал, что «человек-собака», из которого сделали Меглина, вроде разумный, но, с другой стороны, с мусором из подсознания, который Есене (Паулина Андреева) приходится расшифровывать. Он ведь по-другому реагирует даже на простые вещи: выключатели, лампочки, интернет. Как вот Меглин, например, чувствует интернет? Для работы над ролью я просто наблюдал за людьми вокруг - у всех есть свои особенности, странности, вот их я и подмечал, чтобы собрать образ «нового» Меглина.

Фото: Кадр из фильма

- Что за мальчик ему постоянно мерещится? Он сам в детстве или отсылка к известной фразе из пушкинского «Бориса Годунова»?

- Мальчик, с котором он постоянно общается и которого видит только он, - это как раз тот самый призрак, маленький Меглин или часть его души до травмы. В конце второго сезона его также увидит Есеня. И если она его видит, значит, она выскочила на примерно тот же уровень сознания, что у Меглина.

- В чем заключается метод Меглина? Многие отмечали, что определение «метод» однозначно имеет отношение к актерским техникам. Методу Станиславского, например, когда погружение в обстоятельства и правда переживаний стоят на первом месте.

- Все беды идут из детства: преступления, добро и зло. Путем погружения в обстоятельства жизни другого человека у Меглина появляется способность представить себе воспитание и детство человека, совершающего преступление. А эта способность - влезать в «шкуру» другого человека - больше относится к нашему ремеслу, актерскому, потому что, разбирая пьесы и сценарии, мы всегда, в первую очередь, ищем первопричины.

Фото: Кадр из фильма

- Ваша коллега Паулина Андреева призналась, что боялась читать сценарий по ночам, потому что ей становилось тревожно и страшно - у вас подобные эмоции были?

- Нет, наверное, меня в свое время просто очень сильно поразил первый сезон (снятый Юрием Быковым) на уровне сценария (готовили Дмитрий Иванов и Олег Маловичко), даже было ощущение, что первый сезон не выйдет на экраны или выйдет в очень позднее время. Он был настолько жестоким - именно не бессмысленным, а с жестоким месседжем, да и просто кровавым. А второй сезон переписывался, много искали, чтобы придумать, как герои будут развиваться. Все же за этими кровавыми баталиями существует посыл зрителям, касательно детства, отношений родителей и детей. То, что мы создаем дома, в семье, это и возвращается к нам бумерангом. Иногда даже задевая другие семьи. Зрители, с которыми я общался, поняли посыл. Может быть, именно жестокость подчеркивает ту нежность и зыбкость детского возраста, события которого потом превращают людей в этих страшных монстров. Но у меня было сожаление, что в некоторых историях «выпрямлена линия», и это принижает заслуги главных героев. Когда я на пятой минуте понимаю, кто виноват, роль героев немного принижается. Поэтому я долго просил, чтобы на каждую историю было по две серии.

- Что насчет маньяка «Ты меня не поймаешь»? Вы сразу знали, кто это?

- Думал, что знаю, кто это, и мне было приятно, что я ошибся. Это заслуга сценаристов. Я, кстати, считаю, вполне рабочей версией могло быть то, что Меглин сам и есть «Ты меня не поймаешь». Во втором сезоне есть несколько четких доказательств, что это он, и мне эта версия нравится.

- Он вообще может управлять собой, своими состояниями?

- К сожалению, это работа Есени: ее попытка через боль, через отсутствие препаратов, вывести его в жизнь. Это еще одна из линий нового сезона. Хочется, чтобы это было убедительно, при этом оставалось место для фантазий и размышлений.

Фото: Кадр из фильма

- В чем тогда развитие вашего героя, если он во втором сезоне преимущественно овощ на поводке?

- Там много всего: проблемы с памятью, полное равнодушие к физической оболочке, но я специально предложил снять два варианта финала - и, если второй финал пойдет в эфире, то все свои слова заберу назад. Во втором варианте есть задел на еще один сезон.

Фото: Кадр из фильма

- Меглин плюс Есения — равно любовь? Во внерабочее время.

- А там нет внерабочего времени, и расписание всегда одно: проснулся и пошел, как собака, по следу - потом упал, закормили таблетками, заснул, проснулся и опять по следу. Пока у него ломки, он работает, как только доходит до предела - его закармливают. Наверное, все-таки химия должна исходить от Есени: через ее отношение, через ее переживания. Но также своей любовью она убивает Меглина, губит его, ведь он становится беспомощнее.

Конечно, эпатажность Меглина во втором сезоне более спонтанна и неожиданна. Может быть, он так сам себя докручивает - но точно не для того, чтобы произвести впечатление на публику. Вообще второй сезон - он о зарождении большой любви, в которой наши герои могут потонуть.

«Метод-2», Первый, воскресенье, 23.00