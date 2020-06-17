"Папа, мне больно": старший сын впервые высказался о смертельном ДТП Михаила Ефремова

Старший сын Михаила Ефремова долго хранил молчание после смертельного ДТП, которое спровоцировал в центре Москвы актер. И вот спустя десять дней Никита Ефремов сказал такие нужные и важные слова для своего родителя.

С момента страшного ДТП все ждали официальных слов от первенца Михаила Ефремова. Никита Ефремов выступил с заявлением. Актер обратился к семье погибшего водителя Сергея Захарова. "Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания", - написал актер в блоге.

После чего сказал такие нужные и важные слова отцу. "Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно", - отметил Никита.

Всего у Ефремова шестеро детей. Первенец появился у Михаила Олеговича во втором браке с Асей Воробьевой. Никита родился в 1988 году, сейчас он работает в театре "Современник".

efremovefremov Папа, я тебя очень люблю

Третья жена - известная актриса Евгения Добровольская в 1991 году родила сына Николая. Он пошел по стопам звездных родителей, став актером.

В четвертом браке с актрисой Ксенией Качалиной родилась дочь Анна Мария. Прожив вместе четыре года, супруги расстались. Девочка некоторое время жила с матерью в Индии. Но потом Ефремов забрал ее к себе из-за алкогольной зависимости Качалиной.

Пятый брак актера продолжается до сих пор. Софья Кругликова работала звукорежиссером, а с Ефремовым ее познакомил Гарик Сукачев. В семье растут две дочери Вера и Надежда и сын Борис. В 2016 супруги обвенчались. Ефремов называл пятую жену "любовью всей своей жизни".

Ефремова вывели из квартиры и увезли на допрос.

Отметим, в настоящее время Ефремова доставили на очередной допрос в полицию. Артиста забрали из его дома в Плотниковом переулке. Говорят, актер похудел на шесть килограммов, отказывается от еды.

Вечером 8 июня у дома № 3 на Смоленской площади актер на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. В крови Ефремова после ДТП помимо высокой дозы алкоголя были обнаружены следы наркотических веществ. Ефремов находится под домашним арестом. Сам он заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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