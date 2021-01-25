Киберпонедельник 2021: лучшие акции от любимых магазинов

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Следующим магазином в нашем списке является интернет-магазин Иль Де Ботэ. В этот Киберпонедельник компания предлагает своим клиентам максимально выгодные цены на косметику, парфюмерию и прочие товары для красоты. Так, приобрести любимые товары от известных мировых брендов покупатели могут со скидками аж до 70%! Кроме того, специальные цены действуют на подборку средств для стойкого макияжа: сейчас декоративную косметику можно приобрести со скидками до 40%. Эсклюзивные скидки до 40% действуют также и на продукцию от популярного бренда Bobbi Brown. А покупателей товаров для профессионального ухода за ногтями от Mavala ждут специальные скидки до 30%. Не забывайте и про эксклюзивные подарки от интернет-магазина: только в январе Вы можете получить профессиональную кисть для макияжа от MAC, косметички с миниатюрами от Givenchy, L’Occitane, Ermenegildo Zegna, Guerlain, Shiseido, а также товары по уходу за кожей от ERBORIAN, BIOTHERM, Narciso Rodriguez, Dr. Jart+, Kenzo, Rexaline и Helena Rubinstein! Такие подарки выдаются клиентам при покупке продукции брендов на определённую сумму – более подробные условия акций Вы можете найти на нашей странице. Помимо этого, на нашей странице Вы найдёте не только самые актуальные спецпредложения от магазина, но и эксклюзивный промокод Иль Де Ботэ на скидку 35% на заказ, которым может воспользоваться любой клиент, если сумма его заказа равна 1000 рублей и больше!

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