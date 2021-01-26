Признание Александра Гудкова: Мы с Иваном Дорном - как Дава с Бузовой!

Ведущими юбилейного сезона телешоу "Орел и Решка" стали Александр Гудков и Иван Дорн.

Автор лучших и почти всегда скандальных клипов для звезд российской эстрады, «серый кардинал» «Вечернего Урганта», создатель провокационных юмористических шоу в Youtube Александр Гудков стал ведущим юбилейного десятого сезона «Орел и решка» на канале «Пятница!». В паре… с артистом Иваном Дорном. И да, это первый сезон, когда оба ведущих — мужчины. Первый выпуск такой «совместочки» Гудкова и Дорна выйдет 15 февраля. Очевидно, что как минимум несколько эпизодов сезона уже сняты, однако о том, куда успел съездить лихой дуэт в пору пандемии, канал пока не сообщает. Судя по инстаграму Гудкова, за последнее время он успел съездить только в Суздаль и Дагестан.

Первый выпуск телешоу с Гудковым и Дорном выйдет в эфир 15 февраля.

Король хайпа Гудков сравнивает себя и Дорна с… рэпером Давидом Манукяном и Ольгой Бузовой, которые недавно со скандалом расстались: мол, «мы тоже «поженились», тут же поругались и развелись. Но мы их переплюнем, у нас покруче будет история». Вероятно, Гудков намекает на то, что без разборок соведущих их путешествия не обошлись.

Иван Дорн на съемках программы.

В шоу «Орел и решка», напомним, один из ведущих должен прожить в точке путешествия три дня на $100, а другой пользуется «безлимитной» золотой кредитной картой. Кому что, решает жребий — ведущие в начале путешествия подбрасывают монетку.

«Я экстремал по жизни и готов на все, - заявил Дорн накануне старта сезона и признался, что «рад прикоснуться к тому, в чем всегда мечтал поучаствовать». Оказывается, однажды Иван проходил кастинг на ведущего в «Орел и решку», но неудачно.