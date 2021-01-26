Что остановит масштабный обман: Способы прищучить телефонных мошенников

Кол-центры есть не на всех зонах, и по большей части они находятся не на зонах, но мошенников за решеткой все равно хватает. Фото Юрий Смитюк/ТАСС

Мое расследование о кол-центрах на зонах было посвящено борьбе между ведомствами, спихивавшими друг на друга ответственность за этот позор: среди бела дня у граждан массово тырят деньги с карточек, и никто не может это остановить. Но читателей заинтересовало совсем другое: как защититься от мошенников?

Буквально: я пишу, кто виноват, а мне в ответ: «Что делать?»

Ну хорошо, давайте разберемся и начнем от начала преступной цепочки: с банковских баз, которые свободно продают в любой подворотне (зачеркнуто) в даркнете.

ОСТАНОВИТЬ ПРОДАЖУ БАЗ

Серый, Москва: «Когда я послал такого мошенника, он мне ответил: «А такая-то машина такого-то года выпуска хорошо горит?» Данные о моей машине - в налоговой, на сайте Госуслуг, в Яндекс.Навигаторе... Откуда инфа, Карл?»

Инфа, разумеется, от коррумпированных сотрудников налоговой и всех-всех-всех, включая банки - там тоже много клерков с маленькой зарплатой и нечистой совестью. Бороться с ними трудно, как с тараканами, но реально, механизм называется «контрольная закупка»: сотрудники службы безопасности, к примеру, банка (бывшие оперативники МВД и ФСБ) заказывают в даркнете, пробив определенных лиц, клиентов, и потом смотрят, кто из сотрудников лез за этой информацией. Несколько показательных процессов с конфискацией - и клерки начнут бояться. Это раз.

Два: в статье я указала, что банк ЗАКОННО передает сведения о нас, клиентах, целому ряду партнеров: коллекторам, бюро кредитных историй, Центробанку и пр. Он делает это, потому что может: вписал согласие на передачу личных данных в типовой клиентский договор и вынуждает его подписывать. Придется запретить банку разглашать банковскую тайну отдельным законом. Абсурдно, а что делать?! Нам уже приходилось заставлять производить молоко из молока... Такая уж работа у Госдумы с частным бизнесом.

ПРЕСЕЧЬ ПРОНОСЫ ТЕЛЕФОНОВ НА ЗОНЫ

Кол-центры есть не на всех зонах, и по большей части они находятся не на зонах, но мошенников за решеткой все равно хватает.

Госслужащий, Москва: «Перешел со своими тремя сим-картами к другому оператору, после этого, видимо, предыдущий слил мои номера в черные базы, и теперь в день поступает до 50 звонков от заключенных с просьбой подогреть зону, кол-центров мед. организаций и т. д.».

Гость, Москва: «А мне звонили типа из прокуратуры. Сказали, что на меня открыто уголовное дело и можно утрясти. А я чувствую уголовника. Феня. Я его и послал по фене!»

Герои расследования, бывшие силовики, отсидевшие на зоне, но потом оправданные, объяснили, что телефоны на зонах - это бизнес сотрудников ФСИН, дающий им гигантский заработок, и точечными мерами - отловом дропов или арестом запалившихся надзирателей - ничего не сделать.

Пробовали ставить возле зон глушилки, но, увы: рядом почти всегда стоят жилые дома, уже был скандал в Угличе, где жители лишились связи.

Сейчас в Госдуме рассматривается закон Хинштейна, вся суть которого: начальник зоны, которому стало известно о работе в его учреждении таких-то телефонных номеров, имеет право обратиться к сотовому оператору с просьбой об их блокировке. Лучше, чем ничего, но если телефоны - системный заработок сотрудников ФСИН, разве они будут вредить сами себе?

И предложение у меня будет такое. На так любимом нашим либеральным руководством Западе есть порядок: все госслужащие обязаны подавать налоговую декларацию. Вот, к примеру, начальник колонии получает 100 тысяч рублей, очень достойно для провинции. Но ясно, что на эти деньги он не может отстроить коттедж с золотым унитазом (реальная история в Медыни), а если отстроил, то налоговая служба вызывает его и просит: «Обоснуй».

Не способен? Увольняйся с волчьим билетом.

Так можно прижать всех оперативников на «Майбахах», паркующихся перед СИЗО, и всех конвойников, проводящих отпуск на Багамах. Это прямой конец коррупции: нечестные госслужащие станут подпольными миллионерами Корейко, вынужденными складывать бабло в кубышку или выводить на Запад... который давно показал, что не любит русских и не хочет быть сливным бачком для их капиталов, а потому в любой момент готов забрать грязные деньги себе.

