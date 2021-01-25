Такси-дроны полетят над Москвой в 2025 году. Если пересмотрят законы

На разработку такси-дрона Hover потратили 3 млн долларов. Фото: Андрей АБРАМОВ

Душные истории водил а-ля: «У меня свой бизнес, это просто для души», скоро канут в лету. Дело вовсе не в том, что пропеллеры летающего такси ревут громче камаза — поговорить в нем практически невозможно. В аэротакси в принципе не предполагается водитель. Катать пассажиров будет искусственный интеллект.

На Малой спортивной арене «Лужники» тестируют дрон-такси. Называется Hover, с английского «парение». Если все пойдет по плану, то такие полетят над Москвой в 2025 году.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЕСТЬ ПАРАШЮТ

Кресло дрона нечто среднее между сиденьем болида и истребителя. Оно утоплено вглубь и закреплено под углом 45 градусов. Сделано это для комфорта. Ведь когда дрон летит вперед, нос машины наклоняется. Во время полета дух захватывает как на американских горках. Но долгим полет не вышел: батарейка сдохла от многочисленных запусков перед журналистами.

Никакой торпеды, руля или штурвала тут нет. Будет ли он вообще — не ясно. Ведь школ вождения дронов не существует. Во время тестовых полетов управляют по радиосвязи с пульта, как у игрушечного вертолетика. В будущем рассчитывают на самообучающийся искусственный интеллект.

Батарейки хватает на 30 минут полета. Фото: Андрей АБРАМОВ

— Мы понимаем, что у людей страх перед беспилотным транспортом. Доверять машине не просто, нужно себя перебороть. Но по статистике 90% авиакатастроф происходят из-за человеческого фактор. Здесь его нет, — рассказывает руководитель компании Hoversurf Александр Атаманов.

Сейчас аэротакси напоминает скелет. Корпус из сплава магния и алюминия. Тестировали в пустыне Дубая в условиях запредельной температуры и в наш снегопад. Аппарат выдержал. Серийный вариант будет тише прототипа. К тому же на высоте 150 метров пешеходов рокот не побеспокоит. Пропеллеры закроют обшивкой, появится полноценная кабина. Над головой пассажиров красный рычаг. Дернуть?

— Нет-нет, сработает баллистический парашют! В случае аварии он спустит дрона плавно на землю, — объясняют разработчики.

Но с развитием энергосберегающих технологий все изменится. Фото: Андрей АБРАМОВ

ВЫСАДИТ НА КРЫШЕ ДОМА

Купить такую игрушку в свой гараж не получится. По крайней мере первое время. Создатели не намерены продавать машины, только сервис. То есть заказ услуги полета через смартфон.

— Не нужен ни экипаж, ни обучение пилотов. Машина экологичная и цена будет хорошей. Дешевле наземного «убера». Ведь за три минуты летающая машина доставит туда, куда вы будете ехать на такси 40 минут, — говорит Александр Атаманов.

Создатели уверены, что с появлением такого транспорта люди больше будут тянутся от городов — селиться в экологичных местах. Воздушное такси позволит без пробок добираться к мегаполисам.

— Значимый прорыв возникнет, когда накопители энергии будут обладать большим запасом, чем сейчас. Станет больше расстояние полета, меньше придется делать заправок, — объясняет старший вице-президент фонда «Cколково» Кирилл Каем. — Почему говорим не о владении личным летающим авто, а об услуге? Потому что к нему нужна инфраструктура, которая должна быть вписана в городскую. Скорее всего, мы не будем жить в городе, в котором хаотично проложены воздушные пути. Все равно будут магистрали.

Дрон тестируют на арене «Лужников», потому что в городе летать запрещено. Фото: Андрей АБРАМОВ

Проблема с запуском такси-дрона над городом — законы. Полеты над Москвой запрещены. Наверняка, от этого советского правила откажутся в ближайшие годы — обсуждения идут давно. Предполагается, что маршруты будут пролегать над реками, каналами, путепроводами. Это ради безопасности тех, кто на земле. Посадочные площадки, скорее всего, будут не на земле, а на крышах зданий.

Отмена закона подтолкнет развитие не только летающих такси, но и вертолетных перевозок. А пока намерены создать зону для полетов в «Сколково», чтобы тестировать Hover на открытом воздухе.

На разработку такси-дрона уже потратили 3 млн $. Но нужны еще инвестиции. Все это частные деньги. Чтобы дроны полетели, нужно выпустить около 100 машин. Связано это с батарейкой. При таком количестве десять дронов смогут постоянно находится в воздухе и перевозить людей.

Руководитель Hover Александр Атаманов хочет создать лучшее в мире летающее такси. Фото: Андрей АБРАМОВ

ТТХ

Вес 400 кг

Габариты 5 X 1,5 м

Грузоподъемность 300 кг

Высота полета 150 м (50 этаж)

Время полета до 30 минут

Дальность 100 км

Скорость 200 км/час

Цена 1 км 0,3$ (≈22 рубля)

Пока дрон управляется с пульта дистанционно. Фото: Андрей АБРАМОВ

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

«Не аэротакси, а аэроавтобус»

Доктор технических наук, профессор МАДИ Михаил Якимов:

— У классических такси в мегаполисе есть своя ниша. В отличие от общественного транспорта, они не следуют по определенному маршруту, а подстраивается под каждого клиента. При этом может посадить и высадить пассажира в любом доступном для остановки авто месте.

Один километр полета будет стоить 0,3$. Фото: Андрей АБРАМОВ

У летательного аппарата таких мест в городе может быть крайне ограниченное количество. С этой точки зрения аэротакси скорее аэроавтобус. Поскольку он перевозит пассажиров по заранее определенным точкам.

На мой взгляд, в ближайшие десятилетия в Москве, равно как и в других крупных мегаполисах, не стоит ожидать массового использования летающего транспорта для перемещения внутри города. Прежде всего, из соображений безопасности.

Это прототип. Серийная модель будет не такой «голой». Фото: Андрей АБРАМОВ

С другой стороны, мне кажется вполне реалистичным использование аэротакси для перевозки пассажиров между близко расположенными крупными городами с заранее определенными местами посадки-высадки и где маршрут пролегает не над застроенной территорией.

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