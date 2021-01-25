На Большунова подали заявление в полицию Финляндии. Что грозит лучшему лыжнику России

Российский лыжник Александр Большунов. Bildbyran via ZUMA Press/ТАСС

Конфликт на финише лыжной гонки Кубка мира в финском Лахти неожиданно грозит перерасти в уголовное дело. И обвиняемым в нем может стать главная звезда российского лыжного спорта Александр Большунов. За то, что россиянин после гонки врезался в соперника, ему грозит уголовное преследование по обвинению «нападение» и «нанесение увечий».

Что все-таки произошло во время гонки?

На финише лыжной эстафеты сборная Финляндии шла второй, но ее буквально по пятам преследовала российская команда. На решающем отрезке лидер нашей сборной Александр Большунов предпринял попытку обогнать финна Йони Мяки. Но тот сначала перекрыл самую выгодную траекторию финишного рывка, а когда Большунов сменил дорожку, чтобы обойти соперника справа, финн ринулся ему наперерез и откровенно вопреки всем правилам Fair play грубо подрезал россиянина.

Так в лыжных гонках не поступают. Там почти всегда все решается в честной борьбе, когда лыжники параллельно несутся к финишу и выигрывает тот, кто лучше готов к спурту. Большунов был взбешен нарушением всех неписанных правил честного соперничества. Он делал угрожающие жесты палкой вслед финну, а потом, видимо, все-таки намеренно врезался в него после финишной черты. Скандал поднялся бурный. Большунова и всю сборную России дисквалифицировали и отняли «бронзу» этой гонки. А вот финн Йони Мяки никак не был наказан. Все-таки гонка проходила в Финляндии и там против своих решили не выступать.

Но в понедельник утром выяснилось, что инцидент не исчерпан. Финский канал MTV Uutisten сообщил сенсационную новость: на Большунова подали заявление в полицию!

Большунов попытался на ходу ударить финна палкой, когда тот жестко не дал себя обогнать перед финишем. Фото: EAST NEWS

Комиссар полиции: изучаем видео, чтобы понять открывать ли дело

Заявление пришло по электронной системе – в финской полиции есть такая опция. О нападении заявили два гражданина Финляндии, чьи имена полиция не раскрывает. Но уголовное дело еще не открыто. Для этого сначала полицейские должны провести проверку. «Полиция Лахти в настоящее время расследует, соблюдены ли в данном случае признаки нападения. В этом случае полиция начнет предварительное расследование по делу», - сообщили журналистам стражи порядка.

«Если кто-то подвергается физическому насилию, его здоровью наносится вред или ему причиняется боль, тогда это можно считать нападением», - заявил комиссар по уголовным делам Марти Хирвонен. И признал, что в спортивных соревнованиях такие случаи очень редки. Комиссар заявил, что у полиции полно видеоматериалов, чтобы понять, стоит тут открывать уголовное дело или нет.

Что с финном? Он действительно пострадал от нападения Большунова?

По свидетельствам очевидцев Йони Мяки, на которого свалился Большунов, старательно изображал жертву. Финский спортсмен ходил, прикладывая лед к руке, и в конце концов его загнали на рентген. Аппарат показал, что у Йони Мяки все с рукой в порядке – нет ни переломов ни трещин.

К чести Мяки, это не он подал заявление в полицию на Большунова. Во всяком случает так говорится в заявлении финской лыжной федерации. «Йони Мяки не подавал и не намерен подавать заявление о преступлении», - говорится в пресс-релизе лыжной ассоциации.

Финский спортсмен Йони Мяки после финиша скандальной эстафеты. Фото: Bildbyran via ZUMA Press/ТАСС

Большунова реально могут посадить в тюрьму?

Скорее это психологическое давление и небольшая месть. Некоторые финские СМИ сообщили, что российскому спортсмену пришлось побывать в полиции и дать объяснения. Российская сторона это отрицает. «Что? Саша побывал в полиции? Ничего не знаю о заявлении финнов, первый раз об этом слышу. Саша вместе со всеми сегодня утром улетел в Швецию на следующий этап Кубка мира», - заявила президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе изданию Sport24.

В свою очередь известный спортивный юрист Артем Пацев заявил, что заявление финнов в полицию граничит с бредом. Действительно, прецедентов, когда полиция вмешивается в соревнования, в большом спорте не было. Иначе бы в «Формуле-1» полиция штрафовала бы участников гонок за превышение скорости, а после боев ММА открывались бы десятки уголовных дел. Но даже когда во время соревнования спортсмены выясняют отношения друг с другом вне рамок правил, дерутся и оскорбляют друг друга, все дисциплинарные санкции к ним применяют организаторы соревнований – провинившихся дисквалифицируют или штрафуют.

Российская сторона заявила, что не собирается наказывать Большунова. А вот организаторы Кубка мира могут придумать какие-то санкции в адрес главной на сегодняшний день звезды лыжного спорта. Видимо, именно для такой мести и был придуман скандал с подачей заявлений в полицию.

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