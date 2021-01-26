Долго страдал от тяжелого заболевания: Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько

Вице-премьер РФ, руководитель аппарата правительства Сергей Приходько на совещании с членами правительства в Кремле, 2017 год. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

После продолжительной болезни умер бывший вице-премьер, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько. Эту информацию подтвердили в пресс-службе правительства. Согласно же данным источника kp.ru, политика не стало 26 января около 10 утра. Он скончался в посёлке Сосны Истринского района.

Сергею Эдуардовичу Приходько было 64 года. О том, что он тяжело болеет, людям, близким к аппарату правительства, было известно уже давно. По некоторым данным у него был боковой амиотрофический склероз (так же известный, как болезнь Шарко и болезнь Лу Герига). Это редкое неврологическое нарушение, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

Сергей Приходько на встрече президента с членами правительства, 2016 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Приходько родился 12 января 1957 года в Москве, окончил Московский государственный институт международных отношений. До 1997 года работал в структурах МИД России, у него есть дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

В 1997-1998 годах Приходько занимал должность помощника президента по международным делам, в 1998-1999 годах работал заместителем руководителя администрации президента, в 1999-2004 годах - заместителем руководителя администрации президента - начальником Управления президента по внешней политике. С марта 2004 года по 2012 год занимал должность помощника президента. После этого занимал посты первого заместителя руководителя Аппарата правительства, вице- премьера - руководителя аппарата правительства, председателя совета директоров Агентства ипотечного жилищного кредитования. Был первым заместителем главы аппарата правительства, а 29 января 2020 года был назначен помощником премьер-министра Михаила Мишустина.

1997 год. Сергей Приходько назначен помощником президента РФ по международным вопросам. Фото: Александр Чумичев/ТАСС

Журналисты кремлевского и правительственного пула были хорошо знакомы с Сергеем Приходько. Он участвовал в зарубежных визитах Владимира Путина, а затем — Дмитрия Медведева и перед поездками проводил брифинги для журналистов. Встречая журналистов в своем кабинете, Приходько каждому из нас неизменно пожимал руку. Поверьте, так делает далеко не каждый высокопоставленный чиновник. Мы, журналисты, его любили: за профессионализм, удивительную работоспособность и блестящее чувство юмора.

2009 год, Сергей Приходько, помощник президента РФ, на учениях. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Редакция «Комсомолки» выражает соболезнования семье Сергея Эдуардовича Приходько.