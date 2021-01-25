Мошенники заставили москвичку сделать около 200 переводов на общую сумму более 2 миллионов рублей

Теперь полицейским предстоит провести большую работу, отследив все операции с разных банкоматов и проверить кому принадлежат все счета и номера телефонов, на которые девушка всю ночь переводила деньги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пару дней назад в полицию района Коньково на юго-западе столицы обратилась 25-летняя Марина (имя изменено). Девушка рассказала, что стала жертвой мошенников. Но поняла она это не сразу, а почти через сутки после того, как перевела неизвестным более 2 миллионов рублей. Марина подробно описала всё, что с ней произошло.

Вечером, около 20.00, ей позвонил мужчина и представился сотрудником известного банка, он хотел сообщить девушке, что её заявка на кредит одобрена. Конечно никаких обращений в банк Марина не подавала, она сказала об этом и положила трубку. Но настойчивый мужчина перезвонил и стал убеждать девушку в том, что у неё пытаются украсть крупную сумму какие-то мошенники, именно они и оформили на неё кредит. Чтобы этого не допустить, звонивший обещал связать девушку со службой безопасности и полицией.

Вскоре Марине перезвонил другой мужчина, он представился сотрудником правоохранительных органов и заверил девушку в том, что она должна выполнить все указания представителей банка. Марина поняла, что всё очень серьёзно и сильно разволновалась. Не успела она положить трубку, поступил ещё один звонок, в трубке зазвучал новый мужской голос. Он представился сотрудником центрального офиса банка и направил Марину в ближайшее отделение для оформления кредита. Мужчина утверждал, что действовать нужно незамедлительно, иначе деньги не удастся спасти. Он даже вызвал для Марины такси и всё время оставался с ней на связи.

Девушка послушно выполняла все действия, она оформила кредит на 2 миллиона рублей, затем сняла деньги с карты и вновь села в такси. Машина отвезла её к ближайшему банкомату. Голос продолжал давать указания, девушке нужно было внести деньги на номера счетов, которые диктовал мужчина. Но большие переводы нельзя было делать, поэтому Марина вносила деньги по 10-15 тысяч рублей за раз. Иногда суммы были ещё меньше. На это ушло несколько часов, Марина очень устала, ей пришлось сделать около 100 операций. Когда 1 миллион разошёлся по неизвестным счетам, мужчина сообщил девушке, что нужно поехать к другому банкомату и снова вызвал такси. Она послушно переместилась на новую точку и продолжила переводить деньги через банкомат другого банка. К 5 утра вся сумма разлетелась по разным счетам, всего за ночь девушка выполнила около 200 переводов. После этого мужчина в трубке пообещал перезвонить на следующий день и отключился. Измотанная Марина с облечением выдохнула и отправилась домой спать. Весь следующий день она ждала звонка из банка и прокручивала в голове произошедшее. Но телефон молчал. Марина пыталась перезвонить специалистам сама, но никто не брал трубку. вечером к девушке пришло осознание того, что её развели мошенники, тогда она позвонила в полицию.

— Поступило обращение 25-летней уроженки Москвы о том, что неизвестное лицо, путем обмана и злоупотребления доверием завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме 2 208 000 рублей, что является крупным ущербом. По данному факту проводится проверка, — сообщил источник kp.ru.

Теперь полицейским предстоит провести большую работу, отследив все операции с разных банкоматов и проверить кому принадлежат все счета и номера телефонов, на которые девушка всю ночь переводила деньги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Замучили звонками с незнакомых номеров: кто молчит в трубку

Опытный эксперт отвечает на вопросы о спам-звонках (подробности)

Звонят с незнакомых номеров и тут же сбрасывают: в чем смысл мошенничества

Эксперт объяснил, как защититься от телефонного спама (подробности)