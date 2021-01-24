Не успев расстаться с Бузовой, Дава вылетел из шоу «Танцы со звездами»

Давид Манукян громко расстался с хайпвумен и тут же получил травму плеча — совпадение? Фото: Россия 1

Может, это закон бумеранга.

Может, случайная оплошность.

Может, очередная байка в стиле свадьбы на Мальдивах и «любви до гроба».

Или незамысловатая пиар-акция.

Но Давид Манукян, больше известный как блогер и рэпер DAVA, крайне внезапно выбыл из шоу «Танцы со звездами». Странным образом это совпало со скандальным расставанием с Ольгой Бузовой, которую некоторые считали девушкой Манукяна.

Большинство здравомыслящих людей понимали, что роман Ольги и Давы носит маркетинговый характер, но совместные фоточки в инстаграм-аккаунтах пары должны были убедить всех в обратном. Доходило до смешного: Дава в эфире «Танцев со звездами» называл Ольгу женой, а менеджеры Бузовой это опровергали — «штампа в паспорте нет».

Видимо, «муж» считал бракосочетанием забавный туристический обряд, разыгранный парой на Мальдивах в январе. Все закончилось быстро и громко, как и предполагалось: Оля обвинила Давида в избиениях и издевательствах. Уже третий в списке Бузовой случай, когда она выходит из отношений несчастной жертвой (так же было с футболистом Дмитрием Тарасовым и сыроваром Денисом Лебедевым).

И вот теперь — новое ЧП. DAVA выбыл из шоу «Танцы». Конечно, не просто так, а из-за травмы. Телеканал «Россия 1» сообщил, что Манукяна «экстренно доставили в травмпункт и оказали помощь», потому что у него «вылетело плечо из сустава». Даже фото есть! Правда, судя по ним, больше похоже на то, что блогер сдает кровь или проходит вакцинацию от covid-19. Давид лежит под капельницей, а потом стоит спиной к фотографу в плечевом ортезе. Нет ни снимков сустава, ни медицинской выписки с обозначенным диагнозом. Что заставляет снова вспоминать про казус со «свадьбой с Бузовой».

Реабилитация после вывиха плеча может занимать до шести месяцев. Фото: Россия 1

Вообще, у Манукяна, выступавшего в паре с вице-чемпионкой мира и Европы по латиноамериканским танцам Дарьей Палей были неплохие шансы на победу. Ведь он, в отличие от других звездных участников проекта, профессионально занимался бальными танцами в родном Новосибирске и даже выигрывал крупные соревнования (чемпионат России). И хотя бывшей «жене» блогера Ольге Бузовой не удалось победить в шоу «Ледниковый период», «муж» мог бы попробовать взять реванш за возлюбленную в «Танцах со звездами».

Вернется ли блогер Дава в шоу, на канале «Россия 1» затруднились ответить. Это станет известно уже в эфире проекта. К слову, настоящие травмы врачи диагностируют сразу — и срок восстановления после них определяется стандартными протоколами. Реабилитация после вывиха плеча может занимать до шести месяцев.

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