В американской Оклахоме предлагают открыть сезон охоты на снежного человека

Научных доказательств существования снежного человека пока нет. Фото: EAST NEWS

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Джастин Хэмфри, представляющий штат Оклахома, выступил с предложением узаконить охоту на снежного человека, официально установить сезон и выдавать лицензии всем желающим поближе познакомиться с мифическим существом.

По утверждению Хэмфри, такая мера позволит оживить туризм в штате:

– Узаконенный сезон охоты и выдача лицензий тем, кто хочет поохотиться на снежного человека, привлекут еще больше людей к нашей и без того прекрасной части штата.

Согласно законопроекту, йети нужно брать только живьем, а счастливчику будет полагаться награда в $25000.

В Оклахоме ежегодно проводится праздник, посвященный снежному человеку, а сам Хэмфри заявил, что в существование снежного человека не верит, но от заслуживающих доверия знакомых не раз слышал заверения о встрече с неуловимым существом. Научных доказательств существования снежного человека пока нет.

В соцсетях предложение Хэмфри сочли узаконенным способом застрелить в лесу человека, а позже списать все на узаконенную ошибку.

Пользователи соцсетей уже предложили оправдательную формулировку: «Я пристрелил какого-то волосатого чувака, приняв его за снежного человека».

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