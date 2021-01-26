Герой чемпионского «Спартака» Квинси Промес близок к возвращению в Москву: нужен ли он «красно-белым»

Рисков у возвращения Квинси Промеса больше, чем очевидных плюсов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сделка по переходу Квинси Промеса в «Спартак» приобретает все более реальные очертания. Ностальгия – ее главная движущая сила. В клубе Леонида Федуна очень хотят видеть парня, ставшего несколько лет назад настоящим легендой среди фанатов. Сам Квинси не против вернуться в Москву, где был по-футбольному счастлив. Осталось уломать «Аякс», которому принадлежит игрок, а там хотят очень приличную сумму - 12-15 млн евро. Но чем ближе трансфер, тем больше сомнений: а действительно ли Квинси Промес – это та ставка, на которую стоит вываливать все деньги?

Плюсы

+ Вы помните чемпионский состав «Спартака»-2017? Квинси Промес из него – чуть ли не единственный лидер из него, в кого до сих пор влюблены фанаты. Глушаков растоптан и выброшен за пределы красно-белого братства. Самедов уже в «Локомотиве» на менеджерской должности, Зе Луиш там же, но на поле. Про Фернандо и Луиса Адриано забыли… Огромное уважение осталось только к Джикия, Зобнину и Промесу. Так что если Квинси вернется в Тушино, трибуны будут в восторге. Сложно представить хоть еще один такой трансфер, который с такой благодарностью восприняли бы болельщики. С точки зрения PR это будет очень сильный ход.

Квинси в составе сборной Нидерландов, 2019 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

+ Квинси любит Москву. Здесь он сделал себе футбольное имя, отсюда полетел покорять Европу. В России Промесу было комфортно, он тут не скучал и не скисал. А значит и адаптация, во время которой сломалось немало потенциальных звезд, ему не страшна. А в команду со своим легким характером он должен вписаться быстро.

+ В российской Премьер-лиге Промес чувствовал себя королем. Не факт, что голландец стал за эти несколько лет сильнее. Но РПЛ точно не выросла по своему уровню, а значит есть все шансы, что Квинси здесь снова будет лучшим.

В "Спартаке" Квинси забивал часто: на счету футболиста 66 голов в 135 играх. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минусы

- «Аякс» просит за 29-летнего Квинси от 12 до 15 млн евро. Но когда ты покупаешь игрока в таком возрасте, ты четко понимаешь, что через три года его вряд ли продашь даже втрое дешевле. Так что Леонид Федун должен осозновать: 12 млн – это невозвратные средства. Их можно отбить только титулами или премиальными за попадание в Лигу чемпионов.

- Зарплата. Еще немного про деньги. Если Промес вернется в «Спартак», тут он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков. По сути ему не зарплату пойдут те самые 3 млн евро, что раньше получал Кокорин. Контракты – очень болезненный вопрос в российских командах, здесь все четко следят за заработками друг друга. Если что-то пойдет не так, к легионеру с такой зарплатой негатив будет расти взрывоопасными темпами.

- Мотивация. Несколько лет назад Квинси рвался в Испанию со стремлением доказать, что он звезда европейского масштаба. В «Севилье» заиграть не получилось, а «Аякс» - это уже не самый большой клуб из не самого большого чемпионата. Какая теперь мотивация у Промеса? Чего он хочет от возвращения в «Спартак»? Вернуться к эмоциям которые испытывал в 25 лет? Снова почувствовать себя самым любимым игроком среди миллионов болельщиков? Или это просто стремление получить под завершение карьеры хороший контракт? Это главный вопрос в этой сделке.

"Аякс" не собирается расставаться с Квинси даром: стоимость трансфера оценивают в 12-15 миллионов евро. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Схема. «Спартак» при Тедеско играет по схеме 3-5-2. В ней не так просто найти место под Промеса. Такому игроку, как Квинси больше подходит что-то типа 4-3-3 с вариациями. Так что команду придется перестраивать под один трансфер, и непонятно, чем это может закончится.

- Уголовное дело. Квинси Промес до сих пор под следствием. За нападение на родственника с ножом голландцу грозит пара лет лишения свободы. Там все непросто, и вряд ли все закончится реальным сроком, но такую возможность тоже надо держать в уме.

Ностальгия – это не то чувство, на котором стоит строить будущее. И рисков у возвращения Квинси Промеса больше, чем очевидных плюсов. Но если эта сделка состоится, и «Спартак» и вся российская Премьер-лига может и не станут намного сильнее, но точно станут интереснее. А это сейчас, возможно, самое главное.