Дело за малым - создать спецслужбу, которая будет контролировать расходы. Это компетенция Совета безопасности.

ЗАПРЕТИТЬ ПОДМЕНУ НОМЕРА

Андрей из Омской области удивляется: «Почему сотовые операторы не заставят отменить подмену номера - кому эта функция нужна, кроме мошенников? Это ведь решение проблемы! Почему банки как минимум не договорятся, что их номера из конкретного списка подменять нельзя? Создать номера, например, 8802, которые не подменишь?»

Андрей, это потрясающе, вы полностью угадали предложение эксперта «КП» Игоря Бедерова, одного из героев нашего расследования! Вот что он говорит: «Банки должны создать жесткий пул номеров и довести их с помощью социальной рекламы до каждого клиента, а сотовые операторы - отфильтровывать попытки подделки этих номеров с помощью СИП-телефонии, техническая возможность для этого у них есть».

Это предложение кибербезопасник высказывал на разных межбанковских площадках. Коммерсанты почему-то не услышали.

ЛОВИТЬ ДРОПОВ

Едем дальше. Допустим, зеки позвонили наобум, без всякой базы (продажа личной информации остановлена), фсиновцы стали честными, но родственники передали сидельцам трубку в колбасе, мошенники обошлись без запрещенной СИП-телефонии, просто на дурака развели клиента. И он перевел деньги сообщникам зеков на воле.

Что мешает оперативникам уголовного розыска или ОБХСС (ныне - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции) встать возле любого банкомата Сбера и задокументировать действия дропов (помощников телефонных мошенников, которые снимают чужие деньги)?

Одновременно запросить в банке все жалобы на мошенничество, выводящие на этот банкомат, свести информацию поминутно, узнать, кто в преступной группе старший, кому дропы сдают наличку, - и взять всех с поличным. А потом через детализацию или допросы выйти на звонил. Красивая комбинация!

«Ну-у», Московская область: «Все деньги оставляют электронный след, в банкоматах стоят камеры, есть закон Яровой, который хранит трафик. Опять же можно не брать преступников возле банкомата: камер в городах много, попытаться отследить путь, куда пошел, с кем встретился. Вопрос: не хотят или не могут?»

Ау, МВД, мы с ником «Ну-у» ждем. Нам очень не хочется верить Игорю Бедерову, который утверждает: «МВД прилагает невероятные усилия, чтобы не замечать взрывного роста преступлений в сфере информационных технологий (ИТП) и не заниматься ими. Даже официально ИТП совершается под миллион в год, а неофициально их количество с 2019 года выросло в 45 раз!

На самом деле замечает. Правда, на уровне статистики (см. «Конкретно»).

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НАВЕСТИ ПОРЯДОК С КАРТОЧКАМИ

Ник «Ну-у» зацепил еще одну важную дыру в системе: «Посмотреть, чья карточка (на которую зеки переводят деньги. - Ред.), посмотреть, сколько карточек у этого человека (а их должно быть подозрительно много. - Ред.). Найти человека, который эту карточку открывал, допросить. Посмотреть подобные карты у других людей, которые открыты, но по которым нет зарплатных зачислений, а нерегулярные снимаются в течение минут. Владельца карты можно внести в черный список, когда он захочет получить еще одну карту, а можно поставить на контроль. В Испании, например, человек с улицы просто так счет не откроет...»

А наша реальность такова: карты открывают по фальшивым сканам документов (Бедеров проверял, проводил целое расследование), к тому же у преступного мира есть целый пул серых карт, открытых на алкоголиков с покойниками. Полицейские находят владельцев, и те честно признаются: «За бутылку согласился, больше ни о чем ни сном ни духом!» - и предъявить им по нашему закону нечего.

То есть здесь снова много работы для Госдумы. Запретить заводить электронные кошельки иначе чем при личном визите в офис платежной системы, по оригиналам документов (да, и Яндекс.Кошельки тоже, и Киви). Ввести ответственность для алкоголиков «за бутылку»: они соучастники, должны отвечать. Обязать и банки отвечать за каждую выданную мошенникам карту, чтобы думали, что делают. Вакханалия в этой сфере дорого обошлась гражданам, нужны ограничения.

Миша, Челябинская область: «Самое позорное, что сотрудники банков при общении пытаются развести на страховку в случае несанкционированного снятия денег с наших карт. То есть мы доверяем банку деньги, а он не отвечает за их сохранность - по сути, не исполняет главную свою функцию».

