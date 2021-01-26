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Первое фото дочери Ивана Краско: артист стал отцом в 90 лет

Матерью шестого ребенка актера стала Юлия Кичемасова
Ольга ЛИБГАРДТ
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Актер Иван Краско стал отцом в шестой раз.

Актер Иван Краско стал отцом в шестой раз.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Актер Иван Краско стал отцом в шестой раз. Молодая возлюбленная родила 90-летнему артисту дочь. Девочку назвали Дарьей. Такое чудо стало возможным благодаря замороженному биоматериалу актера.

Иван Краско известен не только яркими киноролями, но и бурной личной жизнью. Недавно Иван Иванович снова удивил общественность. Звезда театра и кино готовится к женитьбе на молодой пассии. И даже успел стать отцом.

Первое фото дочери Ивана Краско

Первое фото дочери Ивана Краско

Краско сделал неожиданное признание - 4 декабря 2020 года у него родилась дочь Дарья. Друзья и поклонники пожилого артиста шокированы счастливой новостью. Ведь Ивану Ивановичу исполнилось 90 лет. Впрочем, сам он бодр и полон сил. "Если любовь, то никаких преград для рождения ребенка быть не может", - уверяет звезда экрана.

Матерью дочки Краско стала Юлия Кичемасова. Именно с ней он крутил роман, еще находясь в браке с юной Натальей Шевель в 2018 году.

Стать мамой естественным путем у Юлии не получилось. Как удалось выяснить программе "На самом деле" на Первом канале, избраннице Краско пришлось прибегнуть к процедуре экстракорпорального оплодотворения. Женщина рассказала, что использовала биологический материал звезды, который он заморозил в период отношений со своей третьей женой Натальей Вяль.

Сейчас Краско и молодая пассия полностью погружены в родительские заботы. Они занимаются уходом за новорожденной дочерью и активно готовятся к регистрации брака.

Матерью шестого ребенка актера стала Юлия Кичемасова

Матерью шестого ребенка актера стала Юлия Кичемасова

Напомним, Иван Краско был женат четыре раза. Первой супругой актера стала Екатерина Иванова, которая подарила ему дочь Галину. Самый длительный союз у звезды сериалов был со второй избранницей Кирой Петровой. Вместе они прожили больше 40 лет и вырастили двоих детей - сына Андрея и дочь Юлию. Разлучила супругов смерть. Петрова умерла в 1997 году. Найти утешение актер смог с художницей по костюмам Натальей Вяль. В браке у них родились сыновья: Иван и Федор. Большой резонанс получил четвертый брак звезды с Натальей Шевель. Разница в возрасте супругов составила 60 лет. Их отношения сопровождались рядом громких скандалов и завершились публичными дрязгами и склоками, которые продолжаются до сих пор.

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