Трампа хотят выгнать из Гильдии киноактеров

Экс-президент США Дональд Трамп.

Национальный совет объединения Гильдии киноактёров и Американской федерации актёров радио и телевидения (SAG-AFTRA) провел заседание, основной темой которого стали обвинения в адрес экс-президента США Дональда Трампа.

По мнению руководства объединения, существуют «достаточные основания» для утверждения, что бывший глава Белого дома нарушил устав объединения.

Прежде всего, Трампа считают виновным в подстрекательстве к мятежу, второй статьей обвинения стали неоднократные нападки на журналистов, допущенные им во время нахождения у власти. Теперь дело Трампа будет рассматривать дисциплинарная комиссия.

«Наша самая главная задача как профсоюза заключается в защите наших членов. К сожалению, правда в том, что слова и действия этого человека за последние четыре года принесли ощутимый вред радио- и тележурналистам, состоящим в нашем объединении», – заявил исполнительный директор профсоюза Дэвид Уайт.

Трамп появлялся на кино- и телеэкранах в некоторых фильмах и сериалах («Один дома», «Секс в большом городе»), а также в качестве ведущего в реалити-шоу The Apprentice.

Во время президентства республиканца его нередко критиковали за жесткие высказывания в адрес прессы, которая, по мнению Трампа, занималась распространением фейков.

Ранее стало известно, что сообщество издателей призвало своих коллег бойкотировать выпуск книг Трампа, а также его соратников по Белому дому.

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