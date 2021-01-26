«Спасибо тебе. Люблю!»: Невеста Дмитрия Шепелева нежно поздравила его с днем рождения

Екатерина нежно поздравила Дмитрия с днем рождения. Фото: Инстаграм.

Дмитрий Шепелев 25 января отметил 38-летие. Одной из первых телеведущего поздравила его невеста, дизайнер Екатерина Тулупова. Избранница Шепелева посвятила ему нежный пост в Инстаграме, поделившись их совместной фотографией.

- Объекты в зеркале ближе, чем они кажутся». Спасибо тебе! С днем рождения! Люблю, - написала Екатерина Тулупова.

Сам именинник поделился в соцсети снимками, сделанными в этот день в разные годы. Дмитрий признался, что всегда старался уехать куда-нибудь из Москвы.

- Сегодня утром с Катей посмеялись. Не очень давно казалось, что год рождения 1983 звучит очень свежо и бодро, особенно если сравнивать с годом рождения бабушки 1933-й или родителей 1960-й. 1983 - фрешмен! – написал телеведущий. - Зато теперь, когда видишь детину выше себя ростом с первой бородёнкой и годом рождения 2001-й, 1983-й уже не кажется таким бодрым. Ладно, пофигу. Зато я Миллениум встречал, когда они только родились! Правда тогда я сильно не рассчитал и выпил лишнего, мало что запомнил.

Не так давно Шепелев признался, что с годами становится мудрее и больше ценит уют, семейное тепло и другие важные для человека вещи. Дмитрий даже пошутил, что уже готов воспитывать вместе со своей избранницей четверых детей.

Сейчас Шепелев и Тулупова воспитывают двоих детей: сына Дмитрия Платона, которого ему родила гражданская жена Жанна Фриске, и дочь Ладу, появившуюся в предыдущем браке Екатерины. Ее бывший муж – успешный финансист, основатель и управляющий инвестиционной компании Altus Capital Дмитрий Кленов. Среди активов компании Кленова - аптечные сети «36,6», «Горздрав» и «А5», это более 1300 аптек по всей России. Екатерина и Дмитрий были женаты 13 лет. Супруги развелись в 2016 году, как говорят, инициатором развода был бизнесмен. После расставания Кленов продолжает материально обеспечивать бывшую жену и дочь. Екатерина оплачивает Ладе дорогую школу, ведет светский образ жизни и может себе позволить отдых на дорогих курортах.

Напомним, с дизайнером Екатериной Тулуповой Дмитрий Шепелев начал встречаться четыре года назад. Судя по всему, дело у влюбленных движется к свадьбе. «Это был счастливый год для моей семьи, для Кати Тулуповой, для моих родителей, - написал телеведущий в конце 2020 года в Инстаграме. - И для моих детей! Я очень горжусь ими и их достижениями».

Не так давно Шепелев и Тулупова купили новую квартиру. Роскошные апартаменты с камином, расположенные в центре Москвы, наверняка обошлись им недешево. Пара начала подыскивать новую недвижимость в ноябре, а в декабре влюбленные уже праздновали новоселье. Говорят, квартиру Дмитрий купил на собственные сбережения, но, видимо, денег на дорогую недвижимость ему все-таки не хватает. Поэтому Шепелев решил продать долю сына в квартире его матери Жанны Фриске. Платон является владельцем одной трети элитной жилплощади в Пресненском районе столицы. Дмитрий, как законный представитель семилетнего сына, решил выставить долю на продажу. За одну треть в таких апартаментах можно выручить примерно 15 миллионов рублей. Родители Жанны выступают против этой сделки и пытаются оспорить ее законность в суде.