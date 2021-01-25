"Мой лотос расцвел!": Ксения Собчак показала фигуру в обтягивающем костюме для йоги

Во время откровенной беседы Собчак вспомнила, как ее не пустили в модный ресторан Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак вместе с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном улетела прочь из холодной Москвы на Мальдивы. На берегу Индийского океана телеведущая занимается йогой.

Ксения Собчак разместила в блоге фото, на котором предстала в обтягивающем костюме для йоги. "Мой лотос расцвел! Все на пляж - а ты на йогу! Тут она, кстати, заходит шикарно", - подписала эффектный кадр звезда.

Поклонники оценили все изгибы фигуры своей любимицы, а заодно обсудили очередной выпуск YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!". Героем эфира стал сын Михаила Ефремова.

Во время откровенной беседы Собчак вспомнила, как ее не пустили в модный ресторан. По словам звезды, в юности она была заядлой тусовщицей. "Я помню этот момент, когда поняла, что надо с этим завязывать. Шесть утра, после каких-то вечеринок я прихожу в ресторан «Пушкин», и меня туда не пускают! Притом, что я уже известный человек. То есть я уже в таком всклокоченном виде, что меня выпроваживают. Как бомжа! В этот момент я понимаю - я на дне", - рассказала она.

В ответ Никита Ефремов признался, что много пил в пору юности и очень счастлив жить сейчас без алкоголя. Артист рад, что вовремя остановился и начал вести здоровый образ жизни, постоянно работая над собой вместе с психотерапевтом.

Поговорили Ксения и Никита о личном. Оказывается, у телеведущей есть специальная тактика общения с мужчинами. Начиная встречаться с избранником, Ксения, по ее словам, строит из себя бессребреницу, которой ничего не нужно. Но потом она постепенно отвоевывает территорию.

"Я сначала все сдаю. Есть большая комната - отношения. Вот я здесь можно матрас кину? Мне вообще ничего не надо, только чтобы ты тут на постаменте стоял. А потом постепенно, когда дело к разводу уже идет, человек почему-то в углу на коврике. И он не очень понимает, как он там оказался", - рассказала звезда.