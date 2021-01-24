Российские лыжники заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мира Фото: REUTERS

Российская мужская сборная по лыжным гонкам в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова стала третьей в эстафетной гонке на этапе Кубка мира, который завершился сегодня, 24 января, в Лахти.

Первыми пришли к финишу спортсмены из норвежской сборной, которые преодолели дистанцию 4х7,5 километра за 1 час 7 минут 56,8 секунды. Второе место заняла финская команда с отставанием от лидеров в 40,9 секунды. Российская сборная проиграла победителям 1 минуту 7,2 секунды.

Изначально третье место должна была занять первая команда России в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Александра Большунова, однако она была дисквалифицирована за неспортивное поведение Большунова. После этого бронзовые награды перешли ко второй российской сборной.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Фалуне 29-31 января текущего года.