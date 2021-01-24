«Это пройденный этап»: Блогер Дава впервые высказался о расставании с Ольгой Бузовой

Мама блогера, Давид Манукян (DAVA) и Ольга Бузова. Фото: Instagram.com

Расставание рэпера и блогера Давида Манукяна (DAVA) с Ольгой Бузовой проходит болезненно. Она обвиняет его в неподобающем мужчине поведении, обнародуя СМС-переписку. А его мама называет ее девушкой пониженной социальной ответственностью.

Сам Дава до сегодняшнего дня молчал. Но во время прямого эфира шоу «Танцы со звездами» (Россия 1) проговорился. И впервые прокомментировал разрыв отношений с Бузовой.

- К сожалению, это жизнь и все, что начинается, может закончится, - ответил Давид на уточняющий вопрос ведущего проекта Андрея Малахова, который не смог пройти мимо хайповой темы. - Это пройденный этап. Я не хочу говорить о личной жизни, потому что здесь я для того, чтобы танцевать.

Участник двенадцатого сезона танцевального шоу накануне выступлений травмировал плечо и был доставлен в травмпункт. Но повреждение оказалось несерьезным, DAVA успел восстановиться и вернуться в шоу. В передаче Манукян, будучи чемпионом России по бальным танцам, выступает в паре с Дарьей Палей — вице-чемпионкой мира и Европы по латиноамериканским танцам. Некоторые даже считают, что усердные тренировки и масса времени, которое Давид уделяет партнерше на паркете, тоже могли стать причиной разрыва отношений с Ольгой Бузовой.

- Даша - прекрасная девушка, - подчеркивает DAVA. - Она лучшая партнерша, которая могла быть у меня на этом проекте, я каждый день говорю ей «спасибо». Несмотря на все сложности, выступление пары получилось цельным и гармоничным, оно показало, насколько хорошо партнеры чувствуют и понимают друг друга.