НЕ ОТВЕЧАТЬ НА ЗВОНКИ

Верите, что все это будет сделано?

Я - нет, по одной причине: если государство всерьез лишит дохода подворовывающих клерков, конвойников, дропов, алкоголиков, изготовителей серых карт, хакеров, пишущих программы СИП-телефонии, и самих мошенников, то огромный пласт населения рухнет в нищету. Настоящей высокооплачиваемой работы для них нет, вот они и присосались к обывателям. В серой экономике, по оценкам экспертов, крутится второй бюджет России.

Я сразу написала в материале, что надо рассчитывать на себя, и расписала основы безопасного поведения: не брать трубку и уходить от карточек. Большинство читателей поддержали:

Гость, Москва: «Давно не отвечаю на неизвестные номера. Для интернет-магазинов, доставки есть отдельная сим-карт , когда нужно, включаю. Городской выключен».

Пупин, Республика Башкортостан: «Людям нужно привыкать обратно к наличке, пока не обезопасят безнал».

Елена, Нижегородская область: «Несколько лет назад я посмеивалась над своей мамой, она пенсию до сих пор по старинке получает и от банковской карты отказывается - к неудовольствию сотрудников Сбера (у них там планы есть). А теперь думаю: мудрая моя мамочка, дитя войны!»

Только так, Красноярский край: «Мне вот что-то ни разу не звонили, а почему? Ни копейки ни в каком банке, зарплату жду не дождусь и сразу снимаю с карточки всю. Значит, знают, кому звонить, и знают из банка! Вон родственница-пенсионерка чуть прикопила эннную сумму, и с недавнего времени - звонки».

Помните: данные карты открывает Apple-Pay и онлайн-банкинг, а защищает от кардеров СМС-уведомление о списании. Совет зека.

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ БЕСКОНТАКТНЫХ КАРТ

Читатели рассказали любопытное: деньги с карт воруют не только зеки, телефонные мошенники с Украины и кардеры, все еще смешнее.

ВВик, Мурманская область: «С карточки списали 500 рублей. Взял выписку в банке, предъявил в полицию, через три дня деньги вернули. Стало интересно: кто шалит? Быстро снял пенсию, нарочно оставил 500 рублей 32 копейки. Картой не пользовался. Через месяц они снова сняли деньги, уже под ноль рублей! Два месяца ходил в полицию, получил ответ: «Суммы ниже 2500 рублей следствием не рассматриваются» (я же писал заявление по компьютерной безопасности). Добивался в банке, чтобы сообщили, кто списал. Через интернет узнал, что приставы Томска. Ни на одно письмо приставы не ответили. Наши приставы меня вообще отказались слушать! Пошел к адвокату, звонил в Томск... Месяцев за 6 - 8 в интернете прошла статья, что подобным образом сибирские приставы зарабатывают на свой отпуск».

Гость, Ульяновская область: «Навязали карты Альфа-банка. Работал до обеда, пешочком до дома, всего-то 5 минут. Вечером на карту приходит списание 20 рублей за общественный транспорт».

Понимаете, да? Люди бессильны перед госструктурой или не замечают копейки!

Во втором случае можно порекомендовать пойти в банк и перевыпустить навязанную карту, попросить заменить бесконтактную на обычную, с чипом. Моей картой, например, нельзя платить в транспорте, чему я рада безмерно. Потому что спокойна.

И да - не отвечаю на звонки с незнакомых номеров.

Борюсь как могу.

СЛОВО ЮРИСТУ

«Шансов вернуть деньги мало»

Комментирует управляющий партнер юридической компании «Старт» Руслан Авдеев:

- Шансов выиграть дело в суде, отменить выдачу кредита и перечисление денежных средств у героини крайне мало. Платежные поручения содержат все необходимые реквизиты, клиентом успешно пройдена аутентификация, при входе в систему введены корректные пароль, логин и, главное - код из SMS. На момент исполнения банком платежных поручений от клиента не поступало уведомлений о несанкционированных действиях.

Тем не менее Оксана действует правильно, обращаясь и в банк, и в правоохранительные органы. Кредитная организация проведет собственное расследование, возможно, выявив причастных среди сотрудников самого банка. Увы, вернуть деньги шансов мало. Такие преступные группировки используют счета подставных лиц и множественные переводы. Не удивлюсь, если окажется, что суммы уже обналичены где-нибудь на Украине или в других сопредельных государствах.